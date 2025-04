En la ACB no basta con el talento del Básquet Coruña (114-105)

Una buena dosis de profesionalidad, un puñado de orgullo, algo de frescura en la rotación y, sobre todo, varios kilos de inspiración (22 de 34 en tiros de dos y 14 de 33 en triples) fueron los ingredientes que puso el Básquet Coruña para competir en el Martín Carpena, la bombonera de Unicaja, donde este curso solo han ganado Real Madrid y Gran Canaria. El talento ofensivo no basta en la ACB. Necesitas algo más: bajar el culo y cerrar el aro. Y el Leyma pagó una vez más su fragilidad en defensa. Encajó la décima centena de la temporada. El 114-105 es la mayor anotación conjunta en un partido sin prórroga de la ACB en veinte años. Es la quinta derrota consecutiva, la número 21 de la temporada. La distancia con la permanencia es la misma que hace una semana (cuatro triunfos), pero con una jornada menos (ocho). El descenso parece irremediable.



Sin Heurtel en la expedición, Diego Epifanio dejó fuera de la convocatoria a Huskic y Álex Hernández, el serbio por segundo partido consecutivo. En el quinteto alineó a sus hombres de confianza: Taylor, Scrubb, Barrueta, Burjanadze y Diagne.



Liberado de la alargada sombra del mediático base francés, el playmaker californiano recuperó el bastón de mando y se gustó desde el principio, con un triple tras una bonita finta. La respuesta fue inmediata: Osetkowski castigó desde más allá del arco a Diagne, que pierde impacto cuando le sacan de sus dominios.

El equipo de Ibon Navarro, sin los coruñeses Jonathan Barreiro y Tyson Pérez en la lista de doce, encontró demasiadas facilidades para anotar en el primer cuarto (7 de 9 en tiros de dos y 4 de 9 desde la línea de 6,75 metros) y, por extensión, en todo el partido (20 de 31 y 15 de 38). El campeón de la Copa del Rey abrió sus primeras diferencias con un 8-0, pero Diagne con un mate y una bomba de Taylor ajustaron el marcador (9-7). Sin embargo, otro 6-0 encendió las alarmas y Epi pidió tiempo con 16-7.

A la tercera

La salida del descanso fue inmejorable, con un acierto lejano de Barrueta –la tercera fue la vencida– y dos puntos de Thompkins marca de la casa. Cinco consecutivos de Tillie igualaron la máxima renta cajista de nueve puntos (21-12), pero el Leyma volvió a acercarse con un gran final del primer cuarto apoyado en la insospechada aparición de los dos últimos fichajes: una suspensión de Ángel Núñez, cinco tantos seguidos de Silins –un triple y dos libres– y una bandeja fácil de Thompkins dejaron el 27-22 tras diez minutos.



El Básquet Coruña aprovechó la inercia y la irrupción de Olle Lundqvist, todo energía en los dos lados de la pista, para aumentar el parcial. Una gran acción del sueco en el poste después de una buena defensa sobre Perry, un triple de Thompkins y otros dos puntos del ‘9’ en una transición rápida firmaron un 0-7 de salida y un 0-11 que provocó el parón de Navarro con 27-29 en el luminoso, la primera ventaja naranja desde el 0-3.



Unicaja encontró un filón por fuera. Enroscó hasta cuatro triples consecutivos: Kalinoski (2), Osetkowski y Alberto Díaz. No se quedó atrás el Leyma: Thompkins, Taylor y Barrueta también castigaron desde más allá del arco. Entre los dos equipos sumaron once aciertos lejanos en el parcial, un festival. No se arrugaron Epi, que hasta se ganó una técnica por meterse en la línea de fondo, ni sus jugadores, que llegaron vivos al tiempo de descanso (51-49).

El ‘picorcito’

En un arranque similar al del segundo cuarto, el Leyma se agarró a la clase de Thompkins. Después de un mate de Sima y un ‘2+1’ incompleto de Lundqvist –falló el adicional– apareció el ala-pívot estadounidense, el mayor talento que haya vestido la camiseta naranja, con permiso de Heurtel. Firmó ocho puntos consecutivos, con dos triples desde la misma posición (53-59).



El ‘33’ es tan fiable en ataque como dudoso atrás. A su explosión anotadora contestó Tillie con un acierto lejano sobre su defensa para alivio de los malagueños. Otro tubo de Carter apretó el partido (59-60), pero Navarro tuvo que detener el tiempo tras dos puntos de Lundqvist en rebote ofensivo y otros dos de Silins (59-64).



Los locales salieron del apuro por dentro. Cuatro tantos seguidos de Kravish, un ‘2+1’ de Kam Taylor y otros dos de Ejim, todos en la zona, acercaron de nuevo a Unicaja, aunque el Básquet Coruña aguantó por delante gracias a los tiros libres (68-69). Un triple y dos aciertos desde la personal del internacional Alberto Díaz, sublime en la dirección con 13 asistencias –récord histórico de Unicaja en un partido– y otros cinco puntos de Ejim le dieron la vuelta a la tortilla (78-73), pero Núñez mantuvo a los naranjas en el partido con cuatro tantos seguidos (81-77).



Huérfano

Unicaja amenazó con marcharse definitivamente al inicio del último cuarto (85-77), pero el Leyma nunca bajó los brazos. Le penalizó la cuarta falta personal de Taylor en un cambio sobre Osetkowski. Ni así tiró la toalla. La mejor versión de los dos últimos fichajes, el talento de Thompkins, la solidez de Scrubb y los triples de Barrueta –“ole sus huevos”, diría Epi– mantuvieron la emoción hasta el último minuto (106-100). El partido murió con la quinta de Taylor, una acción en ataque sobre Díaz, perro viejo, que le estaba esperando.



Huérfano de sus dos mejores generadores en los minutos más importantes (Heurtel en casa y Taylor eliminado), lastrado por las desconexiones en defensa y la diferencia de acierto desde la línea de tiros libres (19 de 27 por los 29 de 33 de Unicaja), el Básquet Coruña cayó otra vez en un desenlace apretado pese a completar uno de sus mejores partidos en ataque. La apuesta alegre volvió a salir cruz. ¿No puede o no sabe jugar a otra cosa?