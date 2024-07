Yulenmis Aguilar recibe ayuda de la Xunta tras quejarse en redes sociales

En apenas dos horas, Yulenmis Aguilar pasó de denunciar en un comunicado difundido a través de sus redes sociales la falta de apoyos en su camino hacia los Juegos, para los que se acaba de clasificar en lanzamiento de jabalina, a recibir la llamada tanto de las autoridades de la Xunta de Galicia como de la Federación Gallega de Atletismo para solucionar su situación. La atleta cubana afincada en Oleiros, nacionalizada española en abril por carta de naturaleza, tendrá ayudas públicas para llegar a París en las mejores condiciones posibles.



“Se arregló todo. Me llamó el presidente de la Oficina de Atención al Deportista, Iván Clavel, y el presidente de la Federación Gallega, Iván Sanmartín, y ya me informaron de las ayudas que me iban a dar. En dos o tres horas estaba solucionado. Estoy muy agradecida porque estaba teniendo muchísimos gastos de médicos y fisios, sobre todo ahora que estoy lesionada, y todo estaba saliendo de mi bolsillo y del de mi entrenador”, comenta y confirma que su hombro va respondiendo: “Aún no está como me gustaría, pero los médicos me aseguran que tendré la mejor calidad posible de cara a los Juegos”.

El comunicado



Aguilar demostró esa mejoría al volver a lanzar por encima de los 60 metros el pasado fin de semana en el Meeting de Maia (Portugal). Precisamente fue su participación en el torneo luso lo que encendió la polémica porque su compromiso en el país vecino le impidió ayudar a la selección gallega en el Campeonato de España por Federación Autonómicas en La Nucía. “La decisión fue comunicada al presidente de la Federación Gallega de Atletismo y quedó todo claro”, apuntó en el comunicado en el que indicó que el motivo de dicha decisión fue económico.



“En el mes de abril me lesioné seriamente del hombro de lanzar y la rehabilitación no se paga sola. Cada revisión médica, tratamiento o trabajo de los fisioterapeutas sale del bolsillo de mi entrenador y del mío. La verdad, necesitaba el dinero para poder terminar mi recuperación de cara a los Juegos Olímpicos”, escribió y denunció: “Lastimosamente, esta es mi situación en estos momentos, a pesar de ya ser española aún no recibo ningún tipo de ayudas. No he recibido de ninguna de las instituciones locales o nacionales una llamada, un mensaje, preguntando en qué te podemos ayudar. Es momento de no quedarme callada. He trabajado mucho para ganarme cada cosa que he conseguido”.