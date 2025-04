Tato Ferruccio jugará en el Barcelos la próxima temporada

Tato Ferruccio. Un genio para lo bueno y para lo malo, querido y odiado a partes iguales. ¿Ángel o demonio? Probablemente las dos cosas. Lo que está claro es que no deja a nadie indiferente. Solo había que observar las reacciones después del encuentro de la Liga de Campeones en Barcelos. Allí el argentino, de 27 años, hizo su mejor partido de la temporada. Una exhibición en la que había sido una de sus casas. Y entre el público local se dividían entre los que le despedían con abucheos y los otros muchos que le paraban para pedirle fotos y autógrafos. No sabían entonces que el año que viene tendrán la oportunidad de sacarse muchas más. Según el periódico portugués Record, jugará allí la próxima temporada una vez que DXT Campeón ya adelantó que el Liceo no hizo efectivo el +1 que contemplaba su contrato.



La etapa de Tato Ferruccio en A Coruña se cerrará tras solo una temporada. Después de tanto tiempo detrás de su incorporación, que el club había intentado varias veces, al final la relación no fue fructífera. Se le fichó para que marcara las diferencias. El balance, en cambio, arroja una cuenta de diez goles en 25 partidos entre Liga (4), Europa (5), Supercopa y Copa (1) (cuatro de ellos en las últimas tres jornadas), y de nueve azules y una roja. Al delantero de San Juan no le acompañó la suerte porque primero necesitó un tiempo de adaptación, tanto al equipo como a la liga española, en la que se estrenaba, y cuando ya parecía que este proceso iba encaminado, se lesionó (una pubalgia) y después estuvo sancionado. Pero como el verso libre que es, tampoco puso demasiado de su parte, con una filosofía de trabajo diario diferente. Aún le queda el playoff para despedirse a lo grande.



Sobrado de talento, arrastraba de Portugal la fama de conflictivo. “Se distorsionó un poco la historia. Tampoco voy a decir que sea un santo. Yo me hago cargo de lo que yo hice. Pero a las personas les gusta poner etiquetas y una vez que a alguien le ponen la etiqueta, por más trabajo que uno haga, es muy difícil de cambiarla. Hay gente que me conoce y después me dice: ‘ché, nada que ver con lo que me habían contado’. Es cierto que tampoco le puedes agradar a todo el mundo. A unos les vas a gustar y a otros no. Esto es la vida”, decía en una entrevista en este periódico a principio de temporada.



Ferruccio es uno de los cuatro jugadores del Liceo que forma parte de la operación salida. Tampoco seguirán el año que viene ni Martí Serra, ni Fabrizio Ciocale ni Pablo Cancela. En el apartado de altas, Blai Roca, Toni Pérez y Nuno Paiva, además del regreso de Tombita tras la cesión en Lleida ya que todavía le queda un año de vinculación con los verdiblancos.