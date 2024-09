Da Lama: "Será raro y especial; nunca me enfrenté al Betanzos"

Martín da Lama (Betanzos, 23/10/1999) vive al lado del García Hermanos, campo en el que jugó durante seis temporadas cargadas de alegrías, pero el fútbol son ciclos y desde este verano es jugador del Racing Villalbés, un club que a priori tiene más aspiraciones en la Tercera Federación. Este domingo arranca la competición y el azar ha querido un Betanzos-Villalbés. No tendrá un viaje muy largo.

Qué caprichoso ha sido el destino, ¿no?

Ya es coincidencia... Sabía que lo primero que iba a hacer cuando saliera el calendario era mirar cuando nos enfrentábamos, pero no contaba que fuera la jornada 1 y además aquí en Betanzos.

¿Cómo cree que se va a sentir?

Va a ser un poco raro, porque nunca me enfrenté al Betanzos y aún encima es en el campo que llevo jugando los últimos seis años. Prácticamente todos son amigos míos y en la grada también tengo gente conocida. Va a ser especial.

¿Y el partido cómo lo ve?

Va a ser muy igualado yo creo. Tienen un equipo muy competitivo, se han reforzado bastante bien. Nosotros la mayoría somos nuevos y nos estamos conociendo, por lo que con todos esos ingredientes y al ser el debut creo que se va a decidir por pequeños detalles.

¿Tenía pensado dejar el Betanzos o se decidió a ello cuando le llegó la propuesta del Villalbés?

Cuando acaba la temporada siempre te tomas tu tiempo para desconectar y no tenía la intención de irme porque vivo aquí y estaba muy cómodo, era uno de los capitanes, pero cuando me llamó el Villalbés lo pensé un par de semanas y lo vi una buena oportunidad. Me queda a 35 minutos por autovía, vamos varios en coche, y decidí aceptar la propuesta.

Imagino que le quedó un buen sabor del Betanzos. Cumplió todos los objetivos.

Sí, sí. Solo tengo buenas palabras. Empecé en Primera Autonómica y llegamos hasta Tercera, salvándonos el año pasado, por lo que súper bien. Siempre estuve muy cómodo y recibí un trato muy bueno.

El año pasado jugó todos los minutos. ¿Se anima a repetirlo este también?

Ojalá, ojalá (ríe). Tiene que decidirlo el míster y acompañarme la suerte de no lesionarme y de no recibir cinco tarjetas, que el año pasado lo conseguí pero no es fácil.

¿Llega un momento en el que esa acumulación de minutos pesa mucho?

Se agradecen las Navidades, porque habiéndolo jugado todo llegas un poco fatigado. Son tres semanas que no hay competición y recargas un poco pilas, pero luego el último mes y medio, que incluso hubo una semana de tres partidos, se notó. Pero nos lo estábamos jugando todo y sacas fuerzas de donde no hay. Ojalá esta sea igual, aunque sé que es complicado.

¿Cómo les ha ido la pretemporada?

La verdad es que bien. Las sensaciones creo que son buenas, jugamos ocho amistosos y solo perdimos contra el Fabril. Cierto que los resultados de pretemporada son lo de menos, pero cada partido que jugábamos nos íbamos conociendo más. Me parece que llegamos en un buen momento a la primera jornada.

Alberto López viene de hacer un gran trabajo en el Viveiro. ¿Qué les ha pedido en estas primeras semanas?

Quiere mucha intensidad, ganar duelos. Vamos a ser un equipo muy aguerrido, como siempre fue el Villalbés, que le gusta presionar, que disputa todo y con balón también vamos a proponer cosas.

¿Cuál es el objetivo?

Siendo realistas creo que es jugar el playoff. No tenemos ninguna presión, porque hay otros equipos como el Arosa, la UD Ourense o incluso el Alondras que son superiores en presupuesto, pero el objetivo tiene que ser quedar lo más arriba posible y yo personalmente diría disputar el playoff.

¿Y para qué ve al Betanzos?

Se reforzó bien. Incluso la semana pasada incorporó a dos chicos del Fabril cedidos. Creo que tiene un buen equipo y que el objetivo será la permanencia e ir partido a partido sin renunciar a nada. Pero diría que tienen equipo para salvarse cómodamente.