Un derbi de Monte Alto con distinto sabor pese al empate

Un empate no siempre sabe a empate y el Torre-Marte del pasado fin de semana es el mejor ejemplo. Los locales, tras dejar escapar un 3-0, lo sienten como una derrota; mientras que los visitantes perciben ese mismo punto de una forma bien distinta. Sea como sea, fue un derbi de Monte Alto en el que volvió a reinar la deportividad entre ambos conjuntos y que sirve para que estén un poco más cerca de la permanencia, su objetivo este curso en Primera Futgal.



Miguel Dias (Caracas, 1996) hizo el 3-0. Óscar Martínez (A Coruña, 1989), el 3-1 y el 3-3. Son amigos desde su etapa en el Victoria y analizan el derbi, la situación en la tabla y el momento que viven en el fútbol.

El jugador del Torre se muestra resignado ante el resultado final. “No lo teníamos hecho, pero sí controlado. Son cosas del fútbol y por eso es tan bonito. Siempre hay sorpresas y esta vez nos tocó vivirla en contra”, apunta Miguel.



Por su parte, Óscar Martínez narra la remontada de una forma que cobra sentido el tópico de que para marcar el tercero hay que hacer antes el primero y el segundo. “No creo que nadie diera un duro por nosotros cuando llegó el 3-0 en el minuto 66, pero poco después hicimos el 3-1 y nos animamos un poco. Igual ni pensando en poder sacar nada, pero sí en limpiar la imagen que no estaba siendo buena. Luego metes el segundo y ya estás totalmente dentro. Los últimos veinte minutos estuvimos todo el rato en su campo, ellos no aprovecharon una opción para marcar el cuarto en un mano a mano, y al final conseguimos empatar en el descuento”.



Un gol final que para Dias fue duro. “Fue un caos, no me lo creía. Somos un equipo muy sólido defensivamente y lo que menos te esperas es encajar tres goles en veinte minutos”.

Todo lo contrario para Martínez, que vivió la parte bonita del fútbol. “Lo celebramos muchísimo todos, yendo hacia el córner todos juntos. Incluso la gente que nos vino a ver se volvió un poco loca y hubo buenos gritos”, recuerda.

Rivalidad muy sana

El ‘10’ del Marte explica las particularidades de este derbi. “Nos llevamos muy bien, entrenamos al lado dos días a la semana y hablamos bastante. Es una rivalidad que casi no tiene ningún pique ni nada. Incluso con los entrenadores, Jordi (Uriach) y Mateo (Taibo) tenemos muy buen trato. A veces vamos a tomar algo a su sede y le tengo dicho a Mateo que, de perder, que sea ante ellos”. Una opinión que comparte con Miguel Dias. “Somos de la misma ciudad, de la misma zona y entrenamos en el mismo complejo deportivo... la relación es muy buena”, dice.



Óscar Martínez es también el presidente del club, por lo que conoce a la perfección la zona. Explica que en Monte Alto hay varios equipos, pero con el que mayor rivalidad ha mantenido el Marte históricamente es con el Sporting Coruñés. “Su sede está a tres minutos de la nuestra y los más veteranos siempre hablan de ese derbi. Es el más antiguo”.

Así ven la Liga

El Torre es séptimo, con ocho puntos de ventaja sobre la zona de descenso; mientras que el Marte va decimotercero, con dos puntos de margen.



“Estamos inmersos en una buena dinámica, porque en la segunda vuelta solo perdimos con el Maniños. Hay que tratar de seguir entrenando así para mantenerla”, señala Miguel, que aboga por ir partido a partido y no mirar ni hacia abajo ni hacia arriba, ya que su equipo no ve tan lejos —nueve puntos— la zona de promoción.



“La permanencia está muy cara y lo que estamos buscando es enlazar dos o tres victorias seguidas, que somos los reyes del empate. La idea es sacar la cabeza y tener un margen mayor para poder permitirte algún fallo al final. Nadie quiere llegar a los dos partidos de mayo con el agua al cuello”, apunta, por su parte, Óscar.



Donde coinciden es en su favorito para terminar primero y lograr el ascenso directo a Preferente, el Cultural Maniños. “Tiene muy buen equipo, es el que más me ha gustado junto con el Orillamar”, indica Miguel, que añade que “sin ninguna duda la gran sorpresa es el Relámpago”. Óscar argumenta que el conjunto fenés “ya ha pasado su mal momento”.

Presente y futuro

Miguel Dias vivió un periodo difícil entre finales de 2023 y principios de 2024, con una abrupta marcha del Victoria y la desaparición del Laracha, donde jugó después. Ahora está muy cómodo en el Torre. “Ya me habían insistido en años anteriores. A Jordi no lo conocía, pero me está resultando una temporada bastante satisfactoria, con una adaptación muy sencilla. En el campo tengo a muchos amigos como Xusto, Pérez, Sergito o mi hermano Edu”, se congratula.



Óscar vuelve a estar en un gran momento de forma tras atravesar una extraña lesión que le frenó cuando estaba siendo uno de los jugadores más destacados de la Liga. “Fue un fastidio, porque me estaba encontrando muy bien e íbamos arriba en la tabla. Incluso casi nos ponemos líderes, lo que habría sido histórico para el club. Fueron casi dos meses, volví algo antes de tiempo y al principio jugué poco. Ahora ya llevo varios partidos con 90 minutos y bastante bien, más allá de alguna molestia”, cuenta ‘La Magia’, que sufrió una rotura de fibras en el tendón de la rótula, algo que le hizo temer por una dolencia más grave de rodilla, pero que contó con el acertado diagnóstico de su compañero Lopito, médico.



Los años pasan y el ‘10’ pone fecha (no definitiva) para decir adiós al fútbol, al menos en la exigencia que tiene un Primera Futgal. “Mi idea es jugar una temporada más y ahí quizá parar. Son categorías que piden tres días de entrenamiento y entre el trabajo, que voy a hacer 36 años y que me voy a casar...”, expone entre risas, antes de manifestar que seguiría ligado al Marte como presidente y quizá al juego de una forma menos exigente.

Relación personal

Y a la hora de hablar el uno del otro, los elogios se mezclan con el mejor recuerdo deportivo juntos, la conquista de la primera Copa de A Coruña de la historia de Victoria en 2023 frente al Olímpico.



“Miguel es una de esas amistades que te da el fútbol. Un tío súper competitivo y al que siempre he respetado un montón, además de una persona excepcional. Siempre lo tengo en mi agenda por si quiere venir al Marte, pero yo respeto a todos los equipos y nunca intento apretar a nadie. A todos mis amigos del fútbol siempre les digo eso que son bienvenidos y él está incluido. Si eligen otro destino, no pasa nada, aquí seguimos esperando”, bromea Óscar.



“Más allá del buen jugador que es, como persona es un diez. Recuerdo que pudimos juntarnos Óscar, Andresín, yo y unos cuantos más para darle la primera Copa a un club tan histórico como el Victoria”, enfatiza Miguel Dias.