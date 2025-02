Juan Rifón: “Llevo en el equipo desde que se creó el Prebenjamín”

Juan Rifón (A Coruña, 2000) es uno de esos jugadores nacidos para estar en el Atlético Castros. Lleva en el equipo desde que tiene uso de razón y siente que si algún día juega en Primera Futgal, tiene que ser rodeado de los suyos.

¿Por qué cree que los entrenadores le destacan como uno de los mejores de la Liga?

Estas últimas temporadas lo hice bastante bien, sobre todo cuando nos metimos en el playoff hace dos años, algo que le dio prestigio al equipo y al barrio. Se va escuchando tu nombre, el del equipo, unos hablan con otros... Fue un punto de inflexión y a partir de ahí tuve dos años buenos y con números goleadores, que no es lo más importante, pero la gente se acaba fijando en eso.

Esta vez le tocó superar una lesión a principio de temporada.

Sí... en el tercer partido al final del calentamiento noté un dolor en un golpeo. Me dijo el fisioterapeuta que a ver si en un mes conseguía estar, pero la lesión fue bastante grande y estuve tres meses parado.

¿Cómo está ahora?

Volví sin estar al 100% y me costó, pero ahora me siento mucho mejor. Lo intenté llevar con toda la calma que pude, porque no me sentía del todo cómodo con la derecha, que es con la que golpeo.

¿Desde qué edad lleva en el equipo?

A los seis años estaba buscando un equipo donde jugar, pero no había prebenjamines, que era la categoría que me tocaba a mí. Mi madre se juntó con unas cuantas del cole —Anxo da Garda— y, preguntando a gente, consiguieron formar un equipo para que el Atlético Castros tuviera esa categoría. Y desde ahí hasta ahora. Algunos años me pude ir, cuando estaba en edad infantil y cadete o cuando empecé en modestos, pero jugando en el equipo del barrio es donde mejor me puedo sentir, donde mejor me lo paso, estoy con los colegas de toda la vida... ¿qué más se puede pedir que eso?

¿Habría alguna forma de convencerle?

(Ríe). Obviamente, si te llaman de un par de categorías más o así tienes que darle una vuelta y pensártelo. Pero no creo que sea el caso y para mí entre jugar en Segunda o Primera no hay mucha diferencia más allá de que el nivel es un poco superior. Estoy cómodo aquí y no pienso en otra cosa.

Os Castros. ¿Qué significado tiene?

Un sentimiento, una parte de mi corazón. Es lo que sentimos todos, que llevamos ahí desde pequeños, todos pasaron por las categorías inferiores. Para mí es un orgullo ver que amigos de distintas generaciones se terminan juntando en un mismo equipo.

¿Su barrio o el centro?

Para mí, el barrio (ríe). Más cómodo, tienes todo al lado de casa... Sé que hay opiniones muy diferentes y que a mucha gente le gustará vivir en el centro, pero yo creo que es un privilegio vivir en el barrio, con toda la gente que conoces, sin tener que desplazarte, todo el mundo está allí... Ahora mismo estoy trabajando en Vigo y no estoy por la semana, pero cuando pueda vuelvo.

¿Practica algún otro deporte?

Juego al pádel de vez en cuando, pero parece que estoy jugando al tenis, un deporte que practiqué hace años. Se nota en algún gesto, que la gente se queda mirando y dice, ¿pero este qué hace?

¿Qué jugador de su Liga no puede faltar en esta sección?

Sería un poco repetitivo si digo alguno que ya salió o fue citado, como Nils (Culleredo) o Jano (Sporting Coruñés), por lo que me quedo con Adrián López, portero del Dorneda. Me impresionó su planta.