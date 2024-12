Roberto Blach: “No soy campeón del mundo júnior, pero luché de tú a tú contra ellos”

Roberto Blach (A Coruña, 1996) acaba de cerrar una temporada atípica. Un año en el que “perdí la motivación por seguir corriendo”, pero la reencontró gracias a un nuevo equipo, The Racing Factory, que le brinda la oportunidad de seguir cumpliendo su sueño: correr el Mundial de ralis. El coruñés afincado en Arteixo aguarda con ansias el nuevo año y demostrar así todo su potencial.

Esta ha sido una temporada atípica ya que apenas ha corrido en ralis.

Sí, fue una temporada un poco rara, pocas carreras. Eso sí, las que corrimos, las hicimos bastante bien. Empezamos corriendo el Mundial Júnior, fuimos al Rally de Suecia, pero antes corrimos el Artic Rally en Finlandia. Allí coincidí con Diego Domínguez, que era un rival que teníamos en el Júnior y fue campeón del mundo en WRC3. Como me llevo muy bien con él le pregunté si podía subirme un día al coche y que me explicara cómo ir mejor en nieve. Me dijo que sí. Fui con él a unos test y a partir de ahí mejoré mucho.

La pena es que la suerte no le acompañó en Suecia.

Así es. Quitando un tramo en el que fuimos cuartos, nos falló mucho el coche. Tuvimos que ir en el modo enlace en los tramos. Al final no puntuamos, pero podíamos hacer un descarte y decidimos que fuese eso. Dio rabia porque teníamos mucho ritmo.

Después llegó Croacia, a priori su mejor rally.

Era la prueba que teníamos marcada en rojo. Empezamos muy bien, siendo los más rápidos en el shakedown. Tras dos pasadas, nos fuimos a la asistencia porque el coche iba bien y tanto Mauro (Barreiro, su copiloto) como yo estábamos cómodos. El problema fue que en el primer tramo, el coche no corría. Luchamos durante todo el rally con esos problemas y acabamos quintos, pero para mí fue un mal resultado.

“Si soy sincero, después de Croacia no quería correr. No estaba motivado”

Después de ese rally ya no corrió más en el Júnior.

Si te soy sincero no tenía ganas de correr. No estaba motivado. Pero al poco tiempo, me llamó Aloisio Monteiro (CEO de The Racing Factory) y me dijo que llevaba bastante tiempo fijándose en mí y quería contar conmigo para su proyecto en el Mundial. Cuando me lo comentó, le dije que perfecto, pero que no tenía presupuesto (ríe). Dijo que no había problema e hicimos un miniprograma de cara a 2025.

¿Cuánto influyó el mal rendimiento del Ford para dejar el programa y apostar por el proyecto de The Racing Factory?

Poco porque sinceramente es de esos trenes que pasan una vez en la vida. Tienes que aprovecharlos. Entonces no me lo pensé demasiado. Lo veo como una manera de crecer. Es más, aunque hubiera ido bien en el Mundial también lo habría aceptado la oferta porque es mejor para mi carrera.

En ese miniprograma estaban tres grandes ralis: Canarias, Castelo Branco y Grecia.

Sí, además hubo la posibilidad también de hacer Europa Central, pero problemas personales no pude ir. Debuté en Canarias aunque antes había hecho un test de 30 kilómetros para familiarizarme con el Skoda. Sin embargo, en Canarias no me llegué a sentir a gusto.



¿Pudo rodar más antes de Castelo Branco?

El equipo preparó un test para Armindo Araújo, que es el otro piloto del equipo, y fui a probar. Tengo que agradecerle mucho que me dejase montar con él porque me ayudó muchísimo. Me explicó el funcionamiento del coche junto a un ingeniero de Skoda. La verdad es que les estuve preguntando muchísimo y eso les gustó. Al final, es bueno porque cuanto más sepa sobre el coche más provecho le podemos sacar. Cuando acabamos, Armindo me dio sus reglajes para que los probase en Castelo Branco y me sentí súper bien con él.

“La oferta de The Racing Factory es un tren que pasa solo una vez en la vida”

Acabó en el podio.

