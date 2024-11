Dominicos-Compañía de María: un derbi de enemigos íntimos

Se han visto las caras cientos de veces. Primero fueron rivales. Luego compañeros. Y desde que colgaron los patines vuelven a ser enemigos íntimos, al menos dentro de la pista. Fuera es otra cosa. Manu Togores (44 años), entrenador del Dominicos, y Álex Canosa (41), técnico del Compañía de María, protagonizan este sábado una de las historias de rivalidad en el derbi coruñés de OK Plata (19.30 horas en Monte Alto).



Compartieron vestuario en el Borbolla que en 2010 logró el ascenso a Primera División (entonces segunda categoría en importancia por debajo de la OK Liga). Allí estaban también Peli Fernández, auxiliar de los hermanos Togores en el club de la Ciudad Vieja, Josama Alén, que llegó a jugar en la OK Liga con el Liceo, Jacobo Mantiñán, que sigue en activo en el Saint-Omer francés, o Hugo García, durante años capitán del CDM hasta su retirada el pasado verano. Tras el ascenso, Álex fichó por el filial verdiblanco y Manu se retiró en 2012 con la camiseta del Domi, el club de su vida.



“Somos amigos, nos conocemos desde siempre. Hablamos casi todas las semanas y nos vemos de vez en cuando”, desvela Canosa, que aprendió a patinar en el Club del Mar, militó en el Borbolla, el Liceo y el Compañía de María, donde debutó como entrenador del primer equipo cuando todavía era jugador en 2014 y desde que se pasó al otro lado de la valla se ha enfrentado a equipos de Togores en incontables ocasiones. “Hay una rivalidad muy sana. Nunca ha habido malos rollos y eso se refleja también entre los jugadores dentro de la pista”, añade.



“No es solo una cosa de Álex y yo, entre los clubes y los chavales también hay muy buena relación. Siempre nos juntamos en pretemporada y llevamos toda la vida jugando juntos o en contra. Es la rivalidad más sana que puede haber, pero aquí todos queremos ganar”, matiza Togores, que espera una gran entrada en Monte Alto: “Los derbis son partidos un poco diferentes. Mola porque suele haber mucho ambiente cuando se juntan los dos clubes por antonomasia de cantera en A Coruña”.

Togores (primero por la izquierda arriba) y Canosa (primer por la derecha abajo), en el Borbolla 2009-10 | Quintana

Dos mejor que uno

“Un derbi contra Dominicos siempre es un partido especial. Lo echábamos de menos porque el año pasado no hubo. Para la ciudad es cojonudo”, coincide Álex, que celebra la presencia de dos equipos coruñeses en OK Plata. “Está claro que a nivel logístico y económico es muy positivo, pero en el aspecto deportivo que haya más equipos de buen nivel nos ayuda a crecer a todos. Y si hubiera alguno más en la OK Liga sería genial, pero a corto plazo no parece viable. Somos dos clubes de colegio y el presupuesto es el que es. Ojalá podamos imaginarlo en un camino a medio plazo”.



“Lógicamente no nos gusta coger un avión cada 15 días que haya dos equipos coruñeses en la categoría está muy bien”, le corresponde Manu, que nunca oculta el ambicioso objetivo de llegar al primer escalón del hockey nacional, aunque este año el inicio del Dominicos le sitúa muy lejos de las plazas de ascenso. Con cinco derrotas y un empate, la pasada semana en Tordera (2-2), es décimo en la tabla. “Es cierto que el equipo no está jugando para llevar solo un punto, pero aunque las sensaciones no eran malas, los resultados sí. Hemos ajustado algunas cosas y el equipo se está adaptando a lo que les pedimos”, confía Togores.



“Tienen una plantilla para estar más arriba. Les vi contra el Espanyol (1-3 en casa) y en Tordera (2-2) y creo que merecieron merecieron más, pero son esas dinámicas que entras en un bucle y no sales. Lo sé por experiencia porque el año que descendimos solo ganamos uno o dos partidos en la primera vuelta, haciendo las cosas bien, pero parecía que todo estaba en nuestra contra”, recuerda Álex, que aún así no se fía. “En un derbi dan igual las dinámicas y la tabla clasificatoria. Hay mucho más que tres puntos en juego y se lo he dicho a los jugadores: tenemos que salir a morder desde el inicio”.



En la temporada de su regreso al grupo Norte de OK Plata, el Compañía ha sorprendido con un arranque muy positivo: es el sexto clasificado con nueve puntos, ocho más que su rival hoy, gracias a las tres victorias consecutivas entre las jornadas 2 y 4 contra el Oviedo (4-1), en Sant Feliu (1-4) y ante el Sant Cugat (3-1). “No contaba con competir tan bien, pero los chavales están respondiendo mejor de lo esperado. Somos un equipo muy joven y, sobre todo, novato en la categoría”, se felicita Canosa. “Sorpresa, ninguna. Ya sabíamos que tienen calidad de sobra para estar arriba y hacer muchos puntos”, matiza su homólogo en los banquillos.

¿Cambio de cromos?

Álex y Manu se conocen de sobra. También a los jugadores de su adversario. Y aceptan el reto: ¿Qué jugador del equipo rival ficharías si pudieses? El técnico del Compañía elige a Tomás Villares sin dudar: “Es un jugador muy potente, con mucha envergadura, buen patín y un chut de pala muy fuerte. Ya estuvo con nosotros y lo intentamos fichar en su momento, pero se decidió por el Dominicos”. Y el entrenador del Dominicos apuesta por Ignacio Saenz de Buruaga, máximo goleador de su equipo con siete tantos: “Hablé con él en algún momento y además lo conozco bien de la selección gallega. Es un chaval joven, coruñés, con mucho talento y cierto bagaje y experiencia en la categoría”.



No se tocan las dos perlas de la cantera del CDM, Hugo Mareque, flamante subcampeón de Europa sub-17, y Dani Garea, que recientemente recibieron la llamada de la selección española sub-19 para unos entrenamientos de control que se celebrarán en Sant Cugat del 27 al 29 de diciembre: “Que cuenten con ellos y estén en la lista es un orgullo para ellos y también para el club. Son jugadores del Compañía de toda la vida. La convocatoria es un reconocimiento a nuestro trabajo, el de todos los entrenadores que llevamos con ellos desde pequeños. Algo hicimos bien”, festeja Álex, que echa un pulso con Manu junto en la playa de San Amaro antes de despedirse hasta el día del partido, un gran derbi coruñés en OK Plata, un encuentro entre dos amigos fuera de la pista, enemigos íntimos cuando se ponen el chándal de su equipo.