El Arteixo siente que está a tiempo de reaccionar

Tiempos de añoranza en el Atlético Arteixo. Añoranza de la temporada pasada, en la que todavía contaban con su campo de césped natural y pelearon hasta las últimas jornadas por colarse en el playoff de ascenso a Segunda Federación. Todo ha cambiado en cosa de un año por Ponte dos Brozos. La hierba ha pasado a ser artificial y el equipo se encuentra en puestos de descenso a Preferente tras cosechar apenas 21 puntos en 23 partidos.

El pasado fin de semana, el Atlético Arteixo recibía como local a un rival directo: el Barbadás, de quienes les separaba un solo punto en la tabla clasificatoria. “Era unha oportunidade de ir saíndo desa zona vermella e creo que, a nivel de equipo, tíñamos máis medo a fallar que a acertar. O equipo, en xeral, priorizaba non cometer erros a favorecer que xorderan accións positivas a nivel ofensivo”, explica Sergio Pereira sobre las sensaciones de la primera parte.

El nerviosismo de los locales se acrecentó en el minuto 44, cuando Pablo Álvarez adelantó a los ourensanos justo antes del descanso. Un gol que “nos fastidió bastante y anímicamente nos costó”, reconoce Iván Dopico, al igual que su compañero Sergio Pereira: “eses goles antes de entrar no descanso ou xusto cando saes do mesmo, sempre te fan dubidar un pouco máis”.

En el entretiempo, Juan Riveiro tocaba el equipo, introduciendo un cambio y arengando a sus pupilos en el vestuario para tratar de darle la vuelta a un encuentro clave para el devenir de la temporada. La reacción no se hizo esperar demasiado y el Atlético Arteixo consiguió empatar en el minuto 64. Un 1-1 que se mantendría hasta el pitido final y dejaba a ambos equipos en puestos de descenso.

“Es un partido del que debemos aprender una lección. No se puede imponer la situación en la que estamos al hecho de competir en el partido. Nos pudo y no dimos la medida de nuestras posibilidades, algo que no puede suceder en los partidos de este estilo, a cara de perro, que nos quedan. Al menos sumamos un punto”, declaraba el entrenador, Juan Riveiro, tras el encuentro.

¿Salvación barata?

Unas declaraciones con las que tanto Dopico como Pereira están de acuerdo. “Quédannos 11 partidos e imos precisar competir en todos. Hai que saber xogar este tipo de partidos, que noutras situacións, máis liberados, gañas aínda facendo menos co outro día”, explica Sergio. Y es que los duelos directos se le están resistiendo al Atlético Arteixo en las últimas jornadas, donde, además de con el Barbadás, se dejó puntos en una derrota contra el Betanzos (3-1). “Nos está costando competir, no dimos lo que teníamos que haber dado”; reconoce Iván.

A favor del Atlético Arteixo juega el ritmo de puntos de la zona baja de la clasificación. El año pasado, la permanencia la marcaron Betanzos, Silva y Lugo ‘B’ con 43 puntos. En la presente temporada, todo hace indicar que la cantidad necesaria para salvar la categoría será menor, ya que la salvación está ahora mismo en 22. Sin embargo, todos esos equipos sumidos en la pelea por no descender querrán quedar lo más arriba posible para evitar los posibles arrastres que provengan de Segunda Federación. “No sé si es porque los de arriba están ganando más partidos que el año pasado y están consiguiendo bastantes más puntos, pero sí, este año no creo que haya que conseguir tantos puntos como el año pasado”, afirma un Iván Dopico que ya sabe lo que es sufrir en la zona baja, dado que perdió la categoría con el Paiosaco en la 2023-24.

Cambiar la dinámica

Pereira confía en que el equipo sea capaz de “cambiar esa dinámica”. Este fin de semana visitan el siempre complicado campo de A Lomba para medirse al Arosa. “Imos ante un rival moi complicado, pero eles tamén teñen a presión de seguir arriba. Iso, ás veces, tampouco é doado”.

Tras ese duelo, al Arteixo le quedarán otros diez para intentar salvar su plaza. Cinco serán en el Ponte dos Brozos, esperando que “se note xogar na casa”, reconoce Pereira. A pesar de la delicada situación, desde el club piden tranquilidad. “Nos dicen que juguemos como sabemos y así es como vamos a sacar esto adelante”, sentencia Dopico.