CD Marte, un proyecto al alza con Monte Alto muy presente

El CD Marte ha pasado en solo dos temporadas del nivel más bajo, la Tercera Futgal, a Primera, donde se enfrentará a equipos de nombre como el Victoria y As Pontes. Su presidente, Óscar Martínez, conocido futbolísticamente como ‘La Magia’, desgrana los motivos de este éxito y desvela las peculiaridades de un club que pese a ser de ciudad tiene un gran apoyo detrás, el de todos los que sienten como suyo el barrio de Monte Alto.



“Acabamos de renovar la candidatura. Llevamos cuatro años, desde cuando el anterior presidente, Eugenio Rodríguez, que ha fallecido recientemente, tuvo que dejar el club por motivos de salud. Anteriormente habíamos echado una mano y entrenando en la base, por lo que presentamos la candidatura cuando alguien tenía que dar un paso al frente”, comienza explicando Martínez.



“Los primeros años no se pudo hacer un trabajo deportivo intenso por el tema del Covid. Había problemas económicos y estuvimos más centrados en eso que en otra cosa. Cuando iniciamos el proyecto deportivo es en la 2022-2023, desde ahí hacemos lo que tenemos en mente de intentar ir escalando y poniéndonos a funcionar en lo deportivo”, cuenta. El equipo descendió por arrastres en su segunda campaña al frente, pero desde entonces ha ido lanzado.



Como nunca habían estado en Primera, califica el ascenso como algo “histórico y una alegría para mucha gente, sobre todo la más antigua del barrio, que jugó hace muchos años y que tienen más ganas de ayudar que nunca”.



Y aquí da con una de las líneas sagradas del club. “El Marte no se concibe sin Monte Alto y Monte Alto no se concibe sin el Marte, cuya sede está en el epicentro del barrio. Inculcamos a la gente nueva que luchamos y jugamos por ellos. Un alto porcentaje de la directiva y de los jugadores somos de aquí, siempre lo recalcamos, y queremos que se vea el espíritu de sacrificio, fuerza y tirar para delante propio de Monte Alto”, argumenta.

Perspectivas de futuro

Para la nueva temporada, tiene las metas claras. “Es una categoría muy complicada, hay equipos muy buenos. La permanencia estaría bastante bien, es un año bonito en el que nunca se sabe, porque en estas categorías hay bastantes sorpresas. Si se puede quedar más arriba o molestar a gallos o transatlánticos como As Pontes, perfecto”, comenta.



Y para que esto sea posible, la afición tendrá un papel importante. “Somos un equipo con bastante apoyo. Luego, con el mal tiempo invernal, siempre cuesta un poco más, pero en el principio y final de la temporada pasada se acercaba mucha gente a vernos”.



No suele ser esto habitual en los equipos modestos de ciudad, que tienen menos apoyo que los de pueblo. Para ‘La Magia’ el secreto está en “ponerle un poco de ‘marketing’: “le quisimos dar modernidad y visibilidad en ese sentido. Hicimos algo novedoso, editamos vídeos de presentación con los fichajes, algo que no es habitual en Regional. Roba tiempo, pero llamó la atención”.



Martínez añade que “no buscamos polémica, queremos ser un club moderno y enrrollado, hacer feliz a gente, socios, patrocinadores”.

Lo pondrá fácil

Para terminar, sobre el hecho de que también juega, comenta entre risas que no se lo pondrá difícil al entrenador Rubén García: “cuando era más joven si que era mucho más bufón con árbitros y entrenadores, pero maduras y ahora soy una persona tranquila, el que menos me quejo de todos. Voy a entrenar, casi ni se nota que estoy por allí. Si me ponen bien, sino no pasa nada”.



No será una decisión difícil para el técnico si da un nivel similar al del pasado curso, en el que marcó quince goles.