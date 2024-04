Javi Añón, la pala que guía el camino del Dominicos hacia la salvación

Añón se siente “como en casa” en el Dominicos pese a que se formó en el Liceo [llegó a debutar con el primer equipo en 2020] y pasar por el Ordes, el Compañía de María o el Valença portugués. “La adaptación fue muy rápida desde mi primera temporada porque siempre me trataron espectacular, muy arropado”. El primer equipo tiene un vínculo especial con el cole y los niños de las categorías inferiores: “Si les preguntas, te dicen que son del Domi, no falla. Nos vienen a ver a todos los partidos y nos conocen a todos. Siempre es bonito sentir el apoyo de tanta gente”, celebra el jugador, que además entrena un equipo de la base. Comprometido hasta el final de curso, Javi todavía no ha abordado con el club su renovación: “Ahora estoy centrado en acabar, tratar de salvar al equipo y luego ya hablaremos, pero me gustaría seguir”, zanja el coruñés, al que no le faltarán ofertas tras una gran temporada.