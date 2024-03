Juanma: “Nos vamos a salvar; va a ser sufrido, pero merecerá la pena"

No acostumbra a marcar goles pero, cuando lo hace, son recordados por su belleza. Contra el Rápido de Bouzas, en un partido que el Paiosaco ganó por 0-2, Juanma Pombo asistió a Rodri Parafita en el 0-1 y firmó poco después un golazo olímpico.



Para el centrocampista de 28 años, “que el Paiosaco se llevara los tres puntos fue, sin, duda lo justo. Fuimos superiores en el balón parado y a la vista está con los dos goles que metimos de esa forma- Ganamos más duelos y disputas que ellos y los segundos balones, conseguimos tener buena distancia entre nuestras líneas durante todo el partido sin rompernos y algo no tan táctico es que se nos vio muy unidos y esforzándonos por el compañero de al lado”.



El partido cambió por la expulsión del local Xian con doble amarilla en el minuto 25. “Me cogió en el otro lado del campo, fue al lado de nuestro banquillo y no me había enterado de lo que había pasado hasta que le pregunte a mis compañeros”, relata Juanma.



Los tres puntos fueron más que importantes para el equipo verdiblanco. “Cada victoria es importante, pero no por ser ante un rival con tanto nivel nos da más puntos. Esta temporada no hay zona tranquila: o peleas por el ‘playoff’ o por no descender”.



A pesar de la asistencia y el gol, Juanma asegura que “no creo que haya sido mi mejor partido en cuanto juego”. Sobre el córner que terminó en el 0-2 reconoce que “marqué la jugada para juntar a mis compañeros en el primer palo y meter el balón cerrado. Me pasé un poco con la fuerza y acabó entrando por el segundo. Después del gol lo intenté una vez; el portero consiguió desviar la pelota, pero a punto estuvo de repetirse”.



Juanma subraya que “lo celebré con mis compañeros y tuve un gesto con la gente que nos fue a ver” en el que fue su primer gol de la temporada. “Siempre es especial marcar y más cuando el equipo necesita una victoria para tranquilizar un poco la situación”.



En las dos últimas temporadas marcó dos tantos en cada una de ellas. “Para nada me preocupan los goles. Quizá es negativo no tener esa ambición y esa maldad de cara a puerta pero creo que puedo aportar otras cosas al equipo que también son necesarias”, destaca.



El futbolista verdiblanco es uno de los comodines de Diego García. “Llevo bastantes años alternando mucho de posición en la misma temporada. Desde una operación de rodilla cambié mi forma de jugar y me adapté a otros contextos para no tener que correr tanto y parece que fue para bien porque puedo jugar en más posiciones y dar más opciones al entrenador”.



Juanma está convencido de que “nos vamos a salvar sin duda. Va a ser sufrido, pero mererá la pena. Esperamos no tener que jugárnoslo todo en la ultima jornada”.