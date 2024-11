Entrenadores rivales ven mimbres en el Arteixo para salir de abajo

Lo hizo en otras ocasiones. Sin ir más lejos, la temporada pasada. Esta vez tiene menos puntos aún y la situación es difícil, pero entrenadores que se han enfrentado al Arteixo esta temporada coinciden en que el equipo de Juan Riveiro podrá salir del descenso.



A estas alturas del pasado curso, los rojiblancos tenían nueve puntos y perdían pocos partidos. Lo que les costaba era ganar. Ahora están inmersos en una mala racha donde siete de los nueve encuentros han terminado en derrota, pero puede haber luz al final del túnel. Lo primero es ganar este domingo en Ponte dos Brozos (12.30 horas) al Villalonga, penúltimo clasificado, para dejar de ser colista.



¿Podría llevar más puntos el Arteixo? Sin entrar aún en lo que puede potenciar o mejorar, hay varios datos en los partidos disputados hasta ahora que muestran que sí. Cayó en dos ocasiones en el descuento tras ser remontado (un gol frente al Polvorín y dos ante el Barbadás), falló dos penaltis en su derrota contra el Valladares y sumó tres puntos frente al Betanzos en un partido que debió sacar adelante con diez jugadores.



“Vaya por delante que no me gusta valorar el trabajo de otros desde la distancia y mucho menos dar consejos a otro compañero que está intentado hacer las cosas lo mejor posible para llevar el barco adelante. Desde mi posición no tengo ni idea de como va la semana, si hay lesionados, etc.". Son palabras de José Carlos ‘Ita’, técnico del Valladares, que reflejan el sentir de los cinco preparadores que ya han jugado ante el Arteixo y se animan a dar su opinión.

Punto de inflexión

Todo hace indicar que el duelo ante el Valladares será un antes y después en el camino del Arteixo. “No merecieron perder, ni mucho menos”, reconoce Ita, que explica la superioridad de su rival. “Jugamos bien quince minutos, lo que tardaron en ajustarnos. Desde el 1-0 solo generamos una ocasión y tuvimos la suerte (acierto de nuestro portero) de que fallaran dos penaltis”, valora.



Desde esta jornada se verá si esa decepción hace mella en los de Riveiro o si enfocan bien la rabia y comienzan su escalada a partir de ahí. Y es que el de la confianza es uno de los aspectos en los que coinciden los entrenadores cuestionados por la dinámica.



“Tienen buenos jugadores y con mucha experiencia. Hacen cosas bien, pero no les está dando para sumar más, por lo que veo un temá más psicológico que táctico”, explica Jandry Rego, exentrenador del Viveiro.

Opinión similar a la de Alberto López, técnico del Racing Villalbés. “La plantilla tiene potencial y experiencia para hacer buen fútbol y crecer a partir de dos resultados positivos”. O la de Álex Suárez, expreparador del Betanzos. “Es cuestión de encadenar un par de victorias para que regrese la confianza. No tenerla siempre impacta de forma negativa”.



Y ante estos casos, la receta es la tranquilidad. Juanjo Vilachá, entrenador del Barbadás, pronostica lo que sucederá si los estamentos del club no se ponen nerviosos. “Hai que ter tranquilidade, porque isto son dinámicas e o equipo está ben traballado. Se manteñen a calma van saír de aí abaixo”, asegura.

Aspectos a mejorar

La falta de confianza o la mala fortuna en determinados momentos han influido para la mala clasificación del Arteixo, pero también hay aspectos puramente futbolísticos que no están funcionando.



Aquí también hay acuerdo. “Le penalizan los errores defensivos” (Alberto López); “la clave está en recuperar la solidez y conceder pocas opciones a los rivales” (Álex Suárez) y “los números dicen que tienen que mejorar atrás” (Ita) son algunos de los ejemplos.



Aún así, la visión general sigue siendo optimista, pues Vilachá recuerda el empate ante la UD Ourense en O Couto como un ejemplo de buena organización. “Tiven a oportunidade de ver ese partido e gustáronme”. E Ita explica un factor ya corregido. “Han cometido errores fácilmente subsanables y el otro día ya iniciaron con un juego más directo”, desarrolla.