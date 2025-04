Diego Uzal: “Harán falta once o doce puntos de quince y lo vamos a intentar”

“Sin prisa, pero sin pausa”. Bien podría ser el lema de Diego Uzal (A Coruña, 1992), centrocampista del Bergantiños que ha desarrollado su carrera entre Preferente, Tercera División y Segunda Federación. Un hombre inconformista por naturaleza, lo que le ha ayudado a ir creciendo y ahora le tiene en un equipo que sueña con el ‘imposible’ de alcanzar la categoría de bronce. Y tan solo siete jornadas después de pisar la zona de descenso, una de esas cosas inexplicables que tiene el fútbol.

¿Un empate contra el Pontevedra, y más de la forma en que se produjo, puede saber tan bien como las seis victorias anteriores?

Pues sí, similar. Para mí es el mejor equipo de la categoría y fue un puntazo. Evidentemente, no te sabe como una victoria, pero sí sabe a más que un punto. Además, no estuvimos del todo finos y es importante sumar así contra un equipazo.

Eso es característico de los equipos que están arriba.

Habla siempre Jorge Cuesta de que con las victorias se trabaja mucho mejor. ¿Nota una energía diferente?

Sí, obviamente. Cuando ganas parece que todo fluye y va mejor de lo esperado. Pero también pasamos la otra cara, hay que recordarlo. Ahí fue clave que todos los estamentos del club mantuvimos la calma cuando peor estaban las cosas. Recuerdo los días previos a romper la racha contra el Salamanca como la mejor semana de entrenamientos. Todo el mundo estaba metido y fue un click importante.

¿Cómo le afectan mentalmente tanto las rachas negativas como las positivas?

Afecta bastante. Si ves que eres muy inferior a los rivales es más asumible, pero si pierdes muchos partidos siendo superiores... No sabíamos por qué, pero nos dejábamos puntos. Nos dolió, pero éramos conscientes de que con trabajo se le podía dar vuelta a la situación y así lo hicimos. Cada vez tengo más claro que en el fútbol lo mental es más del 50%. Si esa parte está bien, el cuerpo te va detrás.

¿Es esa la explicación de que un equipo pierda cinco partidos seguidos y luego haga 19 puntos de 21 posibles?

Nunca me había pasado (risas), así que no puedo dar una explicación clara y específico. Es muy extremo y no tengo explicación. Imagino que cuestión de dinámicas, como se suele decir. Cuando está todo de cara ganas a veces sin saber como; y si estás mal puedes tener mil, el rival uno, y te la mete por la escuadra.



¿Cómo ve al Fabril?

Muy bien. Me parece un equipo muy peligroso, sobre todo en su casa, pese a que ahora se esté dejando puntos. Tiene gente muy rápida, otros que manejan bien la pelota... Es un equipo para estar arriba.

¿Cambia mucho la preparación de la semana entre jugar en As Eiroas o en Abegondo?

Las líneas básicas no, pero al ser un campo grande y de césped natural estás más condicionado y te tienes que fijar en cosas como que a los espacios son muy buenos, porque tienen gente muy rápida. Para mí es el mejor filial de todos y me parecería raro que no entre en playoff. Nosotros intentaremos hacer nuestro juego, no olvidarnos de ello, ser propositivos y hacerles daño también a partir de robos a la contra.

¿Qué recuerda del partido de la primera vuelta?

Fue muy disputado y nos lo pusieron bastante difícil. Me esperaba un Fabril peor y me sorprendió para muy bien en cuanto a ritmo y adaptación a las características del campo.

Faltan cinco jornadas y están a un punto, ¿hablan ya de meterse en el playoff?

(Risas). El objetivo de la temporada –la permanencia– está hecho, así que ahora somos ambiciosos y si tenemos esa oportunidad la vamos a aprovechar. Está difícil, porque seguramente nos hagan falta cuatro victorias o quizá tres victorias y dos empates, pero lo vamos a intentar.

¿Se esperaban estar ahí?

A principio de temporada veíamos que teníamos buen equipo, que si iban las cosas bien podríamos estar de mitad de tabla para arriba. Se complicó bastante la cosa con esas derrotas consecutivas y el objetivo prioritario fue siempre la permanencia.

¿Qué rol tiene en el campo?

Juego de pivote. En la parte ofensiva intento sacar el balón jugado y en la defensiva hago muchas vigilancias y tengo que estar muy concentrado tácticamente.

¿Y algún secreto para esa regularidad en jugar cada temporada tantos minutos?

Tengo suerte de estar jugando mucho, pero secreto ninguno. No soy nada loco de comidas ni nada, pero intento tener un control de alimentación y descanso, así como estar lo mejor posible mentalmente. Luego tengo suerte de que me van respetando las lesiones, así que es un poco el cúmulo de todas esas cosas.

¿Qué grado de satisfacción tiene con lo que ha sido su carrera hasta ahora?

(Risas). Estoy satisfecho, pero no del todo, por así decirlo.

¿Y eso?

Porque no soy nada conformista en mi vida, y en el fútbol tampoco. Siempre quiero un poco más y eso es lo que me lleva también a ser tan regular.

Ha tenido un crecimiento lento, pero continuo. Tres años en Preferente, siete en Tercera y ahora cuatro en Segunda RFEF. No sé si sintió que pudo dar algún salto antes...

Quizá cuando estuve en Tercera tantos años pensé que podía haber llegado a Segunda B. Un año estuve a punto, cuando era sub-23 con el Somozas, pero ya me había comprometido con el Cerceda. Quizá faltó eso para que quedara más redonda, pero al final mirar atrás y los ‘¿y sí...?’ En general estoy satisfecho, eh, pero como mi mentalidad es así, siempre quieres un poco más...

Debe ser entonces un sueño pelear por estar en Primera Federación.

Sí, a ver, lo veo un poco lejos, más que nada por mi edad. Sé que es difícil, pero nunca se sabe. Disfruto del momento y nunca me conformo. El año pasado estuve luchando por descender en el Racing Villalbés y ahora valoro estar peleando por el playoff.

¿Llegó a pensar alguna vez en el fútbol profesional?

De niño siempre tienes ese sueño, pero siendo realista, no, nunca, lo vi muy lejos siempre. De pequeño, como jugaba en el Dépor, la ilusión obviamente era jugar en Primera con ellos, pero luego siempre tuve los pies en la tierra.

¿Con qué se queda de todo lo que ha vivido en el fútbol?

Sobre todo con las experiencias y la gente que vas conociendo. Lo que te da el fútbol es algo muy bonito y al final de mi carrera lo valoro más.

Aún le veremos unos añitos más, ¿no?

Sí, sí, claro. Tengo en mente seguir jugando. Soy consciente de que estoy en el tiempo de descuento, pero lo quiero disfrutar y aprovechar lo máximo. Es bonito tener experiencia y encontrarse bien físicamente. Y sobre todo en el equipo y la categoría en la que estoy.

Independientemente de cómo acabe esta temporada, ¿ve un proyecto sólido en el Bergan?

La verdad es que sí. Tuvimos la mala suerte de descender hace dos temporadas, pero es un club que por infraestructura debe estar en la zona alta de Segunda RFEF. Y tiene mucho potencial, porque Carballo es grande, hay cantera... Tiene que ser un equipo de los buenos de la categoría porque es un club muy serio, centenario, y en Galicia ya se reconoce.