Claudio Corbillón, al Betanzos tras hacer historia con su último club

El elegido, como en la edición de ayer avanzó dxtcampeón, es Claudio Corbillón. El exentrenador de Boimorto, San Tirso y Victoria, equipo con el que hizo historia levantando en Riazor la Copa de A Coruña en 2023, es el nuevo entrenador del Betanzos.



Claudio José Corbillón Sánchez (Vigo, 38 años) dirigirá esta tarde en O Carregal su primer entrenamiento como técnico de un Betanzos que ocupa la última posición de la clasificación del grupo 1 de Tercera Federación con cuatro puntos después de siete jornadas.

Pasado

La derrota por la mínima (1-0) del pasado domingo en el campo del recién ascendido Valladares fue el detonante de una reunión entre directiva y cuerpo técnico que se celebró en Betanzos el lunes por la tarde, aunque la primera conversación se produjo tras el regreso de Vigo el domingo.



Álex se hizo cargo del Betanzos en el tramo final de la pasada campaña. Lo cogió a falta de cuatro jornadas para terminar la Liga ocupando la antepenúltima posición (a un punto de la permanencia) y, después de tres victorias y un empate en los cuatro últimos partidos del campeonato, consiguió la salvación. El efecto que tuvo en el tramo final del pasado curso quedó en el olvido en el inicio de este. A pesar de la llegada de futbolistas como los canteranos del Dépor Álvaro Otero, Domínguez y Delgado y dos centrales de garantías como Antonio (Arteixo)–se ha perdido varios partidos por lesión– e Iago López (Bergan), Álex no ha dado con la tecla.

Presente

La Liga no espera al Betanzos, que ayer confirmó a su nuevo entrenador para lo que resta temporada. El elegido por la directiva que encabeza Ángel Fernández Lendoiro ‘Garrido’ es Claudio Corbillón, un técnico que se tomó un año sabático el pasado curso después de ganar la primera Copa de A Coruña del Victoria en 2023. El míster vigués y la entidad que preside Juan Vázquez protagonizaron un episodio curioso en el verano de 2023. Semanas después de conseguir el título de Copa en Riazor, el Victoria anunció la renovación de Claudio, que tomó la decisión de no continuar al frente del equipo la misma semana en la que estaba marcado el inicio de la pretemporada. Franchu Curros se hizo cargo del Victoria, pero no terminó la Liga. Lo hizo Miguel Taibo, el actual míster de las cebras, sin obrar la salvación.



En un Victoria campeón de Copa y que terminó en el puesto 15 de Preferente con Jano como portero, con futbolistas como Dani Carnota, Óscar La Magia, Andresín, Jorge Otero, Samu o Manu Mosquera, Claudio sólo estuvo al mando una temporada, pero antes dirigió al San Tirso tres cursos en Preferente, con un quinto puesto incluido, y al Boimorto, con el que consiguió el ascenso a Preferente y la permanencia el curso siguiente.



Ahora afronta la oportunidad más importante de su carrera como entrenador en la categoría más alta en la que ha entrenado: la Tercera Federación. Tras hacer historia con el Victoria, Claudio tratará de conducir al Betanzos hacia el camino de la permanencia.