Juan Riveiro: “Estando penúltimos teníamos una soga al cuello”

El Atlético Arteixo ha resurgido de una situación más que complicada. En la jornada 23 encajaron su derrota número doce de la temporada tras perder por 0-1 contra la UD Ourense. El equipo acabó el mes de febrero penúltimo, con veinte puntos y a dos de los puestos que marcaban la salvación. “Estando penúltimos teníamos una soga al cuello”, recuerda Juan Riveiro, entrenador del Arteixo.



Desde entonces, el equipo no ha vuelto a conocer la derrota. El mes de marzo ha sido inmaculado en ese sentido, cosechando tres empates y dos victorias que les han dado aire a nivel clasificatorio. Nueve puntos en cinco jornadas que han permitido al Atlético Arteixo situarse con 29, dos por encima de los puestos de descenso a Preferente que marcan el Valladares, el Barbadás y el Somozas, con 27.



“La situación cambia porque ahora dependemos de nosotros mismos. Todo lo positivo que hagamos, los demás ya no nos van a coger. También cambia la dinámica semanal, porque no es lo mismo trabajar después de resultados positivos que trabajar cuando no das salido de ahí y los resultados son negativos”, explica Juan Riveiro.

Más eficacia



En esta racha de resultados positivos, el Atlético Arteixo se ha medido a varios rivales directos, imponiéndose a Villalonga y Valladares. Además, sacó un empate contra uno de los cocos del grupo como el Arosa, y repitió resultado con Barbadás y Boiro, ambos en la pelea por no descender. “La semana pasada contra el Boiro, teníamos el golaverage a favor y quedamos 1-1 en casa. Alguien diría que no es un buen resultado, bueno, depende del punto de vista con el que lo mires. Es un buen resultado porque mantengo el golaverage particular a favor y en el general también soy mejor que ellos”, analiza el técnico.



Su equipo ha anotado siete goles en esta racha y ha encajado cinco, siendo capaz de mantener su portería a cero en dos ocasiones, que se correspondieron con los dos triunfos que lograron. “Mejoramos un poquito a nivel eficacia. Nos cuesta mucho hacer gol, pero antes hacíamos muchas cosas a nivel ofensivo y ahora hacemos menos, pero nos rinden más, básicamente porque no encajamos. Asumimos menos riesgos y, a nivel defensivo, somos un equipo mucho más compacto”, explica Riveiro.



Este fin de semana el Atlético Arteixo tiene un nuevo duelo directo por la permanencia en el que visitan al Somozas (sábado 18.00 horas). “Partido clave, como el de la semana con el Boiro. Seguimos con la idea de seguir creyendo en nosotros mismos”. La temporada no está siendo sencilla para un Arteixo que, tras una reducción de presupuesto y cambios en la plantilla, ha pasado de pelear por puestos de promoción a Segunda Federación, a pegarse en la zona baja de la clasificación para intentar no perder la plaza en Tercera.