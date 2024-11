Álex Pérez: “Mi última etapa en el Fabril fue dura, sobre todo, a nivel personal”

Álex Pérez Buján (A Coruña, 24 años) regresará el domingo a Abegondo para enfrentarse al Fabril, el equipo más en forma del grupo 1 de Segunda Federación. El atacante del Coruxo creció en las categorías inferiores del Deportivo, primero en etapas de formación y más tarde, tras pasar por el Ural, en el Juvenil A y en el filial. Coruñés y deportivista, Álex analiza el inicio de temporada de su equipo y el partido de la jornada 12 ante un Dépor B que es tercer clasificado.

¿Está el Coruxo en su peor momento de la temporada?

No estamos en una buena dinámica en los últimos partidos. Contra el Pontevedra, en la última jornada, perdimos con un gol en el último minuto. En el anterior, ante el Compos, también caímos por la mínima. La Segunda Federación es una categoría súper ajustada y cualquier mínimo error o desajuste puede ser determinante. Si nos podemos achacar algo de culpa es en la defensa del balón parado. No estamos finos del todo, pero tampoco está siendo un drama. Trataremos de ir a Abegondo y hacer un buen partido para llevarnos los tres puntos para Vigo.

A pesar de los malos resultados, los marcadores son ajustados. El Pontevedra, segundo, les ha ganado con un gol en el 90.

El Pontevedra fue superior en la primera parte porque está habituado al contexto de manejar la bola y someter para desgastarte, pero en la segunda parte estuvimos más finos. Incluso en varios tramos del partido pudimos tener nosotros el balón y crear ocasiones, pero el fútbol es así y unas veces te da y otras te quita. En el último minuto, un córner, un rechace y la pelota fue para dentro.

El Coruxo ¿llegará tocado anímicamente este domingo a Abegondo?

Estamos en el primer tramo de la temporada y si hay un momento para fallar y cometer errores es este. Con la Liga avanzada ya no es que pesen más los puntos sino la confianza. Para el partido contra el Fabril, no solo yo soy exjugador del Dépor sino otros compañeros como Añón o Naveira. Seguro que tienen unas ganas inmensas de jugar y de ganar.

El Fabril sí llega en su mejor momento. ¿Preferiría enfrentarse al Dépor B en otra situación?

Están en muy buena dinámica y tampoco parece que notaran el cambio de entrenador. Fueron el domingo a Avilés y consiguieron ganar. Están arriba, pero es muy pronto. Esto acaba de empezar. Sabemos que será un partido difícil porque nos enfrentamos a un filial que cuenta con gente joven y de mucho ritmo que te trata de someter con balón y de cansarte, pero nosotros tenemos nuestras bazas y trataremos de aprovecharlas y de intentar llevarnos los tres puntos.

¿Qué sabe Álex Pérez de este Fabril?

Pude ver algún partido del Fabril esta temporada y me parece un equipo similar al del año pasado. Jugadores muy jóvenes que tienen mucho ritmo y en ataque, tiene algún futbolista diferencial que en cualquier contra o desmarque es matador, como puede ser Kevin Sánchez. Debemos tenerlos controlados y aprovechar las zonas en las que pueden tener más dificultades estando finos para meter algún gol y conseguir la victoria.

En un campo como Abegondo, ¿cómo le puede hacer daño el Coruxo al filial del Dépor?

En ataque tenemos jugadores desequilibrantes y veloces que hacen daño al espacio, como es mi caso, el de Penela o de Álex Rey. Y podemos hacer esfuerzos repetidos durante varios tramos del partido. No sé qué decidirá el míster, pero supongo que irán por ahí los tiros en un campo grande. En O Vao los espacios son más reducidos y tenemos menos metros para correr.

Hemos visto a Álex Pérez en el Ural, el Dépor, el Arzúa, el Fabril, el Choco o el Villalbés, pero solo tiene 24 años.

Estoy en uno de mis mejores momentos. La adaptación al Coruxo no me ha costado nada porque tanto el cuerpo técnico como mis compañeros me han acogido muy bien. Los dos años de Vilalba y este son los mejores para mí. Tanto Simón como mis compañeros me valoraban mucho en el Villalbés y eso me hizo ganar en confianza. Esta temporada está siendo muy parecida. Físicamente me estoy encontrando muy bien, estoy bastante suelto y espero que siga así.

