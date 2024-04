Manuel Pablo: "No es fácil, pero estamos con esperanza"

Manuel Pablo, entrenador del Juvenil A del Deportivo, habló en rueda de prensa de las opciones de su equipo, que a falta de una jornada para la conclusión de la División de Honor necesita recortar un punto al Racing de Santander para jugar la Copa de Campeones. Los cántabros juegan en el campo del Compostela y los blanquiazules en el del Val Miñor.

"Contento con el final que estamos haciendo, peleando siempre, intentando ser competitivos y con esperanza. Hace dos años nos metimos en la última jornada por segundos y estamos viendo a ver si fallan otros equipos, aunque para mirar eso nosotros tenemos que ganar, que es el único resultado que nos vale”, inició.

El preparador canario sabe que lo único que depende de ellos es hacer los deberes: "Se afronta pensando en nuestro partido. Solo nos vale ganar, es un rival que ya le ganó al Racing y al Compos en su campo, así que no nos vamos a encontrar con facilidades. En los últimos partidos nos está costando, pero seguimos creyendo y hemos sacado buenos resultados que nos permiten seguir en la pelea”.

En el apartado de bajas, no podrá contar con Hugo Villaverde, "que lleva todo el año con una lesión grave y se está recuperando" ni "casi seguro" con Dani Estévez.

Por el rival que tiene el Racing, cree. “Hay probabilidades, porque el Compos está quinto, está compitiendo bien, lleva una temporada muy buena. No pensábamos estar en esta situación hace unas semanas y el Racing ha fallado. No es fácil, pero estamos con esperanza”

Una situación clasificatoria que genera ilusión en sus jugadores. “Ellos también están con ganas. Tras el último partido difícil que sacamos contra el Oviedo la gente estaba contenta porque ve que estamos ahí todavía y que aún es posible ese pequeño sueño de entrar en la Copa de Campeones. No es fácil, pero lo importante es tener la ilusión”, recalcó.

¿Qué tiene que hacer el equipo para conseguir el objetivo? “Seguir la línea que llevamos. Es un equipo que ha ganado sus dos últimos partidos en casa, que nos puede hacer daño en transiciones, que presiona alto y con el que no podemos cometer errores en inicio. Seguir en nuestra línea, porque aunque nos hayan costado los resultados ha sido más por un tema de acierto que por no generar”

Tras una pregunta más genérica sobre la cantera, reflexionó: “Lo importante es que haya jugadores que den pasos, pero para que pase eso tenemos que hacer que sean competitivos. Si no lo son tanto en grupo como en lo individual, difícilmente se van a fijar en tí y eso es lo que intentamos buscar en el día a día”.

Manuel Pablo entiende que han ido de menos a más este curso: "El balance es bueno, aunque al principio tuvimos demasiados errores, sobre todo en defensa. Este año nos han metido bastantes goles, pero en general, mirando siempre ser competitivos, estar ahí y que el Fabril pueda tirar de jugadores nuestros, lo hemos conseguido".

A lo que no da demasiada importancia es a superar al Celta en la tabla. “Nos da un poco igual. Lo que queremos quedar es primeros, eso es lo que nos da la ilusión, no quedar por encima de otro equipo de Galicia. Otros años han quedado ellos, pero hemos estado igual de contentos con la temporada porque en la Copa hemos hecho buen papel. No tiene que ver con los rivales, sino con lo que nosotros podamos conseguir”, finalizó.