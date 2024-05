Manuel Pablo: “Mardones y Kevin nos dan más alternativas”

Una semana después de decir “no es fácil, pero estamos con esperanza”, Manuel Pablo se sentó nuevamente ante los medios con la satisfacción de haber hecho realidad lo que era complicado, ganar la liga del Grupo 1 de la División de Honor Juvenil y por consiguiente obtener billete para disputar la Copa de Campeones.

1. La influencia del Compostela-Racing

El preparador canario explicó que se centró en el duelo ante el Val Miñor e incluso estaba equivocado con cual era el resultado en Santiago entre Compostela y Racing, donde el Depor debía mirar esperando un pinchazo de los cántabros.



“Fue un partido bastante difícil, en el que necesitábamos dar lo mejor de nosotros y tener acierto. Ellos incluso fallaron un penalti con cero a cero, aunque es cierto que tuvimos situaciones antes de eso. Escuché que había marcado el Racing y cuando ya teníamos la ventaja pregunté y me dijeron ‘no, no, que va ganando el Compos’. No me lo creía hasta que la reacción de los padres me hizo saber que sí que estaba perdiendo”, explicó.

2. El Sevilla, un rival de mucho nivel

El fútbol es presente y tras saborear el éxito de Nigrán ahora llega el momento de pensar en el Sevilla, contrincante en los cuartos de final de la Copa de Campeones: “Es un rival bastante potente, que no ha perdido ningún partido y con muy pocos goles en contra. Quince, pero cinco de ellos en las tres últimas jornadas, cuando ya se sabía que era primero. Un equipo muy fuerte, corpulento, físico, pero vamos a competir como siempre lo hemos hecho y lo vamos a intentar”.



“Son un equipo muy vertical, con gran presencia. Espero que seamos un poco más dominantes, pero pendientes de que aprietan bien arriba y en esa presión son gente que gana duelos por ese físico. No nos debemos que equivocar en los inicios y tenemos el reto de intentar hacer daño a un equipo con pocos goles en contra, pero también tendremos nuestras armas para competir de igual a igual”, añadió a su análisis del conjunto hispalense.

3. Abegondo se volcará con el equipo

De lo que no tiene dudas, por su fidelidad, es de que la afición estará con su equipo: “Espero lo que siempre hemos tenido en situaciones como estas, de Copa del Rey o partidos importantes. Que la gente va a venir, nos va a dar energía y que la aprovechemos. No creo que haya que hacer llamamiento, porque la gente siempre ha venido y nos hemos sentido con ese plus para poder dar todo”.

4. Momento dulce pese a las lesiones

¿Está el Juvenil A en su mejor momento de la temporada? Manuel Pablo entiende por una parte que sí, pero duda por el gran número de lesiones.

“No sé. Sí que hemos tenido esa reacción y hemos competido hasta el final cuando la diferencia era bastante grande, pero en ese proceso hemos tenido jugadores que venían de largas lesiones y por ello he repetido bastante once. Hemos tenido mala suerte con tobillo, clavícula, hombro, lesiones de mes y medio, dos meses... La gente que nos está ayudando (desde el banquillo) a lo mejor no está todo lo bien que tendrían que estar por ese periodo de lesiones, pero estamos compitiendo igual y esos minutos sí nos dan energía y lo hemos aprovechado”, señaló.

5. Tres bajas y dos fabrilistas

El técnico confirmó lo que el día anterior había adelantado Óscar Gilsanz, que Mardones y Kevin -jugadores en dinámica de Fabril- vuelven a estar a su disposición. “Nos da más alternativas y son jugadores que llegan compitiendo sin problemas físicos”, se congratuló. Asimismo, desveló que ante el Sevilla tendrá las bajas por lesión de Hugo Villaverde y Dani Estévez; así como la de Noé Carrillo por sanción.

6. ¿Cómo se afrontan los partidos clave?

Como hombre que ha vivido muchas experiencias en el fútbol, ¿qué le va a decir a sus pupilos y qué le diría a los jugadores del primer equipo de cara a las importantes citas de este domingo? Lo tiene claro: “Hay que salir convencido de lo que vas a hacer, de competir bien. Podemos tener algún contratiempo y no perder la fé, trabajar y competir hasta el final. Salir con esa energía que te va a dar el público, pero estar tranquilo y convencido de lo que vas a hacer”. Y sobre todo, vivir la semana “con normalidad, pendiente de trabajar los aspectos que necesitas”.