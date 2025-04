Enjamio: “Debemos ir a Gijón a por todas”

Diego Longueira Enjamio (Oleiros, 2006), conocido en el mundo del fútbol por su segundo apellido, es el capitán del Montañeros Juvenil y el segundo máximo goleador del equipo. Con dos jornadas por delante, dos son también los puntos que tienen de margen con la zona roja.



Tras ganar al Bansander, han tenido un fin de semana de descanso. “Muy bien en general. La victoria nos permitió desconectar unos días para volver más fuertes que nunca para esta recta final”, afirma el delantero, que hizo el gol del triunfo (1-0).



“Destacaría varios puntos clave. En primer lugar, la concentración de todos los jugadores durante los 90 minutos, que nos ayudó a mantenernos activos durante todo el partido y a no cometer errores innecesarios. Por otra parte, plasmamos a la perfección lo trabajado y se demostró lo bien que entendemos las indicaciones técnicas que recibimos. Y por último, la motivación que tenemos para cumplir el objetivo”, explica sobre dicho partido.



Pese a que solo quedan dos y a que el último será en casa y ante el colista, no miran más allá del duelo de Mareo ante el Sporting. “Debemos continuar en esta misma línea. Sabemos que no es un campo fácil ni al que estamos acostumbrados, pero con la preparación de la semana, si logramos trasladarlo al partido, estamos seguros de que podemos competir perfectamente de la misma manera que hemos hecho ya en otras ocasiones”, asegura.



Las cuentas las hacemos después de cada jornada. Ahora mismo, nuestro objetivo es sumar lo máximo posible en estos dos partidos que quedan. Hace unas jornadas no pensamos que fueran a hacer falta tantos puntos para lograr la salvación, asi que como nunca se sabe, debemos ir a por todas”, añade Enjamio, que ve su motivación aumentada por como es la competencia.



“Es una liga muy igualada y se refleja claramente en la clasificación. Aunque haya que sufrir mucho, esto mismo también hace que se disfrute y que mantenga una muy alta competitividad”, argumenta.



El capitán del Montañeros no jugó nunca en una cantera profesional, ya que antes de su llegada al club morado en edad cadete, había jugado en dos equipos de su localidad, el Obrero y el Atlético San Pedro.



Poco a poco ha ido dando pasos adelante: trece goles con el Juvenil B hace dos cursos, doce el pasado con el A y ocho este en una categoría como la División de Honor. “Seguramente esta y la anterior hayan sido mis mejores temporadas, con el ascenso a la categoría que ahora estamos disfrutando. Ahora veo el fútbol desde una perspectiva profesional de cara al futuro, y eso ha provocado que este año se convierta en clave para dar el salto a sénior. Por ello, también he adoptado hábitos que me han aportado un nivel que el año pasado no tenía”, desvela el jugador oleirense.

Sufrimiento y presión

¿Qué diferencias ve entre pelear por ascender y por no descender? “Son situaciones distintas, pero con el sufrimiento y la presión como puntos en común”, contesta.



A mitad de temporada vivieron un cambio de entrenador, pues Kike Sanfiz dejó su sitio a Rubén García. "Creo que el equipo tiene los planteamientos muy claros. Nos ha proporcionado una firmeza y una estabilidad claves de las que antes carecíamos, y se refleja en los últimos resultados".



Es consciente de que tienen en su mano redondear el gran año del club, que acaba de lograr el ascenso a Tercera RFEF con el primer equipo. “Mantener la categoría colocaría al Montañeros en una posición clave para lograr su regreso a las competiciones de más alto nivel”, afirma.



En este sentido, muestra su ilusión por debutar con el primer equipo —ya sea en Liga o en Copa de A Coruña— una vez termine con el Juvenil. “Me estoy esforzando en este fin de temporada y en el caso de que se me presentara la oportunidad la aprovecharía al máximo”, enfatiza.



Y en la misma línea se pronuncia con respecto a una hipotética continuidad el próximo año. “En caso de que se me brindara la oportunidad, yo estaría encantado de seguir en el Montañeros, puesto que considero que es un gran equipo en el cual podría seguir creciendo como jugador”, reflexiona.