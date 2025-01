La resistencia del Liceo se acaba con una 'manita' en casa del Benfica (5-1)

El Liceo claudicó a los millones, el talento y la efectividad del Benfica, una suerte de All Star del hockey mundial, un plantel con los mejores jugadores del planeta, favorito a todo. Si hace ocho días rascó el equipo verdiblanco un meritorio empate en A Coruña (0-0), este jueves compitió bien hasta el descanso (1-1). En la segunda mitad se impuso la lógica y las Águias golearon sin piedad (5-1).



Dejar la portería a cero 50 minutos contra el Benfica fue una heroicidad. El equipo más goleador del hockey europeo solo necesitó uno más para abrir la lata de Martí Serra. Avisó el exliceísta Roberto di Benedetto nada más empezar. A la segunda, no perdonó. Fue, sin embargo, un tanto en propia portería. En tres toques: Pau Bargalló abrió para Di Benedetto y el francés buscó a Nil Roca con un pase interior. Se cruzó en la trayectoria el liceísta Nil Cervera con tanta mala suerte que desvió la bola al fondo de la red.



Olió sangre el equipo portugués y se fue a por el segundo. Roby y Pau estrellaron sendos remates en los palos. Aguantó el chaparrón el Liceo, agazapado, esperando su momento. A los seis minutos salió de la cueva con una rápida transición: Dava Torres tocó para César Carballeira y este para Bruno Saavedra. No titubeó Pedro Henriques.



Bruno fue el más incisivo en el ataque coruñés. Lo probó con un potente disparo de pala, pero se topó de nuevo con Henriques. También César, que marró una ocasión totalmente solo ante el muro portugués, uno de los mejores porteros del mundo.



Ocasión perdida

La mejor oportunidad del Liceo llegó en el ecuador de la primera mitad. Lucas Ordóñez derribó a Fabri Ciocale y los árbitros no lo dudaron. Tarjeta azul para el exliceísta y falta directa. Asumió la responsabilidad Arnau Xaus, a la cabeza en la estadística de la OK Liga desde los 7,40 metros, pero Henriques adivinó sus intenciones.



Tampoco aprovechó el grupo que dirige Juan Copa los dos minutos de superioridad numérica. Insistió Bruno y se encontró una vez más con el portero. No dejó de intentarlo. Y por fin encontró el hueco. El santiagués remachó un pase de Carballeira desde detrás de la portería y se la coló por el sobaco, donde más duele.



Antes del descanso, Roca puso a prueba por tercera vez en el partido la madera de las porterías del Pavilhão Fidelidade. Tablas en el marcador y 25 minutos por delante para resistir o sucumbir. El equipo coruñés no pudo elegir. A la media hora de juego, Roca cazó una bola muerta en el área y sirvió atrás. Ahí estaba el killer João Rodrigues, inédito hasta el momento, para definir en dos toques al primer palo. 2-1.



Manita indolora

Martí Serra se resarció en la jugada siguiente con un paradón ante Bargalló y Rodrigues estrelló en el larguero un dudoso penalti en contra. La sentencia llegó por mediación de Ordóñez, con un remate afortunado que se le escurrió a Serra. Bargalló cerró la ‘manita’ en unos minutos sin transcendencia.



El Liceo regresó de Lisboa con una derrota esperable, pero en el global de los dos partidos ante el favorito demostró que no se necesitan los millones para competir por todo, al menos durante 80 minutos. A otra cosa. Esto no se para y la Champions volverá en siete días a Riazor para un partido clave ante el Valongo. Antes y casi sin descanso, el equipo coruñés afronta el viaje más incómodo de la OK Liga para iniciar la segunda vuelta este sábado en Alcoi.