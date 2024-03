Fernando Taboada y Óscar Orro presentan la II Copa Irene González Basanta

A escasas 24 horas del pistoletazo de salida, en forma de pitido, de la segunda edición de la Copa Irene González Basanta, el torneo femenino internacional en categoría juvenil que organiza el Orzán el Jueves y el Viernes Santo en el complejo deportivo de A Torre, Fernando Taboada y Óscar Orro se pasaron por dxt campeon.

Se va a cumplir un año de la celebración de la primera edición del torneo.

Fernando Taboada: Nos ha quedado un recuerdo fantástico porque salió incluso mejor de lo que esperábamos. Teníamos incertidumbre porque contábamos con un equipo de Inglaterra al que había que ir a recoger al aeropuerto y podía darse cualquier contratiempo, pero no fue así. El comportamiento de las chicas fue muy bueno en todos los equipos. Nos quedó muy buen sabor de boca y el único inconveniente fue que los partidos del jueves se hicieron un poco largos en cuanto al minutaje. El año pasado teníamos unos diez o doce entrenadores en la organización y ahora pasamos a contar con 16. Muchas cosas se hacen a última hora, como los seguros, y siempre falla algo. Puede que el tiempo no nos acompañe y estamos pendientes de las carpas porque tienen que darnos garantías. Esta misma semana nos confirmaron la recepción en María Pita, el lunes se grabaron las copas, y por eso digo que, hasta el último momento, hay que estar encima y presionar.

A nivel competitivo, ¿fue un buen torneo el de la temporada pasada?

Óscar Orro: Lo que me sorprendió fue lo bien que fuimos capaces de competir. La generación que presentamos el año pasado era muy joven, se mantiene un bloque y, como novedad, queremos que, a pesar del convenio de filialidad Deportivo-Orzán que tenemos, sea un torneo exclusivo para las jugadoras del Orzán. Contra un Real Madrid en el que había una jugadora que esta temporada está cedida en el Celtic y que el núcleo duro de jugadores está peleando ahora a Primera Federación, fuimos capaces de competirles. Nuestros resultados fueron apretados de 1-0, 2-0 ante equipos como el Manchester City, el Sporting de Braga y el Real Madrid. Dimos la talla y eso nos hace ver que lo que estamos construyendo funciona y es real. Consideramos que el nivel del torneo de este año será muy similar con la novedad de invitar a un equipo americano. El modelo de juego que suelen tener allí es muy distinto al que podemos tener; mucho más directo y físico. Creo que puede ser interesante porque poder encontrarnos con diferentes cultural y formas de interpretar el fútbol nos puede hacer ver hasta dónde somos capaces de llegar. Esperamos dar un saltito más que la temporada pasada.

El que repite es el campeón, el Real Madrid. ¿Será siempre así?

F.T.: Si volviese a ganar el Real Madrid en esta ocasión tendríamos que plantearnos si lo volveríamos a invitar o si cambiaríamos un poco la idea para que no se haga muy repetitivo, pero si no fuese el Madrid invitaríamos a otro equipo de un nivel similar: Barcelona, Athletic, Real Sociedad... La idea es que el campeón repita, pero intentaremos quitarles el título.

¿Qué modificaciones introducirán esta temporada?

O.O.: Pequeños cambios en cuanto a organización. El año pasado salió bastante mejor de lo que pensábamos porque organizar un torneo así requiere mucho trabajo.

F.T.: Una de las novedades es que, además de los regalos y los trofeos, añadiremos las medallas para cada una de las participaciones para que les quede como un recuerdo a nivel individual.

¿Cómo decide la organización del torneo a qué tres equipos invita?

F.T.: Ahora estamos pensando en traer a algún equipo de Dinamarca o de Suecia para ampliar el torneo a diferentes países y culturas. En el futuro nos gustaría poder contar con más equipos. Tenemos un presupuesto alto pero que siempre se nos queda corto. Organizar algo así es muy costoso entre hotel, viaje y manutención para los equipos. Lo ideal sería estar en seis equipos o, como mucho, ocho. Para ello deberíamos tener más presupuesto y, en lugar de seis meses, nos tendríamos que poner un año entero a trabajar.

¿Ha habido más colaboración que el año pasado por parte de instituciones y empresas?

F.T.: Prácticamente tenemos la misma que el año pasado. Es muy difícil que las empresas patrocinen un torneo, pero estamos intentándolo. Otra de las novedades de esta edición es que televisaremos para Madrid porque tiene canal propio y es más accesible llegar a que emitan. Todo tiene un comienzo y hay que trabajar.



¿Qué es lo más complicado de organizar un torneo así?

F.T.: Al hacerse en Semana Santa, no es fácil en cuanto a número de habitaciones para alojar a todas las jugadoras juntas. En ese sentido, el hotel tiene que hacer un esfuerzo grande. Tenemos muy buena relación con el Hotel Riazor, colabora con nosotros y nos hace un precio muy especial para que podamos traer a todas las jugadoras al mismo complejo. Las americanas, por ejemplo, vienen con familiares, y por tramos, y eso lo hace todavía más complicado a nivel organizativo.

O.O.: Tenemos a entrenadores del Orzán que están de responsables de cada equipo para controlar la expedición. Cada equipo tiene sus normas. Por ejemplo, el Real Madrid tiene un protocolo de viajes: sus horas de descanso, de ocio... El Manchester City, al terminar el torneo la temporada pasada, se fue a la playa.



