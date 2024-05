Tomás Villares, primer fichaje del Dominicos 2024/25

Tomás Villares Grela (9 de octubre de 2001) es el primer refuerzo del Dominicos 2024/25. El coruñés, que aprendió a patinar en el Santa María del Mar y vistió la camiseta del Compañía de María de infantiles a sénior, eligió el equipo de la Ciudad Vieja para volver a casa después de tres años en Cataluña, el primero en el Vilafranca y los dos últimos en el Sant Cugat.



“Vuelvo con muchísima ilusión porque el proyecto del Dominicos es muy bonito y hay un equipo chulo para competir. Vengo a aportar actitud, trabajo y ojalá que muchos goles”, deseó Tomás en su presentación como nuevo jugador del Dominicos en la redacción de este diario.



“Le conocemos desde hace muchos años y es el perfil de jugador que buscan todos los equipos: joven, pero en ese punto de madurez y experiencia, de mucha calidad, completo y con capacidad para hacer gol y generar. Nos puede dar un salto muy grande”, celebró el director deportivo colegial, Pablo Togores.



“No hay muchos jugadores disponibles de esta calidad y estamos muy contentos de que Tomás esté con nosotros. No tengo ninguna duda de que con él vamos a mejorar”, le secundó Manuel Togores, entrenador del equipo coruñés de OK Plata.

Juventud y experiencia

Villares, de 23 años, acredita cuatro temporadas de experiencia en la segunda categoría nacional y una en la OK Liga, la 2022/23 con el Sant Cugat: “Es un salto bastante grande. A la mínima que perdonas de cara a la portería o en defensa, te meten un gol”, destaca el coruñés, que en la máxima jugó 26 partidos, anotó un tanto y repartió una asistencia.



Su saldo en cuatro campañas en la OK Plata es mucho mayor: 79 partidos, 47 tantos y ocho pases de gol. Tomás vivió dos ascensos, uno con el Compañía (2018/19), de Bronce a Plata, y otro con el Vilafranca (2021/22), de Plata a OK Liga junto a su hermano Gabriel, que actualmente milita en el Vendrell: “Fue un año en el que me costó entrar porque al llegar allí estuve tres-cuatro meses lesionado”, recuerda.



Después de tres cursos en Cataluña y acabar el Grado de Fisioterapia, el coruñés dudaba si volver a casa hasta que recibió la llamada del Dominicos, pese al interés de su exequipo, recién ascendido y que el próximo curso será su rival: “Le guardo un cariño muy grande a Compañía, pero lo que necesitaba era esto”, reconoce.



Un fichaje más y dos bajas

La incorporación de Villares es la primera del Dominicos 2024/25, que ya tiene atado al menos un fichaje más para completar una plantilla continuista y ambiciosa: “Por suerte, hemos conseguido lo primero que nos planteamos al acabar la temporada: la plantilla está prácticamente cerrada a mediados de mayo, aunque dejamos la puerta abierta por si aparece alguna posibilidad”, celebra el técnico.



Tomás llega y Javi Añón se va. El cuarto máximo anotador de la OK Plata Norte (26 goles en 20 partidos) dejará el Dominicos después de tres temporadas para firmar por el Poiré Roller Rink Hockey francés, recién ascendido a la N1 Elite, máxima categoría del hockey rodado galo. No será la única baja del equipo coruñés el próximo curso.