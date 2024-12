Un último empujón para el Liceo, que cierra 2024 en Vilafranca

Último partido de 2024 para el Liceo. Último esfuerzo de un maratón que prácticamente le ha llevado a doblar partidos cada semana en los últimos dos meses, con viajes complicados por el medio. Los verdiblancos visitan al Vilafranca (12.30 horas), un histórico que regresó a la OK Liga, de la que es colista, con la clasificación para la Copa del Rey ya en el bolsillo y ahora buscando convertirse en uno de los cabezas de serie y, de paso, mirando a un tropiezo del Reus, que el martes tiene un complicado partido contra el Lleida, para cerrar el año en segunda posición. Para eso tiene que hacer los deberes el equipo de Juan Copa, en un buen momento pese al empate del jueves en Valongo en la Champions, pero con cinco victorias seguidas en la competición doméstica. El técnico coruñés volverá a contar con los diez jugadores disponibles (todos salvo el lesionado Pablo Cancela).



El Liceo consiguió dejar atrás tanto las tres derrotas seguidas como las continuas comparaciones con la temporada pasada. Tercero en liga y cuarto en el grupo europeo, los coruñeses han acelerado el proceso de acoplamiento de las nuevas piezas. Sobre todo en defensa, desde donde han ido creciendo. La acumulación de partidos, sobre todo tras el inicio de la Liga de Campeones, es uno de sus rivales añadidos, pero salvo en un par de excepciones, con las molestias físicas de Dava Torres y la enfermedad de Jacobo Copa y Bruno Saavedra, el técnico liceísta ha tirado de rotaciones, moviendo bien el banquillo, gracias también a la respuesta de todos sus integrantes. Es otra de las claves del gran momento. No baja el rendimiento cuando hay cambios y se mantiene el nivel sea el que sea el que está sobre la pista.

Histórico recién ascendido



El Vilafranca no atraviesa una buena racha. No gana desde la segunda jornada, cuando consiguió una importante victoria frente a un rival directo, el duelo de los ascendidos contra el Alpicat; y suma seis puntos gracias a tres empates (Vic, Reus y Voltregà). Sin embargo, salvo en el debut frente al Sant Just (6-2) y justo la semana pasada en la abultada derrota por 7-1 contra el Lleida (cuarto y una de las sensaciones del inicio de la temporada), ha disputado partidos con marcadores muy ajustados, lo que es un síntoma de su competitividad.



En la plantilla que dirige Guillem Pérez, exseleccionador nacional de categorías inferiores (en las que dirigió a Carballeira, Xaus y Martí Serra), y que regresa a España después de su paso por Portugal, el protagonismo ofensivo está muy repartido entre Sergi Torné (5), Roger Martí, Joan Vázquez y Bernat Yeste (4). En ese sentido, en las filas del Liceo se destaca Arnau Xaus, con 12, tercera en la pugna por el pichichi tras los barcelonistas Ferrán Font (15) y Pablo Álvarez (13).