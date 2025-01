Celso Otero, continuidad para el Marte

Celso Otero (A Coruña, 1983) comenzará hoy a entrenar al Marte, club que ha tenido que acudir al mercado tras el adiós de Rubén García, que aceptó la propuesta del Montañeros para su equipo de la División de Honor Juvenil. Para el nuevo técnico, procedente del Ural, será su primera experiencia en un equipo sénior.



Quizá por ello, la propuesta le ilusionó desde que recibió la primera llamada. “El jueves 2 me contactó David Baña y ya me interesó bastante. Quedamos el sábado en persona, la reunión fue muy buena y salí convencido. Cerré unos asuntos relativos a la familia y el domingo les confirmé”, detalla sobre las negociaciones.



Tan solo llevaba mes y medio en el equipo, pues esta era su segunda temporada en el Juvenil A del Ural, con el que quedó séptimo el curso pasado en Liga Nacional y con quien iba octavo este curso en el momento de su destitución. “Me sentí muy fuerte, contento y orgulloso con el trabajo realizado desde la temporada pasada hasta el último día. También preparado por si surgía alguna oportunidad, aunque solo entrenaría este curso de nuevo si salía algo que considerara de cierto nivel”, apunta.



“He sido feliz en todos lados, pero el Calasanz es quien más me marcó, pues allí me convertí en entrenador. Pasar por casi todas las categorías del club, desde prebenjamines al Juvenil A, fue un camino increíble para alguien de la casa. A nivel personal, conseguir el doble ascenso de Liga Gallega a División de Honor es lo más bonito que me ha pasado. Además, en esos años el club creció imparable y se consiguió situar lo más alto posible en todas las categorías”, relata Celso, que también guarda un gran recuerdo del “proyecto liderado por Josito” en el Arteixo, donde también logró ascensos, y del Ural pese a que no le fue tan bien.

Conoce la Liga

Pese a que siempre ha estado en otras categorías, la Primera Futgal no le es ajena. “El seguimiento del equipo era constante, pero no en directo. He visto a los equipos de A Coruña y al Sporting Meicende. Al final, cuando llevas años en esto, conoces muchos jugadores que están en la Liga y siempre gusta hacer seguimiento, pero con más interés al CD Marte por ser un equipo que me llamaba más la atención por su composición de plantilla. El análisis más exhaustivo está siendo estos días”, reconoce.



Sobre la plantilla, da una primera opinión a la espera de conocerla mejor. “En el club han iniciado un proceso de cambio ilusionante, en el que veo jugadores jóvenes que se van asentando y dando pasos hacia adelante, rodeando cada vez mejor a veteranos que serían oro para cualquier equipo de esta categoría y seguro que lo serían de otras”, comenta.



Como aspectos a mejorar, señala “mejorar la toma de decisiones para evitar que el equipo pueda partirse y trabajar el aspecto emocional para no perder más puntos en los últimos minutos”.



“Seguro que voy a necesitar tiempo para reconocer más virtudes y defectos, pero hay que tener claro que la competición no frena, ni espera por nadie, así que todos tenemos que estar a tope, ya que los puntos no vuelven”, avisa.



En estos momentos, su equipo es séptimo con cinco puntos de margen (tiene 22) sobre la zona de descenso y, lo que es más importante, ocho equipos en medio. Celso no se atreve con una posible cifra de corte para lograr la salvación, pero cree que estará cara. “Al principio parecía que algunos se iban a descolgar, pero ahora hay una gran igualdad y una alta posibilidad de arrastres. Creo que puede seguir comprimido hasta el final, por lo que lo mejor es ser ambiciosos e intentar mirar hacia arriba”.



En lo que respecta al alto número de lesiones que sufrió el equipo a lo largo de la primera vuelta, el entrenador reconoce preocupación, pero confía en el potencial de la plantilla. “la mayoría han sido temas que no son musculares, lo que dificulta la prevención, y tal vez la suerte entra en juego. La plantilla es amplia, el filial tiene buenos jugadores e incluso hay juveniles que ya han demostrado lo que pueden aportar. Aun así, hay dos posiciones que desde el club saben que hay que intentar reforzar porque faltan efectivos, la portería y la delantera”, explica.

Otra forma de llegar

Cuando un entrenador coge las riendas a mitad de curso suele ser por una destitución de un compañero, pero en este caso no será así, algo a lo que Celso no da importancia. “Para mí no es diferente. “Es entrar en un vestuario nuevo e intentar conocerlo lo más rápido que pueda. El equipo viene de cuatro jornadas sin ganar y hay que buscar cambiar esa dinámica, aunque sea contra el líder. Para el club sí es importante no haber pasado por el desgaste de una destitución para seguir por el camino correcto. Sé que el trabajo ha sido muy bueno e intentaré aprovechar todo el camino andado”, asegura”.



De cara a esta primera semana de entrenamientos, entiende que debe haber mucha comunicación entre él y sus pupilos. “Voy a focalizar en generar buenas sensaciones, en tareas que ayuden a ver las características de los jugadores, intentar convencer desde el primer día en lo que se plantea y en abrir la mente de manera recíproca, en escucharlos. Creo más en el modelo de entrenamiento, y en que el jugador sepa lo que se va a encontrar en el día a día, que en un modelo de juego cerrado. Así que por ahí iremos”, detalla.



El inicio será ante el Orillamar, el mejor equipo de la competición hasta ahora. Un club que para Celso es un ejemplo. “Está recogiendo los frutos de lo sembrado estas últimas temporadas, la continuidad y un cambio generacional pausado y constante. Es un espejo en el que mirarse de cara al futuro. La dinámica que traen es increíble, quizá el parón navideño no les vino en buen momento o sí y seguirán igual de bien, veremos... Para poder frenarlos debemos ser el mejor Marte posible y también espero que el factor sorpresa y motivacional que suele dar la llegada de un nuevo entrenador nos impulse”, manifiesta.



Por último, expresa las líneas maestras de como entiende el fútbol. Flexibilidad con ciertos patrones inamovibles. “Lo más importante que debemos conseguir es tener la capacidad de adaptarnos a muchos contextos, incluidos los que menos nos gusten, porque se acabarán dando. No creo en proponer siempre lo mismo, porque cada vez hay más información, los entrenadores están más cualificados y la dificultad aumenta”, señala.

Una inversión

Entiende que merece la pena dedicar tiempo a conocer más de una forma de jugar y varios esquemas de juego. “Puede que todo eso lleve un poco más, pero a la larga solo le veo cosas buenas. En esta plantilla creo que vamos bien provistos de esa cultura táctica necesaria”, se congratula.



Esto no quiere decir que no tenga un gusto por determinado tipo de fútbol. “Por supuesto, hay que buscar unas líneas inalterables y espero que se acerquen a lo que más siento: ser proactivos en defensa, jugar para atacar, viajar juntos y algo clave que tiene que ver con lo mental, que es tener claro que hay que estar dispuesto a hacer lo necesario para ganar los duelos, pues algo que ayuda a ganar los partidos”, finaliza Celso.



Más allá del duelo en casa ante el Orillamar, este enero recibirá al Olímpico y visitará a un Cedeira que, pese a contar con el pichichi, sería el primer equipo que descendería.