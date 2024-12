Kike Sanfiz deja de ser entrenador del Montañeros juvenil

El Montañeros ha tomado la decisión de destituir a Kike Sanfiz, entrenador del Juvenil A que compite en la División de Honor de la categoría. Un movimiento que llega justo tras terminar la primera vuelta de competición.



“O clube informa que, tras unha exhaustiva avaliación do rendemento do equipo e da súa traxectoria nesta tempada, decidiu prescindir dos servizos de Kike Sanfiz como adestrador do Xuvenil A. Moitas grazas polo traballo e implicación durante estes meses”, expresó el conjunto coruñés en un comunicado en X.



En estos momentos, el Monta está situado en la duodécima posición de la tabla, con tres puntos de margen sobre el descenso, pero las sensaciones han empeorado en las últimas jornadas con cuatro derrotas consecutivas.



Uno de los puntos negativos que quizá ha ponderado el club para hacer este cambio es la cantidad de goles encajados, el que más del grupo con un total de 40. Han pesado sobre todo dos contundentes derrotas en tierras cántabras (9-2 ante el Racing de Santander y 6-1 frente al Bansander), así como el reciente 4-0 ante un Veriña colista.



Por contra, bajo la batuta de Quique, el Monta ha realizado buenos partidos como las victorias frente a Pontevedra, Choco y Gimnástica de Torrelavega, así como un meritorio empate frente al Celta, líder de la competición.



El técnico de Fene se hizo cargo del equipo el pasado verano en sustitución de Jairo Arias, que ante la mayor exigencia de viajes de la nueva categoría (logró el ascenso) decidió dar un paso al lado y centrarse solo en el primer equipo, al que también dirige.



El nuevo entrenador tendrá un compromiso de altura para debutar, ya que abrirá la segunda vuelta contra el Deportivo en Abegondo (este sábado a las 16.00 horas).