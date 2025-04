Empate con suspense de un Monta que necesita la derrota del Negreira para ascender (2-2)

Tras un partido loco, el Montañeros mantiene sus opciones de ascender hoy. Igualo un 0-2 al Pol y ahora necesita que el Negreira no gane al Dubra en el Juan Baleato. A eso de las 20.30 horas se sabrá si los coruñeses son equipo de Tercera Federación o si deben esperar al domingo, momento en el que tendrían una segunda bola de partido en el campo del Miño.

No fue nada sencillo, ya que pese a comenzar asentado en campo contrario y disponiendo de la primera llegada —un tiro de Cano—, quien golpeó fue el Pol, muy suelto al no tener casi nada en juego. Se cumplía el cuarto de hora de juego cuando Samuel Ríos —gran partido el suyo— recibió en banda izquierda, se adentró en el área regateando a Mauro y definió con un tiro fuerte y cruzado ante el que no pudo hacer nada Marcos.

Pasó entonces un momento de zozobra el Monta, que se vio a merced del conjunto lucense durante unos minutos, hasta el punto de que se acabó viendo dos goles por detrás. Avisó Iago Buján, con un centro desde la derecha, y Cuadrado, que disparó fuera. A la tercera fue la vencida, con un balón parado que controló en el suelo Laye, quien cedió para un Samu Quintela que no perdonó.

Trató de reaccionar el conjunto coruñés, que merodeaba área rival. Y en una de esas, en el minuto 35, provocó una mano de Froilán —la vio el linier—, que significó la segunda amarilla. Cambió por completo el partido al instante, ya que en la acción posterior Álex Suárez recortó distancias. El mediapunta recogió un balón suelto en el área tras un centro tenso de Samu, que no se lo pensó a banda cambiada.

Quedaría trabajo para la segunda mitad, pese a que al final del descuento se quedaron cerca de empatar Cano y el propio Álex Suárez. En ambas taponaron bien los zagueros rivales.

Hasta el 2-2

No realizó ningún cambio Jairo Arias durante el descanso, pero apenas tardó diez minutos en sustituir a Nano Varela por Hugo Mato para pasar a jugar con tres centrales y dos delanteros. Lo hizo tras ver que el Pol pasaba a esperar en un bloque bajo y que gran parte de las opciones de éxito iban a estar en los centros laterales.

En ese tramo de partido hasta que llegó el 2-2, el Monta dispuso de un lanzamiento fuera de Cano de falta, un remate de Currás al palo o una confusión entre Mato y Otero, que no se entendieron para rematar en una situación favorable. También amenazó una vez el Pol, por medio de Iñaki, pero Marcos Moreno se mostró muy certero y despejó a córner.

Necesitaba un puntito más el equipo coruñés, por lo que el técnico asturiano optó por quemar las naves en el minuto 75 con un cuádruple cambio. Entraron Lucas, Real, Jony y André justo antes de una acción de córner y este último iba a tardar escasos segundos en mandar el balón a guardar, metiendo la cabeza en el primer palo. Quedaba un cuarto de hora largo para buscar el gol de la victoria.

Final emocionante

Y hubo de todo en ese tramo final. Primero, dos ocasiones de Cano en las que intentó sendas vaselinas que no le salieron. En una le faltó algo de velocidad a campo abierto y después pagó la falta de ángulo cuando recibió en el área.

Ya casi no amenazaba el Pol, pero cuando nadie se lo esperaba Alesito sorprendió con un lanzamiento de falta desde casi 30 metros que besó el palo tras botar justo antes. Susto en el cuerpo para los coruñeses, que se lanzaron con todo al ataque en el descuento.

Ahí tiró fuera desde la frontal Álex Suárez y marcó Jony con la misma pausa en el área pequeña que cuatro días atrás. Ya celebraba por todo lo alto el equipo cuando el árbitro le señaló mano en el control.

Habría tiempo aún para un par de expulsiones, a Jairo Arias y a un miembro del cuerpo técnico del Pol, y para un último remate de André a la salida de un córner. Se elevó libre de marca el delantero, pero cruzó en exceso su cabezazo.