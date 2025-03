“¿Por qué todos los jugones sonríen igual?”, se preguntaba el inolvidable Andrés Montes. Pues seguramente porque solo puede alcanzar esa excelencia quien, además de la combinación de esfuerzo y talento que lleva al éxito, disfruta con lo que hace. Juan Copa y Dava Torres eran ayer un ejemplo. Esta es una semana grande, semana de Copa del Rey, y el entrenador y el capitán del Liceo sonreían. Casi no lo podían evitar. Y no es que no se lo tomen en serio. Todo lo contrario. Están tan metidos que es como si hubiesen nacido para estos momentos. Los echaban de menos después de perderse la del año pasado. Por eso tanto ellos como el resto del equipo tienen los cinco sentidos puestos en el partido de cuartos de final del viernes contra el Igualada. Y con licencia para soñar.



“Pienso que estamos donde queríamos estar y donde debemos estar, que es luchando por todas las competiciones. Estamos muy ilusionados, con ganas de coger ese avión, de llegar allí. El único pensamiento que tenemos es el viernes intentar hacer un buen partido e ir pasando de ronda”, reconoció Juan Copa ante los medios. Aceptan la presión. “A mí es una competición que me encanta, no sé si es mi favorita, pero que un error pueda dejarte fuera hace que sea muy apasionante y que haya que estar muy concentrado”, valoró Torres. “Creo que llegamos muy bien porque estamos demostrando en muchos partidos, como cuando hicimos la racha de ceros, que somos capaces de mantener la concentración mucho tiempo, cometer pocos errores y siempre se habla que los partidos importantes se definen por detalles y en eso somos buenos”, añadió.



Para el jugador coruñés, “soñar es obligatorio” porque si no lo hicieran, mejor ya no ir. “El Liceo es un equipo que siempre lucha por todo, pero no de boca, de verdad. Después de un año fuera, llegamos con mucha ilusión, con muchas ganas y soñando, al menos yo. Voy con una sonrisa grande, llegando a una Copa con un equipo muy bueno, con muchas ganas y soñando todos los días en que vamos a poder conseguirla”, insistió.

Y si ellos echaron de menos la Copa, la competición también a ellos, porque la presencia del Liceo siempre es un aliciente más y así lo reconoce el capitán: “Creo que el Liceo es un equipo muy necesario para el hockey español, ojalá hubiera más Liceos y más diversidad. Creo que sí que tuvieron que echarnos de menos y si ellos no lo hicieron, nosotros sí les echamos de menos y ya hemos vuelto”.



Lo que será es un fin de semana para disfrutar de cada uno de los partidos de una Copa que se presenta más abierta que nunca. “Todos los equipos llevan en la maleta la idea de que pueden ganar y creo que es algo muy bonito. Los cuadros han quedado muy bien. Realmente creo que los ocho equipos tienen posibilidades y va a hacer que para los espectadores de nuestro deporte sea un fin de semana muy bonito y esperemos que para los del Liceo, más”, apunta Torres y corrobora Copa: “Es un torneo muy abierto, todo el mundo llega con buenas sensaciones y seguramente el que no llega bien (no lo nombra, pero se refiere al Barça) le hace más peligroso”.