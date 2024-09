Zalaeta 2024-25 | Reconstrucción a la fuerza

Renovarse o morir. No le queda otra al Club Voleibol Zalaeta. Este verano perdió a cinco jugadoras de la plantilla que la última campaña jugó la Copa Princesa y la fase de ascenso a Superliga. Ceci Thon, Ele Guzzi, Emma Ordóñez, Sara Urrea y Tea Andric tomaron otro rumbo en sus vidas. El grupo se rejuvenece con cinco nuevas caras, cuatro todavía en edad júnior: Inés Ignacio (17 años), Inés Losada (17), Noa Pardiñas (18), Renata Dogliotti (17) y Tania Alvite (26). No cambia el banquillo. Sigue al frente Jorge Barrero, el arquitecto del equipo coruñés que salió del patio del instituto y ya es una referencia del vóley nacional.

“La pasada temporada teníamos una plantilla un poco irreal, con jugadoras de un caché más elevado del que nos podemos permitir. El presupuesto es similar, estamos lejísimos de los equipos llamados a terminar en la parte alta de la clasificación”, se sincera Barrero. Así se explican las salidas de Emma, una de las mejores receptoras de la categoría que recibió la llamada del potente Aguere canario (uno de los favoritos en el grupo del Zalaeta), y Ceci, colocadora muy fiable que fichó por el Algar Cartagena (otro de los gallos de la Superliga 2).

Jorge reclutó talento joven en la concentración permanente de la selección española juvenil en Soria. Es el caso de las receptoras, Renata Dogliotti e Inés Ignacio y la central Inés Losada, coruñesa formada en el Calasancias. “Su juventud es el denominador común. Son jugadoras con buenas condiciones y proyección, pero todavía en formación. Tenemos mucho que trabajar con ellas. No es una apuesta, es lo que podemos hacer con nuestras limitaciones”, admite el entrenador.

La receptora Noa Pardiñas, otra joven coruñesa que pasó por los equipos alevín e infantil del Zalaeta y llega procedente del filial del Emevé, y la colocadora Tania Alvite, compostelana con experiencia en Países Bajos, Bélgica y que jugó en Superliga 2 con el Ourense, completan la nómina de incorporaciones.

Barrero no se marca un objetivo clasificatorio hasta el comienzo de la liga, el 5 de octubre contra el Arona canario en el Barrio de las Flores: “Al principio de la temporada nunca sabes dónde va a llegar el equipo. Tenemos que seguir trabajando, conocernos y cuando llevemos unos cuantos partidos ya veremos qué es lo que podemos pelear”.

La veteranía de Noa

Noa Sánchez (32 años) ya era jugadora del Zalaeta cuando algunas de sus nuevas compañeras no sabían ni caminar. “Creo que la diferencia entre veteranas y juveniles se va a notar más que nunca porque hay mucha diferencia. A alguna le llevo 15 años y eso se nota (risas)”, admite la decana de la plantilla, con 17 temporadas en las piernas como jugadora del Zalaeta y once en Superliga 2, pero que afronta el nuevo curso con la misma ilusión que siempre: "Con ganas de que empiece ya la competición y volver a nuestra rutina de los fines de semana, los viajes y los partidos. Después de tantos meses sin competir se echa de menos. Esto forma parte de mi vida. No concibo un año sin voleibol. Y menos sin Zalaeta”.

La coruñesa reconoce que siente su “curiosidad” por ver cómo le sentarán los cambios a la plantilla: “En un deporte que juegan seis en el campo, cinco nuevas se nota mucho. Estamos expectantes por ver cómo va a ser esta nueva etapa del equipo, con una mezcla de jugadoras veteranas y otras muy jóvenes”.

Noa acepta con sencillez su rol de veterana, dentro y fuera de la pista: “Es cierto que en los últimos años me acompañaban un par de jugadoras que también llevaban este peso, por ser de mi generación o por tener un papel importante. Ahora voy a tener que tirar más del equipo, junto con alguna otra veterana más [la capitana Patri Santos o las hermanas Andrea e Inés Rivas]”.

Tras una temporada de ensueño, con la presencia en la Copa Princesa y en la fase de ascenso, la líbero asume que “el listón está altísimo, el año pasado salió todo demasiado bien” y entona el “partido a patido” del cholismo para el próximo curso: “Ojalá pudiéramos plantearnos esos objetivos otra vez, pero tenemos que tener los pies en el suelo. Nos tenemos que amoldar, ver el nivel del resto de equipos de la liga y, a partir de ahí, partido a partido. Nuestro objetivo siempre tiene que ser mejorar y ganar cada semana”.