José Ramón: “Llegué a un punto en el que la frustración por no marcar me pudo”

El Atlético Arteixo consiguió el pasado sábado en el nuevo Ponte dos Brozos, por primera vez en la temporada, dos victorias consecutivas. Se impuso por 2-1 al Alondras con goles de David Rojo y de José Ramón Sanmarful, que abrió la lata muy pronto.



“La victoria del sábado fue una fiesta”, explica José Ramón, que llegó el pasado verano al Atlético Arteixo procedente del Barbadás. “Sufrimos mucho y por eso supo mejor. Teníamos muchísimas bajas y sabíamos que teníamos que darlo todo por los compañeros que no estaban. Además, a eso se le unió la inauguración del nuevo campo. Lo celebramos por todo lo alto. Siempre es bueno irse con buenas sensaciones al parón navideño”.



El habilidoso futbolista del conjunto rojiblanco comenta que “en la primera parte dominamos nosotros y llevamos el peso del partido con varias ocasiones bastante claras. En la segunda se igualó todo. Con un 2-0 sabíamos que se iban a echar encima. Empezamos a cometer muchos errores y lo aprovecharon. Aun, el resultado fue bastante justo”.



Para José Ramón, las claves de la victoria fueron que “en la primera parte estuvimos mucho más intensos que ellos. Nos dimos cuenta de que haciendo dos cosas creábamos peligro. En la segunda el Alondras empezó a ser superior y a hacerse con el control del juego y eso hizo que sintiésemos muy incómodos”.



‘Campo nuevo, victoria segura’. “Fue espectacular. Teníamos muchísimas ganas de estrenarlo. En un entrenamiento Achore y yo nos quedamos tirando penaltis y dijimos: me quedaría aquí toda la noche. No deja de ser un campo, pero la sensación es diferente y súper especial. Esperemos que nos dé ese empujón que nos hace falta para salir de la zona baja de la clasificación”, relata el mediapunta de 22 años.



José Ramón anotó el 1-0 en el minuto 5. “Por la semana trabajamos las jugadas de segundo balón al borde del área. Juan incidió mucho en ello, ya que ellos no dejaban a casi nadie al rechace y así llegó el gol. Me cayó el balón en la frontal, controlé y no lo pensé. Le pegué con el alma. Me quito un peso bastante grande de encima porque no me había estrenado”, subraya.



El atacante del Arteixo reconoce “me estaba comiendo mucho la cabeza con el gol. Las cosas no me estaban saliendo y llegué a un punto en el que la frustración me pudo y no lo pasé bien. Por eso lo celebré con tantas ganas. Fue una liberación muy grande”.



Sobre la forma de festejarlo destaca que “llevaba tanto tiempo sin marcar que no me salía ninguna celebración. Solo corrí y grité como un niño pequeño. La dedicatoria fue para mi novia, como siempre que marcó.También se lo dedico a José Hevia porque me había dicho que confiaba en que iba a marcar en este partido”.



Los objetivos de José Ramón son “intentar ayudar en todo lo que pueda y, si puedo contribuir en la faceta goleadora, mucho mejor. A nivel grupo, espero que cambie la situación. Confío muchísimo en mis compañeros y sé que le vamos a dar la vuelta a la situación”.