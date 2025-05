El viaje al pasado de Carlinos en la final del Dominicos por la permanencia

Carlos Alonso García-Bayón (Oviedo, 1998) es Carlinos, asturiano del Dominicos que protagonizará un especial reencuentro en un duelo crucial por la permanencia en OK Plata. El equipo coruñés recibe mañana al Oviedo Roller (16.10 horas, Monte Alto), uno de los grandes rivales del jugador cuando militaba en las categorías inferiores del Oviedo Booling.



Las memorias del pasado se amontonan: “De mi generación teníamos otros rivales, como el Areces, pero por arriba y por abajo solía dominar el Roller y cuando doblaba categorías solía jugar partidos importantes contra ellos. Siempre hubo esa piquilla, como aquí puede haber entre Dominicos, Compañía y Liceo. No son equipos de colegios, pero el contexto dentro de la ciudad, con los pabellones separados por solo 50 metros de distancia, hace que sea un pique mucho más intenso”, explica.

Carlinos y sus compañeros de generación celebraban como un título algunas de las victorias contra el Roller: “Recuerdo cuando era pequeño, en benjamines o alevines y siendo de primer año, jugué un partido contra el Roller en el que ellos eran súper favoritos y para nosotros era como jugar contra un grande. Les ganamos 1-0, la primera vez en mi vida que ganamos con ese marcador, y lo celebramos como si le hubiéramos ganado a un equipo de superhéroes. No sé ni cómo lo conseguimos, nos engancharíamos del larguero”, ríe.



El ‘6’ del Dominicos coincidirá mañana con algunos de sus antiguos rivales en el derbi ovetense y también con un amigo y excompañero: “El portero, Dani Menéndez, es amigo y fue compañero mío en el Booling y nos vinimos a la vez para el Liceo. Compartimos equipo desde los 6 hasta los 18 años, pero prefiero no hablar con él hasta que pase el partido”, se sincera.

Vigilancia

Alonso tiene claro quién es el hombre clave del Roller en el partido de mañana: Pelayo Aspra, que suma 16 goles y cierra el top 10 de anotadores en el grupo Norte de la categoría. “Jugó en OK Liga un par de años con el Alcobendas y el AsturHockey y también estuvo en el Compañía. Ofensivamente es el jugador más peligroso de ellos, técnicamente es una pasada y mete muchos goles. Es del que más pendiente vamos a estar”, advierte el jugador del Dominicos.



La permanencia en OK Plata se dirime con dos puntos de diferencia, los que tiene el cuadro coruñés (13) sobre el Oviedo (11) a falta de dos partidos para el final. Uno de los dos bajará a Bronce, sin olvidar que el Sant Feliu (10) también entra en juego y es el rival del Domi en la última jornada.



“Me fastidia tener que jugármela con el Roller ya no solo porque sea asturiano y de Oviedo, sino porque lo que buscamos es descentralizar el hockey de Cataluña y cuantos más equipos no catalanes seamos en la categoría, mejor”, confiesa Carlinos, que recuerda el duelo de la primera vuelta, con derrota por 3-2 cuando llegaron a empatar 2-2.

Primera vuelta

“Nos metieron el tercero por querer apretar. Fue uno de esos partidos que no tienen mucha explicación. Estábamos metidos en una dinámica que no nos salía nada y nunca tuvimos mucha suerte”, abunda el asturiano, que no lo fía todo a la fortuna y hace autocrítica: “Obviamente no hemos estado al nivel, yo el primero, que la gente y nosotros mismos esperábamos. Puede parecer arrogante, pero si nos imaginásemos una mala temporada significaría que estaríamos de vacaciones hace ya unas semanas porque estaríamos en tierra de nadie sin nada en juego. Pero esta es la situación y en nuestra cabeza solo cabe que lo vamos a sacar adelante”, arguye.



El jugador del Domi confía en el apoyo de la afición pese a la coincidencia horaria con el Clásico del fútbol español (Barça-Madrid, 16.15 horas): “Estoy seguro de que van a elegir antes nuestro partido y van a estar en la grada dándole al bombo los 50 minutos. Hay que sacar este partido por ellos, por el cuerpo técnico, por el club y por nosotros mismos”, lanza Carlinos, que todavía no ha esclarecido su futuro.



“Si el lunes estamos salvados ya empezaremos a hablar de renovaciones, pero a mí me gustaría seguir en A Coruña y en el Dominicos. Estamos en deuda con el club. No podemos dejar una imagen así”, zanja el asturiano que mañana en Monte Alto viajará del pasado a la permanencia.