A la tercera va la vencida: lema de un ambicioso Zalaeta

Jorge Barrero, entrenador del Zalaeta, y dos de sus jugadoras, Eleonora Guzzi y Cecilia Thon, visitaron la instalaciones de dxt campeón para hablar de la inminente participación en la fase de ascenso a la Superliga Femenina, la máxima competición nacional.

Una meta ambiciosa, y muy complicada, en la que el equipo coruñés se las verá con dos viejos conocidos, el Cartagena Algar y el CVB Barça, sus mismos rivales que en las dos últimas ediciones de la Copa Princesa.



Una fase de ascenso enmarcada en esta temporada –más– grande del deporte coruñés, con prácticamente todos los equipos luchando por cotas altas. Barrero, Guzzi y Thon sienten que también cabalgan esta misma ola de positivismo.



“El domingo fui a Riazor (a ver al Depor Abanca) y me impactó ver a tanta gente. Ojalá pueda ver algo parecido a esto algún día en nuestro deporte. Nos falta mucho, pero es como un incentivo”, dice la italiana.



“Siempre ayuda”, indica Barrero respecto del gran ambiente deportivo que vive la ciudad. “Yo soy de A Coruña y viví el Liceo grande. Aquí la gente se anima mucho cuando se gana. Es algo exagerado, aun ganando muy a menudo: mira qué pasó con el Liceo, que la gente dejó de ir al ver que ganaba tanto. La gente se cansó de verlo ganar”, rememora.

En una competición así, lo mental está muy por encima de lo físico (Barrero)



“No se recuerda un año con tantos equipos ahí arriba, y sí que te ves un poco en esa ola. Luego, la realidad económica de cada equipo y de cada deporte es la que es. El fútbol es otra galaxia. Es más, creo que dentro de poco tiempo también lo será el fútbol femenino en comparación con otros deportes femeninos. Yo, cuando hablo de deporte, no incluyo el fútbol; es otro tema. La gente va al fútbol a desfogarse; si no existiera, habría más tortas por la calle”, destaca el técnico herculino, socio del Depor desde los cinco años de edad.



Una ola que, reconoce Guzzi, ha mejorado la asistencia a los partidos del Zalaeta: “Cuando se empieza a ganar, la gente se anima más a ir y a participar. Primero se animó la cantera y luego fue un poco corre, ve y dile. Y así llenamos el pabellón el último día; hacía mucho tiempo que no lo veía así en un partido de la temporada regular". (“Desde la Copa que organizamos aquí”, apunta su entrenador).



Barrero destaca que “aparte del éxito deportivo tiene que haber éxito económico, sino al final estás limitado. Los proyectos se basan en eso; no hay más. Si la estructura y el apoyo económico son estables, al final los acabas consiguiendo”, dijo respecto a los ascensos.

Cantera creciente

En su primera temporada sin espónsor oficial, el Zalaeta ha perdido un apoyo notable. “Se notó, claro, pero el problema este año es: algo menos de ingreso y el descuadre de jugar la Copa y la fase de ascenso, aunque es cierto que lo compensamos en parte con la cuota de las jugadoras de la cantera, ya que en los últimos cuatro años hemos multiplicado por tres el número de niñas, y no tenemos más por falta de instalaciones donde meterlas”, detalla Jorge Barrero, el único entrenador del equipo en las 12 campañas que lleva en la segunda categoría nacional.



“La directiva no lo celebra nada (risas). Son ocho o nueve mil euros la Copa y lo mismo la fase de ascenso, mucho dinero para un presupuesto como el nuestro, que está sobre los ciento diez mil”, agrega.

Nos veo más compactas respecto a la Copa (Guzzi)

Aun así, el Zalaeta ha conseguido organizar un viaje cómodo y a muy buen precio, algo no muy común en los tiempos que corren, donde los clubes más modestos se ven obligados a hacer encaje de bolillos para conseguirlo o, la mayoría de las veces, a desplazarse de manera dura y precaria. Un ahorro de tiempo y dinero que suponen mucho para un equipo que esta temporada no tiene patrocinador.



“Viajamos el miércoles por la tarde. Vamos en avión hasta Alicante y después en bus hasta Cartagena”, apunta Jorge Barrero, quien puntualiza que “los hacemos por motivos económicos, ya que ahorramos casi dos mil euros respecto al viaje de la Copa Princesa. Nos salía bastante más caro el bus que el avión”.



El técnico coruñés agradece este plan, toda vez que, subraya, “de haber tenido que viajar en bus no podríamos salir el miércoles y además tendríamos que haber viajado de noche”, y espera que “tengamos que jugar el domingo (fecha de la final, aunque no computa para el ascenso, que lograrán los ganadores de las semifinales), porque tenemos el vuelo de vuelta para ese día por la noche”.



Guzzi asegura que “si tuviéramos patrocinadores podríamos tener más cosas, como un fisio que viniera a todos los entrenamientos, pero en sí no ha cambiado demasiado entre el año pasado y este”.



