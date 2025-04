Cuatro jugadores en la operación salida del Liceo

Aún queda el tramo final de la temporada en la que el Liceo afrontará el playoff por el título de la OK Liga desde la segunda posición de la fase regular, pero en pleno parón de dos semanas de competición, además de ser el momento para hacer balance (en el que los verdiblancos salen ganando en todos los sentidos en comparación con el año pasado), también lo es de mirar hacia el futuro. Porque el equipo coruñés ya tiene cerrada la plantilla para el curso que viene. Se mantienen siete jugadores, se van cuatro y llegan otros tantos, Blai Roca (Noia), Toni Pérez (Sporting de Portugal), Nuno Paiva (Lleida) y el cedido Tombita, que se unen a un proyecto ilusionante en el que, sobre todo, Juan Copa suma gol a la estabilidad y la solidez defensiva ya alcanzadas en la primera fase de un nuevo ciclo que desde el club esperan que vuelva a llenar de éxitos las vitrinas liceístas.

Martí Serra | MANU BOUTUREIRA



A lo largo de las últimas semanas y meses han ido surgiendo los nombres de los fichajes para la próxima temporada. Pero para que unos entren otros tienen que salir. La primera baja confirmada fue la del portero Martí Serra, que terminaba contrato tras tres años en el Liceo y cuyo puesto ocupará Blai Roca, que hasta esta temporada defendió las redes del Noia. Pero el meta de Sant Hipólit de Voltregà no es el único que no continuará en las filas coruñesas. Otros tres jugadores abandonarán en verano el Liceo, por lo que viven sus últimas meses con la camiseta verdiblanca. Ellos son los argentinos Fabrizio Ciocale y Tato Ferruccio y el coruñés Pablo Cancela, los tres en situaciones diferentes.



La de Ciocale es una marcha voluntaria. El de Buenos Aires terminaba contrato y el club le ofreció la renovación, pero consideró que había llegado el final de su cuarta etapa en la ciudad y se irá al Lleida en búsqueda de más protagonismo, un poco siguiendo los pasos de su amigo y excompañero Fran Torres, que jugó allí este año cedido por el Liceo y que además de brillar y tener la posibilidad de luchar por títulos como la Copa del Rey y la WSE Cup, se ha ganado un billete de regreso a casa.

Fabrizio Ciocale | QUINTANA



Fabrizio Ciocale estuvo por primera vez en el Liceo en el año 2016, ya hace nueve años, cuando tenía 18 recién cumplidos, aunque si estancia duró apenas unos meses, tras lo que regresó a Argentina. Volvió en la temporada 2016-17 para unirse al júnior y al filial, con los que consiguió la medalla de bronce en el Campeonato de España y el ascenso a OK Plata respectivamente; A partir de 2018 entró a formar parte de la primera plantilla verdiblanca, ganando una Supercopa de España, hasta que a principios del curso 2020-21 se marchó cedido al Braga. Por poco tiempo ya que volvió en el mercado invernal, a tiempo para unirse al equipo que conquistó la Copa del Rey en A Coruña, tras la que aún le quedaba una tercera marcha del Liceo, para enrolarse al Valdagno italiano, otra vez solo un año y otra vez con vuelta a casa con 2023 como fecha de inicio y 2025 como la de finalización.

Tato Ferruccio | CARLOTA BLANCO



En el caso de Tato Ferruccio, llegó con un contrato de una temporada con opción a una más. El pasado 31 de marzo finalizaba el plazo para que ambas partes acordasen la prolongación de la vinculación por otro año, pero desde el club declinaron esta opción. Entre lesiones y sanciones, además del proceso de adaptación a un equipo y una liga nuevos (era su primera experiencia en España), el delantero de San Juan no llegó a rendir a su mejor nivel ni a ser el jugador diferencial para lo que se le había fichado. Quizás sus mejores partidos han llegado justo en este final de temporada, desde el momento en que supo que no continuaría. Un ejemplo fue su incidencia en el duelo de vuelta de cuartos de final de la Champions en Barcelos, donde fue uno de los principales activos. Por lo que todavía puede despedirse de A Coruña por la puerta grande.

