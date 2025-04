Block: “Es una categoría muy pareja y tenemos que estar ahí”

Joaquín Block (Buenos Aires, Argentina, 2002), delantero del Victoria, cree que los tres puntos de desventaja con el Cultural Maniños son aún salvables y que todavía pueden optar al ascenso directo.



Vienen de vencer por 0-3 en el campo del Numancia de Ares. “Tuvimos la suerte de hacer los primeros dos goles al principio, y a partir de ahí desarrollamos nuestro juego”, apunta.



En lo personal, se muestra satisfecho tras lograr su primer doblete con el Victoria. “Está entre las mejores actuaciones de mi temporada, porque tuve otras buenas en las que no se me dio el gol”, puntualiza.

Tras causar una buena primera impresión en la recta final del pasado curso, las circunstancias han hecho que esta temporada aún no haya alcanzado los 1.000 minutos. “Tuve la mala suerte de lesionarme al principio. Obviamente, uno espera y quiere jugar más, pero tenemos un gran equipo y el técnico quiere lo mejor para todos”, destaca.



Confía en el ascenso y no pierde la fe en que sea directo. “En esta categoría todos los partidos son muy parejos y el primero puede perder con cualquiera. Si eso sucede, ahí tenemos que estar nosotros para aprovecharlo”, enfatiza.