La central italiana sabe mucho de viajar, ya que trabaja en la Universidad de Vigo. “Justo esta misma semana he acabado. Lo cogí porque son tres días a la semana y la paliza de los viajes se concentraba sólo en un cuatrimestre”, indica.



Entramos de lleno en la parte deportiva de la fase de ascenso, que albergará Cartagena. “Pocas sorpresas”, dice entre risas Guzzi respecto a los rivales. “Con el tema de los primeros y segundos y que no te puede tocar uno de tu grupo, tampoco hay demasiadas opciones”, resalta Barrero. “Pero sí hay unas cuantas. Y, además, hasta nos ha tocado el mismo orden de partidos que en la Copa. A mí, particularmente, me parece que tenemos la opción de hacerlo mejor que las otras veces”, agrega el técnico en relación al balance de 0-4 en los precedentes contra el Cartagena y el Barça.

¿Más vale malo conocido que bueno por conocer? “Hemos preparado bastantes cosas: vídeo y prácticas relacionadas con ambos equipos. Por un lado es un incentivo. Lo que hay que hacer es ganar”, contesta la colocadora puertorriqueña Cecilia Thon.

El Cartagena no va a dejar que le hagamos daño desde el primer punto (Thon)



Zalaeta, Cartagena y Barça llegarán a la fase con las mismas plantillas que en la Copa. Y con una curiosidad: el equipo coruñés, segundo del grupo A, sumó más puntos (56) en la fase regular que el murciano (54), subcampeón del C, y el catalán (53), primero del B. “Conseguimos ganar muchos partidos por 3-0 y ellos han tenido más irregularidad”, indica Barrero al respecto.



Guzzi cree que su grupo es el de más nivel, pero subraya que “hay equipos muy fuertes en los otros. En los otros suelen luchar cuatro por los dos primeros puestos; en el nuestro solemos ser seis”.



Interviene Barrero: “Los primeros equipos varían mucho por una cuestión de dinero, pero quizás nuestro grupo y el de los catalanes (B) tengan más nivel, aunque luego pueda resultar que el mejor del año proceda del C. Nos viene bien que el nuestro sea duro, porque así llegamos con un buen rodaje a la fase”. El técnico indica que “téoricamente, el año pasado el Barça era el mejor equipo con cierta diferencia, y este, aunque volvió a ganar la Copa, no se lo vio tan superior como el año pasado. De hecho, Leganés (campeón del grupo del Zalaeta) perdió por 3-2 en la semifinal jugando sin su colocadora titular, una chica que marca mucho la diferencia”.



Barrero, Guzzi y Thon están de acuerdo con que el actual Zalaeta es mejor equipo que el que disputó la Copa. “Hemos ganado estabilidad, regularidad y hemos definido más el siete titular y la función de cada una. Nos veo más compactas respecto la Copa”, razona la central turinesa, que cumple su sexto curso en A Coruña.



El anfitrión será el primer rival del Zalaeta, un hecho al que Barrero no da demasiada importancia. Sí se la da al calendario: “Los horarios son mejores para nosotros. No jugamos ni entrenamos a primera hora, y esto se nota bastante a efectos de descanso. El único aspecto mínimamente negativo es que empezamos contra el anfitrión sin haber jugado antes en su pista”.

Al Barça no se lo ve tan superior como el año pasado (Barrero)



Llega la hora del análisis de los rivales. “El Cartagena es un equipo muy atlético. No va a dejar que le hagamos daño desde el primer punto”, destaca Thon. “Es fuerte en bloqueo y en defensa”, añade Barrero, quien recuerda que “en la Copa cometimos muchísimos errores en ataque”, mientras que Guzzi augura “un partido muy largo y de puntos largos”.

El factor mental

Un partido de jugar con la cabeza fría. Y es que, con semejante conocimiento los unos de los otros y los otros de los unos, el aspecto mental se antoja tan o más relevante que el físico y el técnico. “Cosas nuevas no vamos a hacer en cuanto a técnica ni táctica. Tenemos que llegar bien físicamente, y una vez allí, lo mental tiene que contrarrestar el que hayamos perdido contra el Cartagena y el Barça”, explica Guzzi.

Barrero va un poco más allá: “En una competición así, lo mental está muy por encima de lo físico. No creo que normalmente esté por encima, pero si lo mental no funciona, lo otro tampoco”.

Con mucho trabajo y un poco de suerte tendremos opciones de llegar a la final (Guzzi)



Del Barça, Thon asegura que “es más alto y más ofensivo”, en tanto que Guzzi detalla que “no diría que nos beneficia su estilo de juego, que quizás es más parecido al nuestro. Si estamos concentradas podemos compensar su superioridad en estatura”.



Respecto a las opciones de lograr el ascenso, Guzzi valora “la base real” de la experiencia previa contra Cartagena y Barça y ve “factible” la semifinal, “nuestro primer objetivo. Estamos en buen momento y con mucho trabajo y un poco de suerte tendremos opciones de llegar a la final. Estamos más preparadas que para llegar a la final de la Copa”, asegura la central italiana, antes de reconocer que “nuestro lema es ‘a la tercera va la vencida’”.