De hecho, me acuerdo que en el primer tramo iba muy cómodo. Algo curioso que pasó durante el rally es que en algunos parciales de los tramos yo era más rápido que Armindo y en otros lo era él. Tenía un ritmo muy top. Eso sí, también tuve fallos porque algunas veces no era muy consistente. El ingeniero me dijo que era normal porque no sabía donde estaba el límite del coche. Aun así, estaba contento porque tuve velocidad y se demostró al ganarle a Kris Meeke que es campeón del mundo. Eso me dio la motivación que me faltaba para seguir corriendo.

¿Ese ‘momentum’ se prolongó en Grecia?

Sí, pero fue un rally complicado porque nunca había corrido con un Rally 2 en tierra. Antes de ir, hice un test de 50 kilómetros y todo fue genial. Pero, al llegar a Grecia, me encontré fatal. De hecho, en la segunda curva del primer tramo me quería ir (ríe), pero Mauro me dijo que me relajase y así lo hice. Con el tiempo, pienso que tuve esa sensación porque quería correr más de lo que tocaba. Por suerte, pude corregirlo y antes de abandonar, estaba en el top 10 de los WRC2.

¿Es en ese momento en el que decide correr el Mundial en la categoría WRC2?

Puede ser, pero a día de hoy no tengo nada cerrado. Eso sí, está bastante avanzado gracias a The Racing Factory. Me ponen las cosas muy fáciles para que pueda correr. Si no llega a ser por ellos, sería imposible a pesar de mis patrocinadores. Como mucho podría correr alguna prueba suelta, pero no hacer un programa largo. Si hubiese ganado el Júnior sería piloto oficial de M-Sport en el World Rally Car 2 con Ford, pero no fue posible.

¿Le dio rabia ver los resultados del Júnior sabiendo que tenía más nivel?

Sí (ríe). Lo hablé mucho con Mauro. Veíamos los ralis y decíamos: es increíble que este tío que no nos ganaba ningún tramo está luchando por el título. Pero así son las carreras Tienes que tener suerte. Nosotros no la tuvimos, pero me quedo con todo lo que trabajé para que saliese bien. Esa es la línea a seguir. Así que estoy contento porque hubo trabajo y velocidad cuando las cosas fueron bien. No puedo decir que soy campeón del mundo júnior, pero sí que luché de tú a tú contra ellos.

“Estoy en un momento en el que voy a aprender más en el Mundial”

Si no pudiese ir al Mundial, ¿se plantearía correr el Supercampeonato de España?

A mí lo que más me gusta es correr y tengo la suerte de poder dedicarme a ello. Además, a mis patrocinadores les interesa más que vaya al Mundial, así que tengo que luchar por estar en él. Aparte creo que en este momento de mi carrera deportiva donde más voy a aprender es en el Mundial. En 2025 lo van a correr Diego Ruiloba y Alejandro Cachón y eso es una buena noticia porque va a subir el nivel.

Conoce muy bien a ambos.

La verdad es que sí (ríe). A Ruiloba le gané la Beca Rally Team Spain y con Cachón peleamos en muchas competiciones. Pienso que va a ser una pelea como la que teníamos antes, pero con la desventaja de que ellos tienen muchísimos más kilómetros que yo en un Rally 2. Por eso, yo lo que quiero tratar es coger esos kilómetros que me hacen falta para tener un ritmo alto y poder pelear contra quien sea.

¿Qué programa va a hacer la próxima temporada?

Había varias opciones. Una de ellas era hacer siete carreras del Mundial y lo descarté porque no iba a poder prepararlas. Después de dos años en el Mundial, si quieres hacer las cosas bien tienes que prepararlas muy bien. Así que decidí hacer cuatro carreras mundialistas, pero bien preparadas, corriendo un rally antes.

“Tengo que demostrar todo lo que he aprendido en los dos últimos años”

¿Tiene la sensación de que tiene mucho que demostrar?

Tengo 28 años. Ya no soy ningún chaval. No soy ninguna joven promesa así que tengo que demostrar todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años. Entonces, cuando vaya a un sitio quiero ir bien preparado, no quiero ir allí a hacer de sparring de nadie.

El aprendizaje es clave.

Está claro que tengo que seguir aprendiendo. Por eso digo que necesito kilómetros. A veces, mi entorno me dice que si voy a tal sitio tengo ganar y yo les digo que calma. Primero hay que tener la experiencia. Luego ya ganarás o no, pero eso es parte de las carreras.

¿Qué espera de 2025?

Espero un 2025 lleno de kilómetros, que me permitan subir mi ritmo corriendo y que sea el anticipo de que venga algo muy bueno para 2026.