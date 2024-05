El vídeo que incita al odio y la violencia antes del Voltregà-Liceo

No hacía falta calentar el Voltregà-Deportivo Liceo del sábado 25 de mayo (20.00 horas), segundo partido en la serie de cuartos de final de la OK Liga. No lo ha creído así el grupo de aficionados locales Sac i Ganxo, que ha publicado un vídeo que puede incitar al odio y a la violencia. Las imágenes, grabadas en la pista del pabellón Oliveras de la Riva, muestran a una persona con la cara tapada que clava una lechuga –símbolo del Liceo– con una hoz y la guarda en un saco, jugando con las dos palabras que identifican al colectivo.

El vídeo no han sentado bien en el club coruñés: "Las rivalidades tienen unos límites y esos límites se acaban cuando representan actos violentos", expresan desde la entidad. "Vamos a jugar un partido de hockey y esperamos que se pueda desarrollar con total seguridad, desde nuestra llegada hasta nuestra salida del pabellón", añaden.

El Deportivo Liceo solicitó el lunes a la Real Federación Española de Patinaje (RFEP) la escolta de las fuerzas y cuerpos de seguridad para acceder y abandonar el pabellón. "Creemos que toda la afición del Voltregà no está representada por ese grupo. Entre dos equipos históricos debe haber una rivalidad, pero siempre sana y dentro de la pista", concluyen.

El Club Patí Voltregà atendió la llamada de este diario y se desmarcó del vídeo publicado por el grupo Sac i Ganxo: "Desde el club queremos centrarnos en la parte deportiva y llamamos a la calma. Esta rivalidad que se ha generado no lleva a nada. Nosotros creemos que es un enfrentamiento súper atractivo en lo deportivo, tenemos que dejarnos de tonterías y estar por encima de estas historias. Que ruede la bola y a intentar ganar".

Rivalidad 'in crescendo'

La incipiente rivalidad entre el Voltregà y el Liceo se remonta a los cuartos de final de la Copa del Rey de A Coruña en 2021 –dos prórrogas incluidas– y las semifinales, también del torneo del KO, en 2023, pero el punto álgido se alcanzó en el partido de la primera vuelta de la fase regular de la presente temporada, cuando el equipo coruñés abandonó la pista alegando inseguridad.

Tras la derrota en el Oliveras de la Riva (2-0), el club verdiblanco emitió un comunicado denunciando "insultos racistas sufridos por [el jugador argentino] Fran Torres (...), intentos de agresión desde la grada y sensación de inseguridad ante la ausencia de miembros de seguridad" y, posteriormente, la RFEP sancionó económicamente al club catalán por "conducta incorrecta del público".

El Liceo no ha vuelto a Sant Hipòlit de Voltregà desde entonces, pero ambos se han enfrentado dos veces en poco más de un mes, las dos en el Palacio de Riazor: el duelo de la segunda vuelta acabó en empate (4-4) y el primer partido de la eliminatoria de cuartos de final se decantó a favor del equipo coruñés (5-2). Este sábado 25, la rivalidad vivirá un nuevo capítulo, en la pista y en la grada. Una victoria liceísta valdría el billete para las semifinales. La derrota obligaría a jugar un tercer y decisivo encuentro, el martes en A Coruña.