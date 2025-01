El equipo que desactivó al Montañeros por primera vez esta temporada

No empaña, ni mucho menos, su espectacular trayectoria de esta temporada. El Montañeros es campeón de invierno desde hace unas cuantas semanas, pero el pasado domingo le tocó ver la otra cara de la moneda. En algún momento tendría que llegar y el equipo de Jairo Arias sufrió su primera derrota del curso en la última jornada de la primera vuelta. El Negreira de Adrián Vázquez Forján ha sido el primero en desactivar al líder.

1. Líneas muy juntas y lejos del área

El entrenador del Negreira explica que “a chave foi, sobre todo, incomodar ao Montañeros con balón mantendo as liñas moi xuntas e lonxe da nosa área. Sabiamos que co manexo da pelota que teñen sería unha tarefa complicada para nós a nivel defensivo e, de feito, na primeira parte non estivemos de todo ben. Na segunda, o gol deunos moitísima tranquilidade e, sobre todo, confianza para seguir insistindo. A nivel ofensivo, no primeiro tempo practicamente non eramos capaces de ter o balón e na segunda xa tivemos bastante máis continuidade”.

2. Presión individual a todo el campo

El Negreira, una de las sensaciones de la primera parte de la temporada por su condición de recién ascendido y por ocupar la tercera posición, se cargó a un equipo que llevaba 16 jornadas invicto. “A nivel de motivación non houbo que tocar nada a semana pasada porque sempre lle queres gañar aos mellores. En canto á preparación do partido insistimos moito no tema da presión tendo en conta a súa saída con liña de tres. Sabiamos que se non axustabamos ben non iamos ser capaces de roubar. Modificamos a nosa maneira de apretar a nivel individual e houbo momentos de estar emparellados un para un practicamente a todo o campo e corremos moito na primeira parte. Con balón e tendo en conta a baixa de Gonzalo, que é unha peza que nos da claridade e pausa, o plan de partido pasou por xogar con dous mediapuntas para que nos puidesen dar continuidade”, recalca Adrián.

3. El ritmo del Monta tras perder el balón

A pesar de que sufrió su primera derrota de la temporada, el Montañeros dejó buena impresión. “Pareceume un equipazo e, de feito, os seus números na primeira volta son por algo. É un equipo que ten moita mobilidade e é moi difícil roubarlle a pelota, pero o que máis me chamou a atención foi o ritmo que teñen cada vez que perden o balón. A nivel individual, ademais de xogadores como Cano, Currás ou Mauro, aos que xa coñecía, chamoume moito a atención Nano”.

4. Ayudas a nivel defensivo

El Montañeros es el equipo que menos goles recibe de la Liga (10 en 17 jornadas), pero también el más anotador (40). En cambio, en Negreira no fue capaz de perforar la portería contraria. “Conseguímolo a nivel colectivo con moitas axudas e moito traballo, pero hai que destacar tamén o rendemento dos xogadores da liña defensiva en canto a duelos e concentración. Estiveron moi, moi atentos os 90 minutos. Mención especial tamén para os centrais porque defender a un dianteiro como Pape non é nada sinxelo. É para felicitar a todo o equipo”.

5. Para Adrián, victoria justa

“Na primeira parte o partido foi de 0-0 porque non houbo ocasións nin por parte dun equipo nin do outro. Na segunda, nós fomos eficaces e o primeiro gol deunos moito. Para min, a vitoria é xusta porque o Montañeros non tivo practicamente ocasións de gol tendo en conta todo o potencial que teñen arriba pero probablemente o 3-0 sexa algo abultado”.

6. El míster del Negreira apuesta por el Monta

El Montañeros tiene ocho puntos de ventaja sobre el Sigüeiro, segundo clasificado. Para Adrián, sigue siendo el claro favorito para ganar la Liga. “Perder un partido nunha volta é algo lóxico para calquera equipo. No seu caso, seguen tendo unha vantaxe de puntuación moi importante. O Montañeros é un gran equipo, lévao demostrando toda a primeira volta e sigo pensando que gañará a Liga porque me parece moi fiable tanto a nivel defensivo como ofensivo. Os seus goles a favor e en contra din moito e non creo que baixen o nivel na segunda volta”.

7. El domingo, contra el San Tirso en O Monte

El domingo, el Montañeros jugará el primer partido de la segunda vuelta en O Monte ante el San Tirso, otro de los grandes equipos al que el ‘matagigantes’ Negreira ganó. “É probable que se lle poida atragantar o partido ao Montañeros. Creo que vai ser moi igualado. O San Tirso é un equipo moi forte no seu campo. É moi difícil puntuar e gañar alí e, neste caso, non vexo ningún favorito claro. Por xogar no seu campo, pode que o San Tirso parta cun pouco de vantaxe”.