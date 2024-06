El eterno capitán de la cantera del Deportivo vuela hacia Carballo

Fito es el décimo para el Bergantiños 2024-25. Por el momento, el club carballés no ha anunciado a más futbolista para la nueva plantilla en la Segunda Federación tras el flamante título de liga en Tercera. El central arteixán que cumplió 22 años el 12 de este mes de junio y que jugó en todas las categorías inferiores del Deportivo hasta llegar al Fabril, aterriza en As Eiroas procedente del Racing Villalbés.



Fito terminó la campaña 2023-24 en A Magdalena defendiendo el escudo de un Villalbés que lo intentó hasta la última jornada, pero que no fue capaz de conseguir la permanencia en Segunda Federación, categoría en la que recala de nuevo de la mano del Bergantiños. En cambio, el zaguero formado en las categorías inferiores del Depor no empezó el curso en Vilalba sino en el Atlético Arteixo.



José Alfredo Rodríguez Suárez volvió a vestir la elástica rojiblanca en la temporada 2023-24 más de una década después. El Depor se fijó en Fito cuando jugaba en el equipo benjamín del Atlético Arteixo y se lo llevó para no soltarlo hasta completar toda su formación en Abegondo, incluidas dos temporadas, las más duras por las lesiones y por la falta de minutos, en un Fabril con el que consiguió el ascenso a Segunda Federación en el ejercicio 22-23.



Con el salto de categoría del filial blanquiazul tras el título de liga de Tercera, en el que Fito estuvo presente aunque con muy poca participación –15 partidos disputados y sólo tres como titular–, el central arteixán tomó la decisión de volver a casa para jugar a las órdenes de Juan Riveiro en un proyecto que ilusionaba por fichajes como el suyo y el de, entre otros, el también central Pablo Agulló.



Si en el Fabril apenas disputó 15 partidos en dos temporadas, en el Arteixo llegó y besó el santo. Las lesiones quedaron a un lado y Fito fue indiscutible desde la primera jornada de liga. No sólo entró de lleno en los planes de Juan Riveiro sino que en 18 partidos fue titular en 17 de ellos.



Su espectacular rendimiento, que recordó al que lo hizo campeón de España con el Deportivo en categoría juvenil formando pareja con Dani Barcia, llamó la atención de varios equipos del fútbol gallego. Uno de ellos, el Racing Villalbés, se hizo con sus servicios en el mercado de invierno.



En el Villalbés, un equipo más defensivo y con una situación clasificatoria apretada, le costó hacerse con un hueco pero, en las siete últimas jornadas, tuvo cinco titularidades. El descenso del conjunto chairego provocó un nuevo cambio de aires para Fito, que recala en el Bergantiños.

Su exentrenador

Juan Riveiro: “Fito vino al Arteixo con el objetivo de engancharse al fútbol”

Después de dos temporadas prácticamente en blanco en el Fabril, Fito se reencontró consigo mismo en el Atlético Arteixo de la mano de Juan Riveiro con el que fue titular en 17 de 18 partidos de esta campañas antes de recalar en enero en el Racing Villalbés de Segunda Federación.



“Fito tuvo muy mala suerte con las lesiones al terminar su etapa juvenil y la temporada pasada (2022-23) no consiguió entrar con el Fabril. Desconozco por qué, pero intuyo que por unas cuestiones de rendimiento. A lo mejor si el entrenador fuera Juan Riveiro buscaría algún partido para que Fito jugase por cuestiones de salida de balón, por poner un ejemplo”, explicaba en una entrevista en dxt campeón el entrenador del Arteixo.



“Fito vino con nosotros con el claro objetivo de volver a engancharse al fútbol y cuando digo fútbol me refiero a algo más que a Tercera. Me gustaría que lo consiguiera porque le quedan varias temporadas como sub-23 y porque es un central que a nivel ofensivo no genera ninguna duda y si yo tenía alguna duda, como así se lo dije al principio, a nivel defensivo, ya no la tengo. Es un jugador que está por debajo de la categoría de la que debería jugar”. Riveiro lo vio claro y Fito volverá a jugar en Segunda Federación.