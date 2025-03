Las idas y venidas de la Primera Futgal más coruñesa

Una vuelta liguera, con 17 partidos en este caso, parece suficiente para prever el camino que va a tomar una competición hasta su final. O al menos, para hacerse una idea. Pues bien, el grupo 1 de Primera Futgal muestra que a veces en el fútbol las cábalas se convierten rápidamente en papel mojado. Solo así se explica que el Relámpago, el Ural Español y el Torre sean los tres mejores equipos tras siete jornadas de la segunda vuelta, cuando en la primera fueron séptimo, decimosexto y decimocuarto, respectivamente. Lo mismo, pero a la inversa, sucede con los que mandaban, como un Orillamar que fue el mejor hasta el ecuador, pero que desde entonces solo ha podido sumar 8 de 21 puntos posibles.



El análisis de cómo ha sentado la segunda tanda de enfrentamientos a los equipos coruñeses tiene que empezar por el Relámpago, que si bien acaba de tener un lunar en la Copa de A Coruña con su eliminación a manos del Sada, todavía tiene vigente una racha de diez victorias consecutivas en Liga. Siete pertenecen a la segunda vuelta, en la que ha continuado su meteórica ascensión desde la plaza de descenso que ocupaba en la jornada 14, cuando estaba a catorce puntos de la cabeza, hasta la tercera posición actual, a solo uno del líder.



Buena parte de la culpa es de los goles de Rachón, que no ha dejado de marcar en ningún momento y es el pichichi del grupo con 19 tantos. También hubo resultados casi milagrosos, como la gran remontada ante el Cultural Maniños en A Grela, donde se pasó del 0-2 en el minuto 83 al 3-2 final.



Otro equipo que estaba en descenso en la jornada 14 —en su caso también al término de la primera vuelta— es el Ural, que ahora marcha en una cómoda novena posición con cinco puntos de margen sobre el Cedeira, club que marca la zona roja. Tras cuatro victorias, dos empates y una única derrota ante el Relámpago, solo los de Elviña han sido mejores desde el ecuador. Están brillando especialmente en el apartado anotador y vienen de lograr dos victorias de mucho mérito, ante el Sporting Cambre y el Orillamar, candidatos al ascenso.



Podía entrar dentro del guion una mejoría así al ser un equipo que siempre apuesta por jugadores muy jóvenes, que van ganando experiencia a pasos agigantados, pero con lo que seguramente no contaban es con la explosión de Murilo Jul, que lleva seis goles en nueve partidos con el primer equipo, al que pasó tras jugar poco en el Juvenil A.



Idénticos resultados ha logrado el Torre en la segunda vuelta, lo que le ha permitido escalar desde la decimocuarta hasta la séptima posición, con ocho puntos de ventaja sobre la zona de descenso. Sufrieron su única derrota en el campo del Cultural Maniños y demostraron su gran estado de forma la pasada jornada, venciendo por 1-2 al Victoria.



Álex Pérez, inmerso en una segunda juventud desde que recaló en el equipo el curso pasado en Segunda Futgal, está siendo una de las claves. Ya lleva 14 goles en Liga y siete de ellos han sido en los ocho últimos compromisos.



Quien está atravesando un pequeño bache es el Orillamar, que solo ha podido sumar una victoria durante la segunda vuelta. No pierde demasiado (solo una vez), pero los cinco empates no le han sido suficientes para mantenerse al frente de la tabla. Todavía está a tiempo de todo, ya que se mantiene segundo a un solo punto del líder, pero debe volver a la senda de la victoria, empezando por este domingo ante un rival directo como el Sporting Cambre si no quiere que le aprieten desde atrás.



Sus números defensivos siguen siendo muy buenos, pero solo ha marcado cinco goles en la segunda vuelta, una cifra que mejoran todos los equipos a excepción del Perlío.

Partido de la jornada

Aunque le sirve para mantenerse primero, tampoco están siendo espectaculares los resultados del Victoria, que ha logrado 12 de los 21 puntos posibles. La lectura positiva es que han sido suficientes para pasar a liderar la clasificación y que ahora depende de ellos. Se presenta muy atractivo el partido de este domingo ante el Relámpago (A Grela, 16.00 horas), en el que tienen el reto de mantener a raya al pujante equipo de Dani Casal, que se situaría líder si suma los tres puntos y el Orillamar pincha.



Quienes sí están teniendo mucha regularidad en una Liga tan cambiante son el Oza Juvenil y el Marte, que terminaron la primera vuelta en mitad de la tabla y siguen en la misma situación.



Más allá del Relámpago-Victoria, otros partidos destacados de la jornada son el Torre-Marte, Orillamar-Sporting Cambre, Numancia de Ares-Oza Juvenil y Ural-Olímpico. Todos, mañana.