Brais Lema: “Vamos a dar mucho que hablar con la confección de plantilla”

Brais Lema (A Coruña, 1997) es el eterno capitán de un Silva que ha conseguido volver a mantenerse en Tercera. El lateral derecho coruñés sumará su décima temporada consecutiva en las filas del Silva, con el que acumula más de 250 partidos disputados.

¿Está contento con la renovación?

Parece que estoy vitalicio, es lo que me decían los chavales... Pero sí, contento, yo aquí no tengo ningún problema. El club te ayuda muchísimo a estar con contacto.

Usted llega al Silva en 2016 con diecinueve años.

Yo salí de juveniles del Dépor y me llamó Chechu, el presidente. Yo siempre me he criado en Coruña y aparte era Tercera División, entonces no lo pensé más, desde el principio nunca dudé. Antes había gente muy veterana que te ayudaba a estar cómodo aquí en el Silva.

¿Qué balance hace de la temporada que acaba de terminar?

Creo que tuvimos una buena temporada. Estuvimos bastante fiables, aunque tuvimos bastantes problemas en el tema de la regularidad. Cuando ganábamos era todo muy bonito, pero después, cuando pillábamos una racha mala, los más veteranos sabemos cómo funciona esto y no teníamos problemas, pero los jóvenes se ponían más nerviosos. Al final nos salvamos más o menos tranquilos, que es nuestro objetivo, pero hay gente que tiene siempre la mosca detrás de la oreja, que hace demasiados cálculos... Los que llevamos mucho tiempo en el Silva sabemos cómo funciona esto y, al final, la temporada fue buena porque dependíamos de nosotros.

Iván intentaba darle minutos a todos y no repetir ningún once para que la gente se viera importante, era una situación que me gustaba porque los veinte estábamos enchufados

¿Considera que pasaron más apuros de lo esperado?

Creo que los apuros los pusieron los nuevos, los que no estaban mu amoldados a Tercera y que no sabían cómo funcionaba este club. Los más veteranos sabíamos que es donde tenemos que estar, que el Silva es el equipo con menos presupuesto de la categoría y sabemos los partidos que tenemos que ganar. Los nuevos, que tienen dieciocho, veinte años, no están acostumbrados y están con el run run y haciendo cálculos.

¿Cómo valora la salida del club de Iván Sánchez?

Yo en ese tema no me mojo porque son cosas de la dirección deportiva. Como jugador y como capitán, solo tengo palabras buenas sobre él. Agradecerle la confianza que me daba a mí y a todo el equipo y sobre todo la unión que hacía dentro del equipo, intentando que todos estuviéramos contentos. Intentaba darle minutos a todos y no repetir ningún once para que la gente se viera importante, era una situación que me gustaba porque los veinte estábamos enchufados y en los entrenamientos se notaba. Nadie se dejaba ir.



Dentro del vestuario, Iván era muy nervioso. Intentaba aportarnos la pasión, porque él le metía bastante y muchas horas trabajando y viendo vídeo.

¿Ha hablado ya con su nuevo entrenador (Noé López)?

Sí. A nivel de fútbol sé que es muy buen entrenador, que tiene las ideas claras y que nos va a dar un paso más a la hora de competir, de que conoce más Tercera, de que controla las situaciones de fútbol o que, por ejemplo, los partidos los va a saber controlar un poquito mejor. Después, yo con Noé no tengo ningún problema porque antes de que viniera como entrenador yo tenía relación con él de fuera, he hablado con él más de una vez.

Yo el tema del tiki-taka se lo dejo para otros. El balón cuanto más lejos de nuestra área esté, mejor. Que se compliquen los de arriba

¿Participó en su fichaje?

Las decisiones las toma Chechu, pero siempre me pide opinión con algún jugador que quiere y que yo conozco e intento ayudarlo. Intento aportar lo que es el tú a tú del vestuario con los jugadores y entrenadores. Trato de ayudar en todo lo que sea bueno para el club.



¿Le gustó lo que vio la temporada pasada del Betanzos con Noé?

Por lo que conozco a Noé y su fútbol, a mí me gusta porque es un fútbol físico, un fútbol de transiciones, rápido. Yo el tema del tiki-taka se lo dejo para otros. A mí me gusta llegar al área contraria y acabar. Y cuanto más rápido llegues arriba, mejor. Lo decía este año: el balón cuanto más lejos de nuestra área esté, mejor. Que se compliquen los de arriba.

¿Qué opina de la reconversión de Rodri Parafita?

Es espectacular, nosotros lo vacilamos mucho en el vestuario. La verdad es que nos lo tomábamos a coña. Siempre fue un lateral con recorrido, llegada y buen golpeo, pero nunca he pensado en esas cifras. Ni yo, ni el equipo, ni él. Creo que él también se quedó sorprendido de lo que hizo este año. Él empezó de lateral e Iván le dio la oportunidad de probar de delantero. Y siguió marcando hasta que quedó pichichi de Tercera. Él nos lo decía, que en Paiosaco le habían puesto varios partidos de delantero y había marcado, que lo probáramos, pero no nos lo creíamos. Creo que, si se centra y hace caso a la gente veterana, puede sacar mucho de delantero. Le faltan cosas, pero el gol lo tiene, que es lo más difícil.

Con el presupuesto más bajo de la categoría vamos a dar mucho que hablar en la confección de la plantilla

¿Qué le parecen las renovaciones de Pablo Carro y Estramil?

Para mí son dos cracks, amigos y jugadores excepcionales. Yo los llamo 'El team Carballo' y los quiero siempre en mi equipo", afirma de ellos el propio capitán silvista. "Carro tiene un uno para uno increíble, aunque a veces le tiro de las orejas con el tema de que debería atreverse más a tirar a portería, porque tiene un golpeo de la ostia. Pero a veces le gusta más regatear que tirar. Sobre Estramil, aunque compartimos posición, es una de las mejores personas que he tenido dentro del vestuario, nos llevamos muy bien y me pide consejos. Me parece un muy buen jugador, tiene bastante pie y físicamente es un monstruo. Con el presupuesto más bajo de la categoría vamos a dar mucho que hablar en la confección de la plantilla.