¿En qué puede afectar la meteorología?

F.T.: Nos puede afectar bastante porque, si llueve, los equipos de streaming tendrán que estar en una carpa.

O.O.: El año pasado tuvimos la suerte de que hizo muy buen tiempo y en Semana Santa la gente suele salir y muchos de los que estaban paseando por la Torre veían que había un torneo de fútbol internacional y pasaban a verlo. Lloviendo es mucho más complicado.

¿Qué les transmiten las jugadoras en los días previos al torneo?

O.O.: A ellas les hace mucha ilusión y se les nota que lo quieren jugar. Hace unas semanas, alguna jugadora decía que tenía las piernas un poco tiesas pero, de repente, ahora vuela porque quiere estar en el torneo. El año pasado teníamos a una jugadora que había tenido una lesión grave y a la que le fastidió mucho no poder jugar el torneo. Recuerdo haber hablado con ella y decirle que le prometía que habría segunda edición para que lo pudiese jugar.

¿Hay jugadoras con capacidad para estar a día de hoy más arriba?

O.O.: En la primera edición jugaron con nosotros Elena y Lucía Rivas. Este año tenemos a muchas jugadoras a caballo entre el Orzán y el Deportivo Abanca B que suben y bajan. Hay semanas que estoy subiendo a ocho o nueve jugadoras del Orzán.

¿Se aceleró mucho con Elena esta temporada dándole tanto protagonismo con el primer equipo y luego perdiéndolo?

O.O.: Vivió muchas cosas juntas, pero en el primer equipo se trabaja muy bien y se ha llevado el tema de Elena con mucha naturalidad y profesionalidad.

La relación Deportivo-Orzán, ¿está mejor que nunca?

F.T.: Prácticamente ya no tenemos ni que hablar y con un par de gestos ya nos entendemos. Estamos muy cohesionados. Cuando hay algún tema de subir niñas, Óscar lo hace y no hace falta ni que pregunte. Es automático porque eso, en definitiva, es de lo que se trata. Como club, el Orzán tiene la única idea de formar jugadoras para que, el día de mañana, puedan llegar a ser futbolistas. A llegar a unas ciertas edades, las que trabajan más y las que se lo curran en el día a día, suelen dar un pasito más. Como club nunca les metemos presión ni exigimos nada especial.

¿Cómo se consigue que las jugadoras pueden seguir evolucionando teniendo en cuenta los resultados abultados en los partidos de liga y la falta de rivales de un nivel similar?

O.O.: Con la competición interna. Los entrenadores tratamos de que las jugadoras tenga buena calidad de entrenamiento, buena competición interna, con muchos partidos y formatos de liga en determinadas tareas para que puedan tener ese gen competitivo de querer aprender y mejorar, pero también tienen que plasmarlo en la liga. Si hay partidos en los que se puede plasmar el trabajo de una forma o de otra, tratamos de darle dificultad y de que se atrevan a tomar decisiones que normalmente les cuesta tomar. Al final, es la forma de seguir progresando a nivel individual y colectivo.



¿Cómo se gestiona que las jugadores juveniles del Orzán suban con el Depor Abanca B, estén unas semanas, vuelvan a bajar...?

O.O.: Es un aprendizaje y son experiencias. Lo que intentamos recalcarles es que, si vienen una semana y la siguiente no, eso no significa nada. Si están con nosotros es porque lo están haciendo bien y si se les dan esas oportunidades es porque se lo merecen. Esto es un proceso largo. Si fuese algo tan fácil como ‘lo hago bien, me quedo y ya está’ sería todo mucho más sencillo pero es bastante más complejo que eso.

¿Qué supondría para el Orzán que el primer equipo del Deportivo Abanca ascendiese a la Liga F?

O.O.: Tener un equipo en Primera División y que sea profesional porque la liga te lo exige sería muy importante. La relación con el Depor es muy buena y que el equipo esté en Primera es otra dimensión diferente. Si se consigue tener un proyecto sólido, pero aún queda para poder pensar en ello, todo puede ir mucho mejor, pero no sólo al Orzán sino al fútbol femenino en general.

Esta temporada pinta muy bien.

O.O.: No voy a decir nada. Hasta que termine todo no me lo creeré.

¿Se pasará alguna jugadora o entrenadora del primer equipo en la Copa Irene González Basanta?

O.O.: El domingo se jugarán la vida en Riazor. Hablo todos los días con Kevin y sé que hay jugadoras que quieren venir, pero entrenan todos los días y tienen un partido muy importante el domingo. Les quedan cuatro finales y tienen que seguir remando.

¿Notan que las jugadoras del Orzán ya no sólo tienen como referentes a jugadoras como Aitana o Alexia sino las jugadoras del Depor son ídolos para ellas?

O.O.: Las pequeñas del Orzán suelen ir de recogepelotas con el primer equipo a Abegondo e incluso al partido de Riazor, algo que ya estamos organizando también, y todas están comprando las equipaciones del Depor con los nombres de las jugadoras. Me parece una idea fantástica. Cuando voy a ver a las niñas, cada dos por tres dicen lo mismo. Ya no comentan que marcaron un gol como Messi sino que dicen que lo metieron como Paula Gutiérrez o Ainhoa. Tener ese sentimiento de identidad es lo mejor que puede pasar.

F.T.: Algo que hacemos y que no muchos clubes hacen es promover todos los desplazamientos en autobús para que todas las niñas vayan haciendo piña entre ellas. Es un aliciente muy grande.