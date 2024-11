Ángel Bastos: "Ni los resultados ni el juego deben confundirnos"

Aunque no es un veterano de guerra, Ángel Bastos Teijeira (Mos, 1992) es uno de los futbolistas más experimentados de un Bergantiños que es décimo y que mañana visitará Pasarón para enfrentarse al Pontevedra, segundo clasificado y equipo de Bastos en las dos últimas temporadas. El lateral derecho que llegó el pasado verano a Carballo analiza el partido ante su exequipo y el inicio de curso de su nueva escuadra.

¿Está el Bergantiños en su peor momento de la temporada después del 0-4 ante el Compostela?

La verdad es que sí. Desde el principio de temporada llevábamos una muy buena dinámica y quizá el 1-0 contra el Valladolid Promesas nos hizo un poco de daño porque el resultado no reflejó lo que se vio en el campo. En el partido ante el Compostela se dieron un cúmulo de circunstancias en contra que hay que dejar pasar y olvidar cuanto antes para centrarnos en el siguiente.

El siguiente será más que exigente. Contra el Pontevedra, uno de los favoritos, y en su campo.

Junto con el Numancia y quizá el Avilés, el Pontevedra es el gran favorito de este grupo. Esta temporada tiene mejores números fuera que en casa, pero siempre es fuerte en Pasarón y es muy difícil conseguir puntos allí.

Al Bergantiños también le está yendo un poco mejor fuera que en casa.

Tenemos mejores números como visitantes porque en As Eiroas, por nuestra forma de jugar, nos resulta un poco más complicado llevar a cabo los planes de partido. En campos como Pasarón o el Estadio Helmántico podemos llevarlo a cabo de mejor forma.

¿Cómo está el equipo a nivel anímico tras las dos últimas derrotas?

Muy bien. Hemos analizado el partido y las cosas que nos han pasado contra el Compostela y sabemos en lo que hemos fallado. Le hemos dado vueltas los dos primeros días, pero ahora ya estamos totalmente centrados en el siguiente partido, que es en el que vamos a poder conseguir puntos. El anterior ya es pasado.

Analizando el inicio de Liga de forma más global, el comienzo del Bergantiños ha sido muy positivo.

Somos un equipo recién ascendido y nuestro objetivo principal es salvar la categoría. En las primeras jornadas nos vimos cerca de los puestos de playoff e incluso alguna jornada ocupando esas posiciones. Por el juego que estamos realizando y por los resultados que conseguimos, la gente tiende a verte con otros ojos, pero nosotros no debemos confundirnos. Quizá podemos estar un poco más arriba, pero lo primero es centrarnos en nuestro objetivo y, lo que pueda llegar a partir de ahí, bienvenido sea.

El Bergan está llamando la atención en la categoría por su propuesta de juego.

Todo el equipo sigue la idea que marca el míster y todos estamos de acuerdo en que esta es la forma que nos puede dar resultados. Se nota dentro del campo y cada vez lo estamos llevando mejor dejando a un lado los dos últimos tropiezos en los que hemos cometido fallos que nos penalizaron un montón y son aspectos que debemos intentar corregir.

¿Cómo encaja Ángel Bastos en el modelo de Jorge Cuesta?

He estado prácticamente siempre en equipos con este estilo, con entrenadores a los que les gusta jugar. De hecho vengo de la temporada pasada con Yago Iglesias, que propone un modelo muy parecido al de Jorge. Me encuentro muy cómodo con este estilo de juego porque es el que mejor me viene. Estamos casando muy bien.

¿Qué le pide el míster en el campo?

Estoy muy contento. La temporada pasada jugué en una posición que no era la mía y no estuve del todo cómodo aunque intentaba ayudar al equipo lo máximo posible. Este año estoy en mi posición y el míster me pide seguridad defensiva, que por el hecho de ser uno de los más veteranos empuje un poco al equipo y me da bastante protagonismo en ataque. Sabe que una de mis principales cualidades es atacar y me permite hacerlo.

Su fichaje por el Bergantiños, tras ser subcampeón de Segunda Federación con el Pontevedra, fue llamativo.

En verano, el Pontevedra y yo no acabamos de llegar a un acuerdo. Esperé opciones, pero ninguna me convencía y apareció el Bergan, que hizo un esfuerzo porque pudiera fichar. No quería irme demasiado lejos y llegamos a un acuerdo. Estoy muy contento de haber venido aquí.

Su salida del Pontevedra fue llamativa porque lo jugó prácticamente todo la pasada temporada.

Sí. Me consta que el cuerpo técnico quería que me quedase. Yago estaba muy contento conmigo y yo con él. Estaba feliz, pero en verano no acabamos de ponernos de acuerdo y el club decidió que tenía que buscar a alguien y firmó a otro lateral. Mi hueco ya no estaba y tuve que buscarme la vida.

¿No le tiraba para atrás el campo de As Eiroas?

