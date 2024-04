Joaquín Block, de la última categoría a marcar en Preferente

Joaquín Block (20/12/2002) apenas lleva año y medio en España. Llegado de Argentina, encontró en el filial del Atlético Arteixo un sitio para comenzar a jugar con amigos en la categoría más baja del fútbol nacional, pero tras destacar con una media de un gol por partido -convirtió 34- ha saltado directamente hasta Preferente.



Lo ha hecho de la mano del Victoria, que ante la escasez de delanteros pensó en él. Debutó ante el Castro como titular y el domingo, en su tercer partido, se estrenó como goleador en la categoría, contribuyendo a la vital remontada de su equipo frente a la Residencia -de cara al objetivo de la permanencia-.



¿Cómo se siente tras ello? “La verdad es que muy bien. Tuve un par de chances en el primer partido, una que me sacan en la línea y un tiro desde fuera del área que pega en el travesaño, y cuando la vi dentro del arco... felicidad”.



Sobre el partido ante los lucenses señala: “Creo que tuvimos momentos. El primer tiempo fue demasiado parejo, estuvimos faltos de confianza. No mal, pero llegamos poco. El segundo sí que fue todo nuestro. Salimos con otra actitud y le dimos vuelta, incluso merecimos uno o dos goles más”.



Describe su tanto de la siguiente forma: “El extremo Benito desborda, tira un centro raso al medio y yo entro, tiro con la pierna zurda y le pasa con caño al arquero”.



A falta de seis jornadas para el final, los duelos directos no terminan aquí. “Ahora jugamos ante Lemos y Dubra, que están justo arriba nuestro y sería clave ganar”, señala Block.



Con respecto a su periplo en el Arteixo B y sus primeros pasos en Preferente explica: “Allí estaba con todos mis amigos y lo pasaba muy bien. Futbolísticamente hay bastante diferencia, pero para ser mis primeros partidos y estar en proceso de adaptación creo que ha ido bien”.



El delantero reconoce que le sorprendió el salto: “La verdad es que no contaba con ello, por lo menos esta temporada, que solo quedaban ocho partidos. No conozco mucho de aquí, pero creía que podía llegar a Primera Regional la próxima temporada. Preferente y ahora no lo esperaba”.



Un fichaje que se fraguó tras descolgar el teléfono el entrenador. “Me llamó Miguel (Taibo) un lunes por la tarde. Me dijo que estuvo viendo mi racha goleadora y que quería contar conmigo. Podía probar uno o dos días a ver como me sentía, y que obviamente él también veía si le gustaba mi rendimiento en el entrenamiento, y así fue”, revela.



Joaquín, cuyo apellido Block es de origen alemán, no veía sencillo encontrar hueco en el primer equipo del Arteixo, que de terminar ahora la liga se clasificaría para los playoffs de ascenso a Segunda Federación: “Lo veía complicado. Van cuartos y el técnico como es normal no toca el equipo, yo tampoco lo haría”. Durante este curso entró en una convocatoria, pero no llegó a debutar.



“Soy un nueve tanque por así decirlo, voy bien de cabeza. Mi característica es pivotar y aguantar de espaldas, descargar a los lados”, explica sobre sus virtudes como jugador. Las tratará de seguir explotando en este tramo final con dos objetivos, salvarse y disfrutar de la Copa de A Coruña.

Otros protagonistas de la jornada

Izan Ponce de León (Montañeros): “El resultado sonrió al equipo que menos errores graves cometió. Fuimos superiores con y sin pelota en un campo donde los visitantes no pueden dominar, sin embargo tuvimos momentos de desconcentración que provocaron los goles en contra. Las bajas se pueden notar, pero no son excusa para esos fallos. Seguiremos esforzándonos para ser el mejor Monta de los últimos años”.

Braian Gómez (Sofán): “Xogabamos ante un rival que chegaba nunha situación moi complicada e para nos eran tres puntos fundamentais para achegar o noso primeiro obxectivo, a salvación. Non nos relaxamos, porque no Carral non sería sorpresa unha remontada, e baixar a intensidade non é negociable sexa cal sexa o rival. Marquei no rexeite dun córner que sacou Bandera e que rematei libre de marca”.

Carlos Gamallo (San Tirso): “Afrontábamos el partido con mucha ilusión por la situación clasificatoria que teníamos. En la primera parte tuvimos nuestras mejores oportunidades y solo conseguimos irnos ganando por un gol. Tienen buen nivel y en la segunda, que apretaron, encajar tan pronto nos afectó bastante. No fuimos capaces de hacer que el partido se jugase en el campo rival, algo que en O Monte es clave”.