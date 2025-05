Carlos García (Silva): “Nos ayudó ser capaces de olvidar los malos momentos”

Carlos García (Caldas de Reis, 2004) ha sido el portero más utilizado por el Silva en una temporada en la que el equipo coruñés ha utilizado tres. Se dejó uno de sus mejores partidos para el final, con varias paradas ante el Arosa en el fin de semana que les terminó dando una nueva permanencia en Tercera Federación.

“Llevamos el partido bien planteado, sin hacer nada muy distinto a otras jornadas. Queríamos al menos sumar para tener un poco más de aire. En mi caso, como siempre digo, estoy para hacer mi trabajo y ayudar al equipo”, valora.



El encuentro terminó 1-1, pero antes del primer gol, obra de Lamas para los locales, tuvo lugar una de las acciones más curiosas de la temporada. Álex Compa cruzó el balón ante la salida de Carlos y el balón se estrelló tres veces en los palos mientras viajaba lentamente por la línea de gol. “La verdad es que fue una carambola muy curiosa, pero yo vi claro que no entraba”, asegura.



También dice que no fue parada suya. “En la imagen lo parece, pero no tuve sensación de rozar el balón. Me parece que no”, recalca.



Como clave de la salvación, lo tiene claro. “El grupo que tenemos. Da igual que sea un buen o mal partido, o que el míster nos eche una bronca. Estamos serios en ese momento o un poco decaídos, pero después volvemos a los entrenamientos a tope. Nos cambia el chip, como si no pasara nada. Creo que esa mentalidad de olvidar los momentos malos nos ha ayudado, porque nos hemos sobrepuesto a varias rachas negativas”, recuerda.



“Nos animamos todos a todos. Desde mí hasta Parafita, que es el que más lejos está en el campo. Y viceversa”, añade.



El guardameta comenta que fueron cautos pese a que el punto ante el Arosa les dejaba la permanencia casi hecha: “Esperamos a ver como quedaban los partidos de la tarde del sábado y luego también estuvimos pendientes el domingo por la mañana de confirmar lo poco que faltaba. Ahí ya empezamos a celebrarlo por el grupo del equipo”.



Por tanto, queda para más adelante la verdadera celebración. “Ahora nos juntaremos algún día para cenar e iremos un fin de semana a celebrarlo. Estar doce temporadas seguidas en Tercera —contando ya con la próxima— es muy complicado”, indica.



Ya en un plano más personal, habla sobre su temporada, la segunda en la categoría tras jugar el curso pasado en el Pontevedra B. “Estoy muy contento por como ha ido. Soy alguien a quien le cuesta coger confianza, sobre todo al principio, y me acogieron muy bien los compañeros, el staff y la dirección del club. Además, Iván nos da oportunidades a todos, porteros incluidos”, reconoce.



Afirma que en su fichaje por el Silva tuvieron que ver los estudios: “Estoy estudiando aquí y se me hacía cuesta arriba ir hasta Pontevedra. Busqué una opción en A Coruña que fuera de mi gusto y esta me encajó”.



Todo ha salido bien y no se plantea otro equipo para seguir creciendo. “Es cuestión de hablarlo con el club, pero me gustaría seguir. Me encuentro muy bien en el club”, sentencia.

El análisis de los entrenadores

Iván Sánchez (Silva): “El Arosa empezó mejor y tuvo varias situaciones para adelantarse en el marcador. Poco a poco fuimos entrando en el partido con varias situaciones, hasta ponernos por delante, y a partir de ahí todo fue muy igualado y creo que el empate es justo. Ha sido una temporada muy buena, al mismo tiempo que muy dura. Nunca hemos estado en descenso, pero siempre cerca, y eso conlleva mucha tensión porque sabes que no puedes fallar. Creo que la permanencia es más que justa por el gran trabajo del equipo y ahora toca disfrutar”.

Juan Riveiro (Atlético Arteixo): “Fue un partido marcado por el estado del campo. Pese a la buena decisión del árbitro de retrasar el inicio, apenas se pudo jugar durante la primera parte. Se notó que tanto el Alondras como nosotros nos jugábamos mucho y apenas hubo ocasiones. Quiero destacar que acabamos con dos juveniles y dos de primer año, gente menos habitual que está respondiendo. Ahora toca pensar en la Sarriana. Prefería estar salvado ya, pero estamos en la mejor de las malas situaciones. Una victoria nos da la salvación y no hay que mirar más allá”.