Sí, pero sabía que habían cambiado el césped. La superficie nos penaliza a todos. No es lo mismo jugar en Pasarón que hacerlo en As Eiroas. Pero la hierba artificial, si es nueva, se lleva un poco mejor. La temporada pasada vi algún partido del Bergan y se percibía que era complicado jugar en ese campo.

¿Será especial para Ángel jugar el sábado en Pasarón?

Sin duda. Tengo muchos amigos en el Pontevedra. Soy de cerca. Las dos últimas temporadas he estado allí y he estado muy contento a pesar de que los resultados no acompañaron. Volver a un sitio en el que has estado bien te remueve un poco por dentro.



¿Qué espera del Pontevedra-Bergantiños en un escenario como Pasarón?

Intentaremos que el Pontevedra tenga el mínimo tiempo posible el balón y ser dominadores. Cuanto más tiempo lo tengamos nosotros, más cerca estaremos de ganar. Pero ellos también son muy buenos en eso. No sé si estamos a un nivel inferior o no, en principio sí, pero habrá que verlo el sábado. Cada equipo va a ser fiel a su estilo y ganará el que mejor lo lleve a cabo.

El Bergan también tiene mucha velocidad arriba para poder hacer daño con Antañón, David, Omar, Pachón…

Somos un equipo bastante complicado porque tenemos capacidad para dominar bastantes fases del juego y en el contraataque somos peligrosos porque los jugadores de arriba, a campo abierto, hacen mucho daño.

¿Para qué cree que está capacitado el Bergantiños esta temporada?

El equipo tiene calidad, juega bien y si las cosas siguen por su cauce podremos tener una temporada tranquila y divertida. Si pudiésemos llegar al playoff sería maravilloso, pero el objetivo del club es la salvación. Tenemos que centrarnos en eso y, una vez lo consigamos, si podemos mirar un poquito más hacia arriba, adelante.

¿Le ha sorprendido alguno de sus nuevos compañeros?

Conocía a Marcos, a Santi Canedo y a alguno de ver partidos por la tele. Me han llamado la atención Pachón, Omar, Antañón, Tijan, Currás… Somos un equipo bastante completo para la categoría porque tenemos gente con muy buenas cualidades.

¿Y al míster? ¿Ya conocía a Jorge Cuesta?

No tenía controlado a Jorge. Antes de fichar me contó un poco cuál era su idea. Vi que cuadraba con la mía y se está viendo en los partidos que está haciendo un gran trabajo. Le va a ir bien en esto. Tiene muchos argumentos para seguir creciendo. Es joven y ojalá sea capaz de llevarnos a nosotros lo más arriba posible.

Bastos es de Mos pero, ¿es del Celta?

Sí, soy de los equipos gallegos (ríe). No es que sea forofo.

Le ha entrenado un coruñés y deportivista como Rubén de la Barrera.

Estuve muy feliz con Rubén en la Cultural. La primera temporada nos salió todo. Teníamos un equipazo que él supo llevar muy bien. La segunda, ya en Segunda División, fue más exigente porque el fútbol profesional es complicado. Hay mucho nivel. Tuvimos fases en las que nos fue bien y otras mal y al final se dio el descenso, pero tengo muy buen recuerdo de Rubén. Por su forma de trabajar me parece un grandísimo entrenador. La Cultural fue el equipo en el que fui más feliz y me permitió dar el salto a la Segunda División en una temporada idílica.

¿Sigue manteniendo relación con él?

La última vez que hablamos fue cuando él estaba en el Albacete y yo en el Rayo Majadahonda. Coincidimos en el playoff y estuve conversando un ratillo con él.

Ángel tiene una historia con el Dépor. Era jugador del Extremadura en el 2-3 en Riazor de la temporada 2019-20, la del descenso del Deportivo a Segunda División B.

Estábamos prácticamente descendidos y recuerdo que aquel partido lo había jugado algún chico del filial. Había debutado el hijo del míster (Manu Mosquera). Aquel Dépor había empezado muy mal, aunque había subido un poco el nivel. No sé qué le había pasado en aquel partido porque nosotros no habíamos estado especialmente bien. No sé si por la presión, les acabamos ganando y se metieron en problemas.

¿Tiene algún recuerdo de aquel partido?

Recuerdo que aquel partido lo había jugado de lateral izquierdo y que en el Dépor estaban Aketxe, Mollejo, Borja Valle, Merino… Y que había marcado dos goles Pinchi. La temporada anterior también habíamos ganado en Riazor con el Extremadura.

Cultural, Extremadura, Pontevedra… Ha estado en clubes potentes, incluso de Segunda División, y ahora en uno humilde como el Bergantiños.

Es un club muy familiar que te hace muy fácil el día a día porque toda la gente te ayuda en lo que necesites. No tiene las instalaciones de clubes como Extremadura o Pontevedra, pero se está muy a gusto porque hay un ambiente muy bueno. Estoy encantado de haber fichado por el Bergantiños.