Juan de Dora: “Todos somos realistas e consecuentes co que está a pasar”

El Betanzos es el equipo de Tercera Federación que está viviendo una situación más complicada. Los de Claudio Corbillón son colistas del Grupo Uno, habiendo sumado apenas veintidós puntos en treinta partidos disputados.



A falta de cuatro encuentros para acabar la liga regular, les separan once puntos de la permanencia, un objetivo que se antoja casi imposible de lograr. “Matemáticamente hai números. Mentres os números dean, hai que dalo todo. Pero sendo realistas, penso que o partido do domingo conseguimos gañalo grazas a que non temos xa esa presión. Todos somos realistas e consecuentes co que está a pasar, sabemos que estamos bastante descolgados da liga”, reconoce Juan de Dora.



El delantero fue uno de los protagonistas de la victoria por cero a dos del Betanzos en O Morrazo contra el Alondras. Un resultado que ha dado una vida extra a los betanceiros y que ha apeado de los puestos de playoff a sus rivales. “Saímos moi ben. Defensivamente estivemos impecables e arriba tivemos esa efectividade que nos facía falta ter durante o resto da tempada”, recuerda el nueve betanceiro.

Casi dobles dígitos



Juan de Dora anotó el segundo gol de su equipo contra el Alondras, sellando el quinto triunfo de la temporada. “Roubamos e saímos á contra, como se nos da ben. Intenta Couce irse do seu perseguido e veme a min que quedo só. Deume o pase da morte e foi empurrala”, rememora Juan. El delantero suma su cuarto curso con el Betanzos. En lo que va de temporada ha sido capaz de anotar nueve goles, estando a tan solo uno de alcanzar los dobles dígitos. Le quedan cuatro partidos para poder alcanzarlos.

Cambios



“Non foi fácil. Para os que levamos xa un tempo no Betanzos foi un ano complicado. Houbo bastantes baixas, somos un equipo máis novo, non nos coñecemos tanto... Durante a tempada a dinámica foi a de ir os últimos e non ser capaces de sair de aí. Entón, agora a xente como que xa aceptou fai un tempo o que había e por eso estamos xogando sen presión. Penso que, se xogáramos sen presión desde hai moitas xornadas, teríamos máis resultados. Non creo que merezamos estar onde estamos nin que teñamos equipo para estar onde estamos”, afirma de Dora.



Al Betanzos le quedan cuatro partidos para terminar una temporada difícil, en la que todo hace indicar que no podrán evitar el regreso a Preferente. “Quédannos catro partidos, sabemos que é moi complicado, pero darémolo todo ata o final. Non imos baixar os brazos aínda que sepamos que estamos descendidos”. Sus rivales de aquí al final de liga serán el Villalonga (aplazado de la jornada veinticinco), la Sarriana, el Viveiro y acabarán la temporada recibiendo al Noia.



“Somos un equipo moi novo e imaxino que moitos compañeiros quererán seguir en Terceira. Se queren que os equipos peten á súa porta, terán que dalo todo ata o final”, sentencia Juan de Dora.

El análisis de los entrenadores

Iván Sánchez: “Partido muy disputado donde los dos tuvimos opciones de llevarnos los tres puntos. Tal como acabó el partido, con dos ocasiones claras que tocan en la madera, te queda un sabor agridulce, pero es un buen punto porque lo importante es sumar. Ahora toca Arteixo, que será tremendamente duro por la necesidad de ambos”.

Juan Riveiro: “El partido se fue hacia nuestro lado y atacando por fuera hacemos el gol. Quedaban quince minutos y teníamos el partido donde queríamos, pero Jaichenko hace el segundo. Hay nueve puntos en disputa, tres partidos y el objetivo es ganarle al Silva, no hay más. Partido muy digno, pero no fuimos capaces”.

Claudio Corbillón: “Hicimos un partido bastante serio, sabíamos que, para ganar, teníamos que tener acierto. Sabíamos que teníamos que sufrir por momentos, pero con el 0-2 pudimos defender mejor con la línea de cinco. No estuvimos cómodos, porque es un rival potente, pero salió el plan a la perfección. Todos cumplieron a la perfección”.