Pablo Cancela | PATRICIA G. FRAGA



Por último, Pablo Cancela no ha tenido demasiada suerte. Después de una trayectoria intachable lejos de casa que le llevó sobre todo por Italia, donde se convirtió en una de las grandes figuras históricas del Forte dei Marmi, pero también pasó por Follonica y Bassano, además de por el Oliveirense portugués, el coruñés se ganó la vuelta al Liceo ya con 36 años. El primer curso él mismo reconoció que no estuvo a la altura. Y con un contrato de dos años, todavía le quedaba uno más para demostrar todo lo que llevaba años exhibiendo por Europa adelante, pero una operación de ligamento cruzado en la rodilla derecha le tuvo cinco meses en el dique seco, aunque cinco meses después ha regresado incluso con gol. Se irá dando ejemplo de gran profesional ya que en su tiempo alejado de las pistas siempre intentó apoyar al equipo en todo lo posible y se esforzó al máximo para que su recuperación fuese a la vez lo mejor y la más rápida posible.

Proyecto de continuidad



Los fichajes ya son conocidos. Para la portería, Blai Roca, que lleva unos años al máximo nivel en el Noia, el año pasado en la final de la OK Liga en buena medida gracias a su rendimiento; este en la final a cuatro de la Champions, además de da una exhibición tras otra cada vez que se enfrenta al Barça, especialmente inspirado.



Y para marcar, Toni Pérez, el especialista del área, el hombre gol por naturaleza, que vuelve a casa convertido en un hombre después de haberse confirmado en Lisboa en las filas del Sporting. Ya ha marcado 198 goles con la camiseta del Liceo. Y con 35 años tiene la oportunidad de seguir ampliando sus cifras y si palmarés con un Liceo con el que ya lo ha ganado prácticamente todo con Liga y Champions.



Los últimos en sumarse a la lista de incorporaciones vienen desde el Lleida, Nuno Paiva y Fran Torres, Tombita, pero uno de los mejores fichajes del Liceo es conservar a siete de los actuales jugadores de la plantilla: Martín Rodríguez, Nil Cervera, Arnau Xaus, César Carballeira, Jacobo Copa, Dava Torres y Bruno Saavedra. Acostumbrado a tener que renovar la plantilla prácticamente cada verano, esto supone la confirmación de un proyecto a largo plazo en el que las cuatro piezas nuevas supondrán pequeños ajustes, pero no volver a empezar de cero.

Confirmados horarios de las dos últimas jornadas

La Federación Española de Patinaje confirmó los horarios para las dos últimas jornadas de la fase regular de la OK Liga masculina, que estaban sin asignar debido a que tienen que disputarse de forma unificada. De esta forma, la jornada 25, en la que el Liceo viajará a Reus, se disputará el domingo 27 de abril a las 16.10 horas. Este será el próximo compromiso de los verdiblanco. Y ya el cierre quedará para el domingo 4 de mayo a las 12.00 horas en el Palacio de los Deportes de Riazor frente al Voltregà.

La competición llega a la fase final ya sin demasiadas incógnitas. Ya se conoce a los dos equipos que descenderán directamente, el Vilafranca y el Vic, mientras que hay otros tres, Caldes, Sant Just y Alpicat que intentarán librarse de las dos plazas que condena a jugar el playout cuyo perdedor también pierde la categoría. el Voltregà también podría unírseles, pero con un partido menos matemáticamente todavía podría desbancar al Alcoi de un playoff para el que están clasificados Barça, Liceo, Reus, Igualada, Calafell, Lleida y Noia.

Cánticos contra Xavi Costa

El Noia emitió ayer un comunicado para condenar los cánticos en Les Comes en el partido del domingo frente al Igualada contra uno de sus jugadores, Xavi Costa, que recibió insultos e incluso escuchó de las gradas “¡Costa muérete!”. Carlos Cortijo, entrenador del equipo cavista, ya lo había denunciado después de finalizar el encuentro, recalcando que son comportamientos que no se deben de normalizar y destacando el comportamiento de su pupilo, que no entró en la provocación. El club apoyó de esta forma tanto las palabras de su técnico como a su propio jugador.

“Desde la junta directiva del Club Esportiu Noia Freixenet queremos expresar nuestra más firme condena a los cánticos y insultos dirigidos a uno de nuestros jugadores durante el partido frente al Igualada disputado el fin de semana en Les Comes”, señala el comunicado y añade: “El respeto entre aficiones, jugadores y clubes es un valor fundamental que ha de prevalecer por delante de cualquier rivalidad deportiva. Actitudes como las vividas el domingo no pueden tener cabida en nuestro deporte ni en ningún ámbito de convivencia”.



“Mostramos todo nuestro apoyo al jugador afectado y hacemos una llamada a la afición en general para que el hockey sobre patines continúe siendo un espacio de pasión, pero también de respeto y deportividad. Confiamos que hechos como estos no se vuelvan a repetir y que todos juntos trabajemos por un deporte más sano e inclusivo”, termina la nota hecha pública por el Noia. No son los primeros incidentes de la temporada. El más grave fue una agresión a un jugador en Voltregà.