Juanma: “Los supersticiosos decimos que no nos da tiempo a entrar en el playoff”

Solo hay un equipo mejor que el Paiosaco en el grupo 1 de Preferente si atendemos a las siete últimas jornadas, que no es otro que el líder Montañeros. Los 17 de 21 puntos del equipo de A Laracha les han dado una —pequeña— vida en lo que se refiere a la lucha por el playoff de ascenso.



Juanma Pombo (A Coruña, 1995) es una de las voces autorizadas del vestuario, pues esta es su novena campaña consecutiva en el club. Sus palabras dejan entrever que ve difícil pelear por la promoción y que esa no ha sido la motivación por la que han ganado tanto en los últimos partidos, pero que en el fondo se lo cree. Eso sí, sin decirlo en voz alta para que no se gafe.



En esta racha reciente han empatado frente a Montañeros (0-0) y Lemos (1-1), y ganado a Órdenes (3-0), Arzúa (1-2), Dubra (0-1), Lalín (1-0) y Ribadeo (0-1). En esta última victoria, en el Pepe Barrera, el extremo derecho asistió al polivalente Andrés Pérez en el gol.



“Nos supimos adaptar bien a lo que pedía el partido en cada momento. Tuvimos calma y elaboramos hasta que metimos el gol, y supimos defender juntos cuando nos apretaron más”, valora.



“David sacó un córner en corto hacia mí y, sin controlar, centré directamente al segundo palo, donde remató Andrés con el pie”, apunta Juanma, que no tiene explicación para el cambio de rendimiento del equipo, que en las primeras 21 jornadas solo hizo 24 puntos.



“Ojalá tener la respuesta, porque de esa forma nos habríamos acercado antes a la parte de arriba”, contesta el coruñés antes de lanzar una interesante reflexión sobre el cambio de rumbo: “No nos ha preocupado en absoluto el playoff. Llegamos a un punto en el que prácticamente dimos la Liga por finalizada. Esta temporada ha sido rara, me imagino que por lo que significaba para muchos jugadores de la plantilla llevar siete años jugándoselo todo hasta la última jornada y verte este en tierra de nadie. ¿Si aún podemos llegar? Están los que no quieren hablar de ello y los supersticiosos, que preferimos decir que no llegamos ni de broma”.

Duelos directos

Por delante, cuatro partidos en A Porta Santa —ante Galicia Mugardos, San Tirso, Miño y Cidade de Ribeira—, y dos fuera de casa, frente a Sofán y O Val. Cuatro de ellos son ante equipos que batallan por entrar en playoff. “Esto nos podría acercar en caso de ganarlos, pero es difícil, ya que no sirve solo con lo que hagamos nosotros. La distancia es aún larga”, sentencia Juanma. Se pueden agarrar también a que el sexto —es el Lalín y está a siete puntos— jugaría la fase si el Sigüeiro no puede por un descenso del Compostela.



Suceda lo que suceda, el ‘21’ del Paiosaco, sabe que va a ser una postemporada con cambios. “Todos los veranos son movidos, da igual como haya sido el año. Estamos completando convocatorias con juveniles y siempre se necesitan refuerzos”, enfatiza.

Otros protagonistas de la jornada

Jorge Otero (Montañeros): “A estas alturas cada partido es difícil porque todos tenemos algo en juego. Hicimos una primera parte muy buena, en la que merecimos mayor ventaja, y en la segunda estuvimos menos finos en ataque, pero no concedimos nada. Todos queríamos esta ventaja, pero hasta que no esté hecho, cada partido es una final”.

Iván Martínez (Sofán): “Dominamos de principio a fin. Custounos marcar o primeiro gol, pero a partir de aí o equipo liberouse. Creo que entrar ou non no playoff vai estar marcado por estes tres próximos partidos (Montañeros, Lemos e Paiosaco). O gol vai adicado para Noelia, a miña parella, xa que estamos esperando o noso primeiro fillo”.

Xian Alvite (San Tirso): “Ajustamos un par de cosas y trabajamos muy bien el partido. Tenemos los pies en el suelo, pero aunque no sea una obligación, todos queremos entrar en el playoff, por lo que debemos seguir así. Me encuentro muy bien, con confianza, y espero seguir aportando al equipo como he podido hacer con estos dos goles”.

Martiño Caneda (Órdenes): “Empezamos moi ben, igualouse cando nos empataron e na segunda metade acertamos nun córner. Foi un partido sufrido no que todos nos desfondamos. O obxectivo é salvar a categoría co maior marxe posible, algo que será máis sinxelo se imos recuperando xogadores que temos de baixa. O meu gol, pura alegría”.