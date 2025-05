Achore: “Lo de los penaltis pesaba bastante, pero ya nos hemos liberado”

Corría el minuto 44 en el decisivo Arteixo-Silva cuando el colegiado señaló el punto de penalti. Un momento que suele ser alegre para el equipo beneficiado, pues es la acción del fútbol que más te acerca al gol, pero que esta temporada produjo sudores fríos al equipo de Ponte dos Brozos. Iban seis fallos consecutivos, pero Achore Sánchez (Hosaena, Etiopía, 2005) no se lo pensó, asumió la responsabilidad y marcó el que sería único tanto del partido. Gracias a ello, han salido del descenso a falta de dos jornadas para el final.



El equipo no ha jugado este año como para sufrir tanto, pero un dos de ocho desde los once metros complica la vida a cualquiera. No en vano, dos fallos ante el Valladares (derrota por 1-0), uno contra el Villalonga (0-0), otro frente al Somozas —en el descuento— (1-1) y dos errores recientes ante el Gran Peña (1-1) podrían haber significado nueve puntos más.



“Pesaba bastante, pero ya nos hemos liberado”, confiesa Achore, que no dudó en pedir el balón tras el derribo de Álex Montero a Iker en el área. “Fue cosa mía. Tenía confianza y sabía que lo iba a meter. Hablé con Rojo y me dio fuerzas, porque me dijo que iba para dentro seguro y me dio un abrazo”, narra el lateral izquierdo, que lanzó hacia la izquierda de la portería defendida por Carlos.



“Fue un alivio total, pero aún nos quedan dos finales”, añade. Eso sí, confía al 100% en las posibilidades del equipo, que visitará al Alondras y cerrará en casa ante la Sarriana. “Si creemos en nosotros, que estoy seguro de que es así, lo sacamos. Nos jugamos la vida, tenemos que tomárnoslo así y hacer nuestro trabajo. Lo primero es sacar un resultado positivo en O Morrazo, contra un equipo que se juega el playoff, y luego veremos en que situación estamos”, apunta.



Achore recaló en el Arteixo el pasado verano y de esa forma dio por finalizada una etapa de tres años en el Montañeros, donde le entrenó Jairo Arias. “Aprendí mucho y lo del año pasado me está sirviendo, porque no llegó tan verde. Jairo me aportó a nivel táctico y de experiencia. Juan (Riveiro) me está aportando más de lo mismo y voy mejorando”.



No ha cambiado su polivalencia, pues este año ha actuado como lateral por ambas bandas, pero sí que ahora solo juega una competición. “Me noto más fresco. El año pasado acabé saturadísimo”, comenta entre risas sobre un curso en el que superó los 4.000 minutos entre el Juvenil, con el que ascendió a División de Honor, y el primer equipo.



A lo que sigue dedicando mucho tiempo es al trabajo fuera del campo. “Es una parte clave, porque si no, no tienes el mismo rendimiento. Siempre le pregunto al preparador físico lo que vamos a entrenar para saber que hacer yo cuando voy al gimnasio”, señala.



Por último, indica que espera llegar lo más alto que pueda en el fútbol y habla de la gran diferencia que ha notado con el paso a sénior: “Aquí puede jugar alguien con peor pie si es bueno en la disputa. Hay mucho más de eso. En los juveniles puedes superar a alguien relativamente fácil y aquí es mucho más difícil”.