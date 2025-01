Iker Vidal: “A nivel de instalaciones, el Dépor me ha parecido otro mundo”

El único futbolista del Fabril que ha disputado todas las jornadas de Liga hasta el momento es Iker Vidal (Valladolid, 22-12-2004), que este domingo afrontará un partido especial ante el filial pucelano.

El Fabril ha jugado tres partidos consecutivos como visitante en los que solo ha conseguido un punto.

A la mayoría de equipos les cuesta más jugar fuera de casa y a nosotros también nos pasa, pero también hay que decir que en los partidos de visitantes tenemos muchos tramos en los que somos dominadores y en los que solo el acierto de cara a gol nos impide sumar más puntos.

Una vuelta completa y una jornada de la segunda.

Veo al equipo bien. Hemos conseguido competir contra equipos que son claros candidatos a ascender, les hemos plantado cara y hemos podido ganarles. La temporada que estamos haciendo está siendo buena y corrigiendo algunos fallos conseguiremos estar más cerca de los puestos de ascenso directo.

El Fabril ha experimentado un cambio de entrenador durante el transcurso de la Liga.

Apenas lo hemos notado salvo en algunos matices a nivel de juego porque en el club se trabaja de la misma manera. Quizá ahora presionamos más arriba y eso complica más a los equipos rivales. Antes esperábamos más en tres cuartos. Tenemos una línea defensiva bastante rápida en general y podemos corregir las situaciones en las que nos juegan a la espalda.

El Fabril está a un punto del playoff y a cuatro del playout.

Siempre tenemos que mirar hacia arriba, pero sin despistarnos de lo que viene por debajo. Una semana te ves a un paso del playoff, pero si tienes un resultado negativo ya estás más cerca de la zona peligrosa.

¿Qué objetivos se marca Iker en lo que resta de Liga?

Me propongo ayudar en todo lo que pueda al equipo y seguir sumando los máximos minutos posibles. La temporada pasada estaba en Tercera, esta en Segunda Federación y todo lo que sea sumar y jugar será positivo para mí. Debo seguir aprendiendo cosas tanto de los entrenadores como de los compañeros.

¿Le ayuda que su entrenador haya sido un lateral de élite?

Manuel Pablo está muy encima de los laterales. Me imagino que por haber sido el jugador que fue nos tiene un poco más pillados. Por mí, mucho mejor. Se aprende mucho de alguien que ha sido futbolista profesional, y de su nivel, tantos años.

Iker Vidal es vallisoletano. El domingo, el Fabril recibe al Promesas.

Nunca he jugado en la cantera del Valladolid. Me he enfrentado a sus equipos muchos años, pero tanto con algunos de los jugadores como con los entrenadores tengo muy buena relación. Creo que vamos a ganar porque veo al equipo muy enchufado, pero siendo consciente de que será un rival difícil, un filial que nos querrá quitar la pelota.

Esta es la primera temporada de Iker Vidal en el Dépor.

Como cuando llegas nuevo a cualquier equipo, he ido de menos a más. Al principio no me estaba encontrando de la misma forma que acabé la temporada pasada pero, a medida que iba cogiendo minutos, ritmo y confianza con los compañeros, he podido dar un mejor nivel.

Es el único futbolista de la plantilla que ha disputado los 18 partidos.

Sé que he sido el único, pero también sé que ha habido jugadores que han subido con el primer equipo y que no han podido estar disponibles. Por otra parte, también he tenido la suerte de no estar lesionado y eso me ha permitido participar en todos los partidos.

Por sus características, de los laterales izquierdos del primer equipo se parece más a Obrador que a Escudero.

Me fijo mucho en los dos. Escudero ha cambiado su manera de jugar porque cuando estaba en el Sevilla también destacaba por su profundidad. Aprendo de los dos tanto en defensa como en ataque porque ambos tienen un nivel muy alto.

¿Qué diferencias ha encontrado en el Deportivo respecto al Alcorcón?

La manera de trabajar es diferente. Aquí todo está más cuidado y más medido y se tiene muy en cuenta a la cantera porque cada día está subiendo gente a entrenar o entra en convocatorias. A nivel de instalaciones también me he llevado una gran sorpresa porque esto me ha parecido otro mundo: los campos, la zona de vestuarios, las oficinas...