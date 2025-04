Tenerife-Leyma Coruña | Los Stockton-Malone de la ACB

"Shermadini hace una de las mejores parejas de liga con Huertas, al estilo Stockton-Malone". Palabra de Diego Epifanio. Y se queda corto. Porque realmente el georgiano y el brasileño forman una de las mejores parejas de la historia de la ACB.



Dos ilustrísimos veteranos que tiran del –ahí es nada– segundo clasificado de la mejor liga de baloncesto fuera de la NBA. Huertas, a un mes de cumplir 42 años, aterrizó en La Laguna en verano de 2019, tras militar las dos temporadas anteriores en el Baskonia, donde también jugó entre 2009 y 2011.

'Debut gallego'

Curiosamente, su debut en España lo hizo con un equipo en el que no llegó a jugar un solo partido oficial, el Breogán. De celeste disputó la Liga de Verano de Fuenlabrada 2003. Tras la breve experiencia regresó a su país para jugar en el Paulistano, desde donde llegó, en 2004, al Joventut.



En la Penya militó durante tres campañas; la cuarta, el club verdinegro le cedió al Bilbao Basket. Una breve experiencia en Italia (Bolonia) le devolvió a la ACB. Dos campañas en Vitoria y nuevo paso adelante, el Barça, con el que conquistó tres títulos ligueros, en alguno de ellos protagonista con canastas decisivas imposibles, otra de sus señas de identidad. Cuatro temporadas vistió de azulgrana antes de subir el último peldaño, la NBA, aunque su paso por los Lakers no dejó huella: 3,9 puntos y 3,1 asistencias en 76 partidos repartidos entre los cursos 2015-16 y 2016-17. En febrero de 2017 fue cortado y fichado por los Rockets, con los que no llegó a debutar.



Y vuelta a la ACB. Dos campañas más en Vitoria antes de volar a las Islas Afortunadas, donde su baloncesto, como el buen vino, ha alcanzado cotas de arte. Con una edad a la que la mayoría de jugadores ya están retirados o en declive. En estas seis temporadas de aurinegro (200 partidos justos) promedia 13,3 puntos y 6,5 asistencias.



Este sábado disputa su partido liguero número 688, uno menos que el jugador que cierra el top-5 histórico de la competición, Juan Carlos Navarro. Además, es el cuarto con más victorias (466), top-10 en valoración (7.699) y líder indiscutible en asistencias, con 3.162, casi 300 más que el segundo del ranking, Pablo Laso.



El 'pick & roll' como arte

Una buena parte de sus pases los convierte en canasta Shermadini, de 36 años y que llegó al equipo lagunero al mismo tiempo que Marcelinho, tras pasar por Zaragoza, Andorra y Unicaja. Nadie como ellos ejecuta el pick & roll en la ACB. Ni los madridistas Facu Campazzo y Walter Tavares, otros grandes especialistas en esta suerte.



En Canarias ha echado raíces el georgiano después de unos primeros años como profesional marcados por el continuo cambio de hogar; tras empezar en el Dinamo Tbilisi, este coloso de 2,17 metros jugó en el Panathinaikos (ganó dos ligas griegas y una Euroliga), Olimpija Ljubljana, Cantú, Maccabi Tel Aviv y en dos fases en el Oympiacos (una Euroliga).



A pesar de que sus movimientos en pista pueden parecer algo torpes, lentos, desmañados, Shermadini entiende el juego como pocos pívots en Europa. Un center de la vieja escuela, que no se ha preocupado de mejorar su tiro exterior básicamente porque no lo necesita. Ha lanzado 12 triples en los 340 partidos ligueros que ha disputado en España. Y no ha convertido ninguno. Cosas de tener que ejecutarlos en situaciones límite.



No es más que un infimísimo borrón en una carrera intachable. En las 11 temporadas, contando la presente, que lleva en la ACB solo ha bajado de los dobles dígitos de promedio en dos, y por muy poco, las que militó en el Unicaja (9,7 y 9,5 puntos). Sus medias son de 13,5 tantos y 5,6 rebotes, con un sensacional 66,0% de acierto en tiros de dos. Dos MVP de la temporada regular (2020-21 y 2022-23) lucen en su vitrina.



Le falta la liga ACB que sí tiene su socio preferente. Este curso puede ser su gran oportunidad. Los tiránicos Barça y Real Madrid –a pesar de que suma16 victorias domésticas seguidas– no son las potencias arrolladoras de otros años, y mucho menos la tercera opción habitual, el Baskonia, aunque el Valencia Basket y el Unicaja también aspiran al trono. Sería una preciosa manera de cerrar un brillante círculo.