En los últimos años ha jugado de lateral, de extremo, de delantero... ¿De qué lo utiliza David de Dios?

La posición en la que más he jugado en los últimos años ha sido la de extremo derecho, pero con Simón ya empecé a jugar de mediapunta o de segundo delantero y en el Coruxo está siendo un poco parecido. Al principio de la temporada, como sufrimos una lesión de un delantero, jugué los primeros partidos de punta, pero últimamente estoy entrando de extremo derecho, pero metiéndome por dentro porque el míster me da libertad y me encuentro súper cómodo. Puedo bajar a recibir y romper al espacio, que considero que es lo que más me gusta y donde más beneficio saco a mi juego.

¿Qué le pide su nuevo entrenador y cómo es su relación con él?

Venía de dos temporadas con Simón Lamas que, ya no solo dentro del campo sino fuera, tenía mucha relación con él porque es una personal estupenda. David también es una persona cercana y amable a la que le puedes comentar cualquier tipo de aspecto y él trata de mejorarte o ayudarte. Estoy muy contento.

¿Qué objetivos se marca Álex esta temporada?

A nivel individual, hacer una buena temporada, tener continuidad y tratar de ayudar al equipo lo máximo posible. Si puede ser con goles mucho mejor, porque a un delantero eso le da una confianza terrible. A nivel colectivo, tratar de conseguir lo que nos marca el club, que en principio es la salvación y, a partir de ahí, tratar de mirar lo más arriba posible y si puede ser un playoff, bienvenido sea.

En cuanto a partidos jugados y minutos, las dos temporadas del Villalbés fueron las de la explosión de Álex. ¿De qué le sirvió su etapa en A Magdalena?

Fueron mis dos mejores años. Era una satisfacción ir todos los días a entrenar porque el vestuario del Villalbés no es común. Éramos una familia. Hicimos una piña tremenda. Pero el fútbol es de resultados y la temporada pasada no nos dio para conseguir la salvación. Estaba muy cómodo, tanto con los compañeros como con el cuerpo técnico. A nivel futbolístico tenía libertad para moverme por la zona de ataque. Mi rendimiento aumentó respecto a temporadas anteriores.



¿Qué club se ha encontrado en el Coruxo?

Me he encontrado lo que me esperaba por lo que había hablado con gente antes de firmar. El Coruxo es un club profesional y te das cuenta de que lleva muchos años en Segunda B, pero también es muy cercano. Ante cualquier problema tratan de solucionártelo. El Celta es lo máximo en Vigo, pero lo que más me ha sorprendido es que cuando llevas el chándal del Coruxo por las calles de Vigo la gente te conoce y te para.

¿Qué se encontró en aquella temporada en el Fabril?

No todo el mundo muestra la cara que en realidad tiene. Hoy en día no tengo ningún problema con el Real Club Deportivo. He sido del Dépor desde pequeñito y, por ejemplo, la noticia de Gilsanz me ha hecho muchísima ilusión. Lo conozco y sé el tipo de persona que es. Se está viendo que ahora sí se está cuidando la cantera y es una alegría enorme porque los jugadores gallegos también tienen un potencial espectacular.

¿Sigue siendo del Dépor?

Sí, por supuesto. Una cosa no quita la otra y no tiene nada que ver quién dirigía el club en aquel momento porque el escudo es lo primero. El equipo de mi ciudad siempre va a ser el más importante. Soy del Dépor de siempre y trato de ver todos los partidos. Ojalá, ahora que está al mando Gilsanz, se pueda conseguir más pronto que tarde el objetivo de ascender a Primera División.

¿Sigue siendo especial ir a jugar a Abegondo o, como ya ha ido tantas veces como visitante, ya no?

Abegondo siempre es especial para mí y no solo cuando voy a jugar sino simplemente cuando voy a ver un partido. Será bonito porque vendrán amigos y familiares. Será especial volver, jugar y a ver si podemos ganar.

Isra y Álex siempre jugaban en el mismo equipo desde muy pequeños, pero hace unos años llegó el momento de separarse.

Jugamos juntos toda nuestra vida hasta la temporada del Fabril. Cuando se terminó ese año, él se fue al Ourense CF y nos separamos. Ahora está en el Unión Adarve, en Madrid, y está muy contento. Es un contexto totalmente diferente porque está en una gran ciudad, pero está bien, con su novia y mientras él esté contento, yo estoy feliz de verlo así.