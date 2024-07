Adri Méndez: “En el Victoria lo he aprendido todo; estaré eternamente agradecido”

Adrián Méndez Pereira (A Coruña, 23-03-1998) deja el Victoria veinte años después pero, por mucho que cambie de club, nunca dejará de ser una cebra. Llegó hace dos décadas como prebenjamín B y se va tras haberlo “aprendido todo”. Eternamente agradecido al equipo de su vida, el central inicia una nueva etapa en el Paiosaco, con el que tratará de conseguir el ambicioso objetivo del ascenso a Tercera Federación.

Adri Méndez es el último fichaje del Paiosaco. ¿Qué le ha llevado a cambiar de aires?

El Paiosaco es un gran club, con un proyecto ilusionante y, además, conozco a muchos de los jugadores con los que ya compartí vestuario; además de Diego, el míster, con el que estuve muy a gusto las temporadas en las que coincidimos en el Victoria.

¿Le dio vueltas a la decisión o la tuvo clara desde el primer momento que le llegó la propuesta de su nuevo club?

Ha sido una decisión muy difícil porque llevaba toda la vida en el Victoria, que es el club que me ha enseñado y dado todo y en el que, además, tengo buenísimos recuerdos. No fue nada sencillo dar el paso.

¿Qué le ha convencido de su nuevo equipo?

El Paiosaco es un club muy familiar, con buenísimas instalaciones, una grandísima plantilla y, además, tiene un entrenador que ya conozco. Además del ilusionante objetivo de devolver el Paiosaco a Tercera Federación.



¿Cómo se define Adri Méndez a nivel futbolístico?

Me defino como un jugador muy comprometido que se adapta bastante bien a las diferentes necesidades del equipo. Dentro del campo me considero muy ordenado.

¿Qué le puede aportar a su nuevo equipo?

En la línea que ya comentaba, creo que pudo aportar orden y mucha contundencia defensiva al equipo; además de mucho compromiso y sacrificio tanto en los entrenamientos como en los partidos.

¿Confía en adaptarse bien a un campo de grandes dimensiones como A Porta Santa?

En el Victoria, en función de las necesidades del equipo, hemos jugado como locales en campos con diferentes dimensiones: A Grela, San Pedro de Visma, Elviña... Por lo tanto, creo que me puedo adaptar a cualquier terreno de juego con facilidad y no va a ser menos en A Porta Santa.



Llega de la mano de Diego Armando, con el que coincidió en el Victoria. ¿Eso le da más confianza de cara a tener oportunidades de jugar con regularidad?

Ya no sólo en mi caso sino en líneas generales, considero que la regularidad que pueden tener o no los jugadores dependerá de su rendimiento en los entrenamientos.



Por cierto, ¿qué tipo de entrenador es Diego?

Diego es un entrenador súper trabajador, que adapta muy bien el modo de juego a las características de sus futbolistas. Es muy exigente y, a pesar de su juventud, cuenta con bastante experiencia.

Con su fichaje por el Paiosaco deja de ser un ‘one club man’ del Victoria.

Ha sido una etapa maravillosa de la que guardo muy buenos recuerdos. En el Victoria he aprendido todo lo que sé y allí nació la gran mayoría de mis relaciones personales. Además, gracias a ellos he formado la gran mayoría de mis relaciones personales. Siempre estaré eternamente agradecido al club por todo ello.

¿Qué recuerdos le quedan grabados del Victoria?

En primer lugar me vienen a la memoria todos los torneos que he disputado en la etapa de fútbol 7 (Ordes, Arousa, Narón...) eran espectaculares. He disfrutado un montón de ellos con mis compañeros que, muchos son hoy en día mis amigos. De mi etapa como jugador sénior recuerdo, obviamente, el ascenso a Preferente, el partido de Copa del Rey en Riazor contra el Villarreal, que fue como cumplir un sueño y la primera Copa de A Coruña del club también en Riazor.

¿Alguno de esos recuerdos no es positivo?

No, realmente guardo muy buenos recuerdos. Obviamente ha habido temporadas buenas y malas como, por ejemplo, la fase de ascenso a Preferente que perdimos contra el Sigüeiro, pero de todas ellas me he llevado un aprendizaje.



En su última temporada en el Victoria, el equipo no fue capaz de conseguir la permanencia en Preferente.

Fue una temporada complicada. Empezamos la liga con muchos cambios en la plantilla y nos costó mucho adaptarnos en los primeros meses de competición. Aun así, peleamos hasta el final y desgraciadamente nos quedamos a las puertas de la salvación.

¿Qué objetivo se marca a nivel personal en el nuevo proyecto en el Paiosaco?

Disfrutar al máximo de la temporada, contar con la mayor cantidad de minutos posibles y, obviamente, conseguir los objetivos que se marque el equipo, que es lo que intentaremos tanto el cuerpo técnico como los jugadores.



20 años en el Victoria dan para mucho y el hecho de que Diego Armando García haya pasado por el club coruñés ha provocado que hayan llegado en las últimas temporadas muchas cebras a A Porta Santa. ¿Qué le parece la plantilla que tiene el Paiosaco?

He coincidido con muchos de mis compañeros como Raña, Javi Sande, Andrés, Dani Fernández... Incluso con Dani Moreno, con el que he jugado muchos años a fútbol sala en el colegio. Los conozco a casi todos.



Paiosaco y Arzúa son los equipos de Preferente que han descendido de Tercera. ¿El objetivo en A Porta Santa será el ascenso o no se debe hablar de metas a nivel clasificatorio?

Tiene pinta de que va a ser una temporada muy dura y complicada. Habrá grandes plantillas en la liga y este año, con el cambio de formato, será más difícil si cabe. Aun así, creo que la plantilla está capacitada para ello y, con esfuerzo y trabajo, conseguiremos el objetivo que nos marquemos.