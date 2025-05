Christian Gómez apuesta por la continuidad en el Paiosaco

Días después de su anuncio como entrenador y con la temporada del equipo ya finalizada tras caer en la Copa de A Coruña, es buen momento para conocer los planes de Christian Gómez (Basilea, Suiza, 1995) en el Paiosaco.



El nuevo técnico supone una línea continuista a la de Diego Armando García. Llegó de su mano en 2021 y en la temporada del ascenso fue analista y segundo entrenador. Los dos siguientes, ya en Tercera RFEF, mantuvo estas funciones y asumió la coordinación. Este curso dejó eso y el primer equipo por falta de tiempo, pero se mantuvo como entrenador en la base, algo que siempre compaginó con sus otras tareas.



Lo más reciente es un ascenso a Primera Futgal con el Juvenil A. “Valoro a tempada moi positivamente. Tanto Adrián (o meu segundo), como eu, centrámosnos moito en inculcarlles unha boa cultura deportiva e que se preparen para que cando o primeiro equipo os necesite estén listos para dar ese paso e aportar”, explica.



Cuando le surgió la opción de coger al primer equipo, no se lo pensó: “A oportunidade xorde uns días despois de que se fixese pública a non continuidade de Diego. Aceptei no momento, nin nos mellores soños podería atopar mellor escenario para dar o paso, nun club que coñezo á perfección e que ten unha estabilidade e sensatez fóra do habitual. O Paiosaco é o club da miña vida e só espero poder devolver todo o que fixeron e fan por min”.



Cree que su conocimiento del mundo Paiosaco ha sido clave para ser el elegido. “Diría que xorde porque saben que teño moita información do contexto e vou da man coa idiosincrasia do equipo: un club familiar e moi cercano, pero ao mesmo tempo ben estruturado e serio no traballo. O club quere promocionar á xente da casa, desde fai moitos anos levan realizando un traballo excelente coa base e consideran que son a persoa idónea para, se algún xuvenil chama á porta, darlle a oportunidade”, indica.

Lectura de la situación

¿Qué cree que sucedió en esta temporada para que el equipo no se metiera en el playoff? “Sobre todo na primeira volta, o fútbol foi inxusto. Escapáronse puntos por detalles moi puntuais e, unha vez empezou a mala dinámica, foi difícil revertila. A pesar de todo, creo que é destacable que unha ‘mala’ temporada en Paiosaco significa quedar a moi poucos puntos de playoff. Iso fala moi ben do nivel do grupo”, analiza.



Por ello, apuesta por la continuidad: “O primeiro que pensei no momento de aceptar o cargo foi que oxalá a gran maioría quixese continuar. O grupo humano é inmellorable e o nivel non fai falta comentalo. Algún cambio ten que haber sempre para intentar mellorar ou facer sitio para outras incorporacións, ben de fóra ou desde o xuvenil, pero o 80% da plantilla espero que continúe con nos”.



Por último, explica sus planes con los juveniles: “Este ano comentamos que tiñan que mentalizarse de que é complicado chegar a Preferente e máis nun equipo a priori dos favoritos, pero que se teñen que preparar por se aparece a oportunidade. A predisposición para que suban haina, pero o que vaia ter a oportunidade é porque a merece, como Noel, dianteiro que vai ter ficha. Leva anos cun traballo incansable, é a imaxe do que é o club: humildade, compañeirismo e traballo. Os demais se seguen o seu exemplo acabarán tendo algunha oportunidade”.