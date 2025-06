Segunda dosis del Liceo-Reus en menos de 48 horas

Cuando el Barça está en apuros, Ignacio Alabart se mete en la cabina de teléfonos y sale convertido en Superman. No tiene identidad secreta porque todos le conocen. Pero el coruñés se ha convertido en el héroe de un conjunto azulgrana que de fracaso en fracaso esta temporada, lo que ya se asegura que le costará el puesto a su entrenador David Cáceres, está salvando los muebles en la lucha por el título impulsado por el jugador formado en Compañía de María, que después de su lesión de cadera, ha vuelto justo a tiempo para ser el pichichi (con permiso de Martí Casas, con el que empata a seis goles) de este playoff.

Y es que el de Alabart es el mejor refuerzo del Barça para el playoff. El coruñés estuvo renqueante buena parte de la temporada, pero fue forzando, aunque entre algodones, porque a su equipo no le iban bien las cosas. Forzó en la competición europea, porque se alejaba una clasificación para cuartos que finalmente se escapó y que fue la primera bofetada de la temporada para los culés. Y forzó en la Copa del Rey, segundo momento crítico con la eliminación en cuartos de final. Así que llegó un punto en el que no merecía la pena arriesgar más. Lo mejor era parar. Primero, dos semanas. Pero como las molestias persistían, lo alargó casi dos meses más, volviendo a jugar justo en el primer partido de los cuartos de final frente al Alcoi.

En ese partido, los valencianos se adelantaron en el Palau, pero Alabart marcó el 1-1 para volver a meter a los suyos en la pelea y asistió en el siguiente, aunque al final el Barça terminó empatando y teniendo que sumar el primer punto de la eliminatoria en los penaltis. También acudió al rescate en el segundo, ya en tierras valencianas. Allí hizo hasta cuatro dianas, todas en momentos claves del encuentro, incluida una falta directa que supuso el 2-4 y el comienzo de la rendición de los alicantinos.

El viernes, ya en semifinales y con el Calafell como rival, volvió a sacar la capa. El Barça estuvo contra las cuerdas. Perdía 0-1, igualó por medio de Marc Grau. Otra vez se vio por detrás en el marcador. Xavi Aragonés devolvió la igualdad. Y en ese escenario, Alabart decantó la balanza con toda la sangre fría de la que dispone. Siete minutos para el final. Décima falta del Calafell y allí va el coruñés con su clase y su elegancia a marcar la directa y dar el primer paso hacia la final para evitar un tercer fracaso del año.